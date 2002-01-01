Многопрофильные поликлиники "Профессионал" существуют с декабря 2010 года. Необходимость их создания была вызвана с одной стороны неудовлетворенностью населения качеством медицинских услуг в сфере педиатрии, отсутствием остро необходимых специалистов, а с другой стороны - желанием группы врачей применить свои знания и методы работы для лечения маленьких пациентов.

На сегодняшний день прием ведут врачи из ведущих медицинских учреждений Владивостока. Консультации в поликлинике проводят не только детские, но и взрослые врачи первой и высшей категории, кандидаты и доктора медицинских наук, отличники здравоохранения.

ООО "Профессионал".