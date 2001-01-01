  1. Главная
Профессорская клиника Юцковских
-0.2
Рейтинг

Профессорская клиника Юцковских

В клинике 14 врачей
Адреса
ул. Металлистов, 3
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

УЗД ( Ультразвуковая диагностика всех органов). Гинекология.

Врачи работающие в клинике
Маркелова Елена Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
6
отзывов

Маркелова Елена Владимировна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Принимает детей
Юцковская Яна Александровна
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
0
отзывов

Юцковская Яна Александровна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог, Главный врач
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Кусая Наталья Валерьевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
5
отзывов

Кусая Наталья Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Семенов Олег Анатольевич
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
6
отзывов

Семенов Олег Анатольевич

Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Часова Ирина Вячеславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
10
отзывов

Часова Ирина Вячеславовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 45 лет
Семенова Елена Геннадьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Семенова Елена Геннадьевна

Онколог
Стаж 30 лет
Ахмадеева (Старостина) Евгения Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Ахмадеева (Старостина) Евгения Викторовна

Терапевт, Физиотерапевт
Стаж 15 лет
Рудиченко Елена Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
0
отзывов

Рудиченко Елена Викторовна

Физиотерапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Висягина Маргарита Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Висягина Маргарита Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 10 лет
Кныш Сергей Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Кныш Сергей Васильевич

Аллерголог-иммунолог
Стаж 10 лет
Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Коваль (Тимченко) Ирина Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 15 лет
Бирко Оксана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Бирко Оксана Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Юцковский Александр Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Юцковский Александр Дмитриевич

Дерматовенеролог
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Принимает детей
Чепурнова Наталья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Чепурнова Наталья Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 8 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
