Профи Клиник
5.9
Рейтинг

Профи Клиник

В клинике 62 врача
Адреса
пр-т Острякова, 2
c 7:00 до 3:00. Сейчас закрыто
МРТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 7:00 до 23:00. Сейчас закрыто
КТ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
УЗИ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 12:00. Сейчас закрыто
Анализы
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Эндоскопический кабинет по предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Майстровская Юлия Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровская Юлия Витальевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Краснобаев Андрей Евгеньевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Краснобаев Андрей Евгеньевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белголова Оксана Зеноновна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Белголова Оксана Зеноновна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 21 год / Врач первой категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Охмуш Александра Александровна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Охмуш Александра Александровна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 10 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Щербаков Вячеслав Игоревич
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Щербаков Вячеслав Игоревич

Нейрохирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Нейрохирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Киняйкин Михаил Федорович
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Киняйкин Михаил Федорович

Пульмонолог
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Пульмонолог
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ткачева Елена Владимировна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ткачева Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Капустина Виктория Сергеевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Капустина Виктория Сергеевна

Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Дерматовенеролог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Блескина Анастасия Витальевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Блескина Анастасия Витальевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Гинеколог-хирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белокобыльская Ирина Степановна
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Белокобыльская Ирина Степановна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравцов Юрий Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Кравцов Юрий Александрович

Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), Хирург, Уролог-андролог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Сарычев Владимир Александрович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Сарычев Владимир Александрович

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 16 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ахмадиев Руслан Нилович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Ахмадиев Руслан Нилович

Нейрохирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Валькова Екатерина Юрьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Валькова Екатерина Юрьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 11 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гагарина Василиса Валерьевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гагарина Василиса Валерьевна

Ревматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Ревматолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Ольга Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Макарова Ольга Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 21 год
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог, Акушер
Стаж 21 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семухина Оксана Владимировна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Семухина Оксана Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шпетная Виктория Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шпетная Виктория Александровна

Ревматолог, Терапевт, Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Ревматолог, Терапевт, Дерматовенеролог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мокрецова Людмила Викторовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Мокрецова Людмила Викторовна

Невролог (невропатолог), Нейрохирург, Эпилептолог
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Нейрохирург, Эпилептолог
Стаж 45 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Василюк Анатолий Александрович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Василюк Анатолий Александрович

Уролог-андролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Уролог-андролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лантух Александр Васильевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лантух Александр Васильевич

Нейрохирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Нейрохирург
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Корячко Геннадий Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корячко Геннадий Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коробцов Анатолий Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коробцов Анатолий Владимирович

Нейрохирург, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Нейрохирург, Главный врач
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хлудеева Елена Альфредовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хлудеева Елена Альфредовна

Кардиолог, Зав. центром
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Зав. центром
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голодный Константин Петрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Голодный Константин Петрович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Пономарева Лариса Олеговна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Пономарева Лариса Олеговна

Ревматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ананьев Александр Владимирович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ананьев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крапивная Татьяна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крапивная Татьяна Владимировна

Уролог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сауцкая Ирина Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сауцкая Ирина Алексеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Трескова Татьяна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трескова Татьяна Анатольевна

Пульмонолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Пульмонолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калина Лидия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калина Лидия Александровна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Певчев Дмитрий Константинович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Певчев Дмитрий Константинович

Онколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Онколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абрамова Евгения Владимировна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Абрамова Евгения Владимировна

Уролог, Хирург
Стаж 20 лет
Уролог, Хирург
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Безрукова Людмила Васильевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Безрукова Людмила Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Двойнишникова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Двойнишникова Ирина Николаевна

Рефлексотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горбатенко Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горбатенко Александр Николаевич

Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Терапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Корсакова Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Корсакова Надежда Владимировна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малинина Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малинина Елена Владимировна

Кардиолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 19 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Достовалова Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Достовалова Дарья Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Золотарева Наталья Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Золотарева Наталья Михайловна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаренко Светлана Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Светлана Валентиновна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач второй категории
Терапевт
Стаж 31 год / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Веселова Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Веселова Наталья Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 33 года
Евдокимова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евдокимова Елена Юрьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Булавина Ольга Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булавина Ольга Петровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Карташова Александра Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карташова Александра Николаевна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Примак Николай Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Примак Николай Витальевич

Рентгенолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Рентгенолог
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мильченко Сергей Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мильченко Сергей Сергеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Елисейцева Елизавета Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Елисейцева Елизавета Владимировна

Эндокринолог
Стаж 12 лет
Эндокринолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Князенко Виолетта Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Князенко Виолетта Витальевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сарванова Эльза Ансисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сарванова Эльза Ансисовна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волкова Оксана Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волкова Оксана Сергеевна

Онкодерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Онкодерматолог, Дерматовенеролог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панюта Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панюта Наталья Валентиновна

Эндокринолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Анастасия Геннадьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лебедева Анастасия Геннадьевна

Терапевт
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Терапевт
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ржевская Наталья Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ржевская Наталья Васильевна

Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Машкова Александра Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Машкова Александра Викторовна

Пульмонолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Пульмонолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шонова Татьяна Сергеевна
5.2
Рейтинг
Рейтинг
5.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Шонова Татьяна Сергеевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фефелов Евгений Александрович
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Фефелов Евгений Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузьмин Игорь Иванович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмин Игорь Иванович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белов Павел Константинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белов Павел Константинович

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Долгова Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Долгова Наталья Ивановна

Хирург
Стаж 29 лет
Хирург
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Володина Лариса Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Володина Лариса Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колычева Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колычева Светлана Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

