Информация
УЗД ( Ультразвуковая диагностика всех органов). Гинекология.
ООО "ПКЮ".
"Профессорская клиника Юцковских" одна из клиник терапевтической и хирургической косметологии.
Клиника работает с 1992 года, создана на базе МУПВ "Врачебной косметологической лечебницы". В настоящее время среди специалистов клиники ― три доктора медицинских наук, пять кандидатов медицинских наук и 10 врачей высшей категории.
Отделения клиники:
- Терапевтическая косметология. Диагностика, лечение и профилактика угревой болезни, демодекоза, розацеа, коррекция и уход за проблемной кожей в любом возрасте, профилактика старения (микродермабразия, лазерная шлифовка, мезотерапия, ревитализация, ревитолифтинг, контурная пластика, БТА – Диспорт, Ботокс, пилинги и др.), лазерная шлифовка, лазерная эпиляция, "флэш"-эпиляция, диагностика и удаление новообразований кожи, трихология (компьютерная диагностика волос, анализ микроэлементов, авторские методики лечени), уникальная авторская методика лечения вросшего ногтя, подошвенных бородавок (с гарантией), лечение целлюлита, профессиональные косметические линии (Swissdermyl, K-Hyle, маски Casmara), ультразвуковой пилинг, профилактика старения (Lift-6, Oxy-мезо, микротоки) и т. д.;
- Аппаратная и лазерная косметология. Удаление сосудистых, эпителиальных образований кожи, гиперпигментаций, фотоомоложение, лечение рубцов, LPG (эндермология), игольчатый и накожный электролиполиз, миостимуляция, лечение акне, рубцов, выпадения волос;
- Восстановительная медицина. Консультации врачей (терапевта, гинеколога, иммунолога), кольпоскопия, удаление эрозии, кисты и др., биопсия, введение и удаление ВМС.
- Эстетическая косметология. Лечебно-косметологические процедуры (чистка, массаж, пилинги, тефлон, Дарсонваль, криомассаж и др.), маски (подсушивающая, расасывающая, грязевая, себоконтрольная, пластифицирующие, био-маски и др.), комплексных уходы для всех типов кожи, КЭФ.
Действуют социальные (бесплатные) программы:
- Консультации врачей-дерматологов по уходу за кожей и профилактике "Марафон красоты ― обрети свое лицо" для студентов и старшеклассников;
- Просветительская программа "Контрацепция у подростков";
- Консультации врачей-онкологов по кожным новообразованиям;
- Консультации косметологов.
Лицензия ЛО-25-01-002233.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет
Стаж 30 лет
Стаж 15 лет
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Стаж 15 лет
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
