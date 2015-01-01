  1. Главная
Профдент
5.3
Рейтинг

Профдент

В клинике 1 врач
Адреса
пр-т Партизанский, 2А
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Лечение, протезирование, профессиональная гигиена полости рта.

Врачи работающие в клинике
Луговой Вячеслав Викторович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Луговой Вячеслав Викторович

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 10 лет
