Профессионал
5.8
Рейтинг

Профессионал

В клинике 18 врачей
Адреса
ул. Лазо, 8
c 8:00 до 21:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Медицинская помощь детям и взрослым от высококвалифицированных специалистов. Центр вакцинопрофилактики, гастроэнтерологии, аллергологии-иммунологии, персонализация лечения.

Врачи работающие в клинике
Кривенко Людмила Евгеньевна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кривенко Людмила Евгеньевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 49 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Деркач Владислава Витальевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Деркач Владислава Витальевна

Педиатр, Аллерголог-иммунолог
Стаж 32 года / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Малахов Альберт Юрьевич
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Малахов Альберт Юрьевич

Массажист
Стаж 31 год
Принимает детей
Комаров Геннадий Дмитриевич
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Комаров Геннадий Дмитриевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
Казнадзей Наталья Викторовна
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Казнадзей Наталья Викторовна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Прищепа Сергей Викторович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Ремез Светлана Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Ремез Светлана Владимировна

Эндокринолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Комарова Ирина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Комарова Ирина Александровна

Инфекционист, Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Зайцева Татьяна Алексеевна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Зайцева Татьяна Алексеевна

Гематолог, Онколог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей
Кондратьева Галина Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Кондратьева Галина Александровна

Педиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Кудра Денис Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кудра Денис Андреевич

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Принимает детей
Царгородская Тамара Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Царгородская Тамара Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Принимает детей
Прянишена Людмила Тимофеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Прянишена Людмила Тимофеевна

Хирург
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Таранец Марина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таранец Марина Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Врач второй категории
Принимает детей
Будько Юлия Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Будько Юлия Сергеевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Воробьева Евгения Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Евгения Анатольевна

Педиатр
Стаж не указан
Принимает детей
Нагорная Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагорная Ирина Сергеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рыженкова Татьяна Петровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рыженкова Татьяна Петровна

Уролог-андролог
Стаж не указан
Принимает детей

