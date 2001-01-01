ООО "ПКЮ".

"Профессорская клиника Юцковских" одна из клиник терапевтической и хирургической косметологии.

Клиника работает с 1992 года, создана на базе МУПВ "Врачебной косметологической лечебницы". В настоящее время среди специалистов клиники ― три доктора медицинских наук, пять кандидатов медицинских наук и 10 врачей высшей категории.

Отделения клиники:

Терапевтическая косметология. Диагностика, лечение и профилактика угревой болезни, демодекоза, розацеа, коррекция и уход за проблемной кожей в любом возрасте, профилактика старения (микродермабразия, лазерная шлифовка, мезотерапия, ревитализация, ревитолифтинг, контурная пластика, БТА – Диспорт, Ботокс, пилинги и др.), лазерная шлифовка, лазерная эпиляция, "флэш"-эпиляция, диагностика и удаление новообразований кожи, трихология (компьютерная диагностика волос, анализ микроэлементов, авторские методики лечени), уникальная авторская методика лечения вросшего ногтя, подошвенных бородавок (с гарантией), лечение целлюлита, профессиональные косметические линии (Swissdermyl, K-Hyle, маски Casmara), ультразвуковой пилинг, профилактика старения (Lift-6, Oxy-мезо, микротоки) и т. д.; Аппаратная и лазерная косметология. Удаление сосудистых, эпителиальных образований кожи, гиперпигментаций, фотоомоложение, лечение рубцов, LPG (эндермология), игольчатый и накожный электролиполиз, миостимуляция, лечение акне, рубцов, выпадения волос;

Восстановительная медицина. Консультации врачей (терапевта, гинеколога, иммунолога), кольпоскопия, удаление эрозии, кисты и др., биопсия, введение и удаление ВМС.

Эстетическая косметология. Лечебно-косметологические процедуры (чистка, массаж, пилинги, тефлон, Дарсонваль, криомассаж и др.), маски (подсушивающая, расасывающая, грязевая, себоконтрольная, пластифицирующие, био-маски и др.), комплексных уходы для всех типов кожи, КЭФ.

Действуют социальные (бесплатные) программы:

Консультации врачей-дерматологов по уходу за кожей и профилактике "Марафон красоты ― обрети свое лицо" для студентов и старшеклассников;

Просветительская программа "Контрацепция у подростков";

Консультации врачей-онкологов по кожным новообразованиям;

Консультации косметологов.

Лицензия ЛО-25-01-002233.

