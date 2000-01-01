  1. Главная
Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
6.8
Рейтинг

Приморский краевой противотуберкулезный диспансер

Государственная
В клинике 85 врачей
Адреса
Основная организация
ул. Пятнадцатая, 2
c 9:00 до 17:30. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Дневной стационар
ул. Южно-Уральская, 16
2-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Поликлиническое отделение
ул. Флотская 4-я, 37/39
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 2
Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Белов Сергей Анатольевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белов Сергей Анатольевич

Торакальный хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Торакальный хирург
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Шаповалов Алексей Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповалов Алексей Сергеевич

Торакальный хирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Торакальный хирург
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Бобырева Марина Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бобырева Марина Геннадьевна

Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Торакальный хирург, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гаврилов Александр Альбертович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаврилов Александр Альбертович

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанов Руслан Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанов Руслан Сергеевич

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернышкова Александра Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чернышкова Александра Николаевна

Онколог, Хирург, Торакальный хирург, Фтизиатр
Стаж 7 лет
Онколог, Хирург, Торакальный хирург, Фтизиатр
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попова Юлия Викторовна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Попова Юлия Викторовна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Павлова Лилия Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Павлова Лилия Владимировна

Инфекционист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аникеева Ирина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Аникеева Ирина Александровна

Фтизиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Подлесная Александра Константиновна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Подлесная Александра Константиновна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Торохтий Григорий Алексеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Торохтий Григорий Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цатурова Алена Валентиновна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Цатурова Алена Валентиновна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Грицай Вера Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грицай Вера Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Гультяева Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гультяева Елена Ивановна

Фтизиатр
Стаж 39 лет
Фтизиатр
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Девятерикова Елена Ренальдовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Девятерикова Елена Ренальдовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Денисова Валентина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисова Валентина Михайловна

Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дубинина Людмила Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубинина Людмила Михайловна

Фтизиатр
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефимова Ирина Арсентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефимова Ирина Арсентьевна

Терапевт
Стаж 47 лет
Терапевт
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жебуртович Наталия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жебуртович Наталия Васильевна

Рентгенолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Журавлева Татьяна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Татьяна Юрьевна

Рентгенолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Колодняк Ольга Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодняк Ольга Леонидовна

Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Клинический фармаколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коржавина Наталья Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коржавина Наталья Григорьевна

Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Врач по медицинской профилактике
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аксарина Алла Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аксарина Алла Михайловна

Фтизиатр
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Божевольная Светлана Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Божевольная Светлана Николаевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Булгакова Евгения Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булгакова Евгения Викторовна

Фтизиатр
Стаж 25 лет
Фтизиатр
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Глушак Нина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глушак Нина Павловна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гололобова Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гололобова Галина Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики, Зав. лабораторией
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Горлова Зинаида Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горлова Зинаида Дмитриевна

Бактериолог
Стаж не указан
Бактериолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Джогот Вера Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Джогот Вера Васильевна

Фтизиатр
Стаж 49 лет
Фтизиатр
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дзюба Раиса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дзюба Раиса Федоровна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крюкова Катерина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Крюкова Катерина Петровна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Левченко Иван Петрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левченко Иван Петрович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 54 года
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 54 года
Минеева Маргарита Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минеева Маргарита Петровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Емельянов Игорь Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянов Игорь Владимирович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Миронова Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миронова Людмила Александровна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Емельянова Людмила Глебовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Емельянова Людмила Глебовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никифоренко Нина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никифоренко Нина Степановна

Фтизиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жуйков Андрей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жуйков Андрей Иванович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нютенко Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нютенко Людмила Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полякова Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полякова Наталья Анатольевна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 26 лет
Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыбкина Ольга Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыбкина Ольга Борисовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киняйкин Роман Федорович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киняйкин Роман Федорович

Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Севастьянова Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Севастьянова Наталья Александровна

Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Фтизиатр, Заместитель главного врача
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коваленко Галина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваленко Галина Евгеньевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Титаренко Светлана Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титаренко Светлана Александровна

Фтизиатр
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коваль Эльвира Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваль Эльвира Андреевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федосеева Полина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федосеева Полина Евгеньевна

Фтизиатр, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением, Клинический фармаколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коновал Ольга Филипповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коновал Ольга Филипповна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козленко Дмитрий Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Козленко Дмитрий Витальевич

Рентгенолог
Стаж 13 лет
Рентгенолог
Стаж 13 лет
Красивская Наталья Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красивская Наталья Алексеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ловдикова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ловдикова Анна Александровна

Фтизиатр
Стаж 11 лет
Фтизиатр
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудакаев Петр Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кудакаев Петр Леонидович

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Наточеева Ирина Эрнестовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Наточеева Ирина Эрнестовна

Рентгенолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Лебединская Зоя Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебединская Зоя Борисовна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Брагин Алексей Филиппович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Брагин Алексей Филиппович

Фтизиатр
Стаж 59 лет / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж 59 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мальцева Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Светлана Юрьевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Валентина Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Валентина Федоровна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагорная Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагорная Ирина Сергеевна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матвеева Анастасия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матвеева Анастасия Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 11 лет
Рентгенолог
Стаж 11 лет
Сиворакша Любовь Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сиворакша Любовь Григорьевна

Фтизиатр
Стаж 37 лет / Врач второй категории
Фтизиатр
Стаж 37 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пилипчук Юлия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пилипчук Юлия Евгеньевна

Торакальный хирург
Стаж не указан
Торакальный хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мананникова Елена Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мананникова Елена Валерьевна

Фтизиатр
Стаж 24 года
Фтизиатр
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Навроцкий Василий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Навроцкий Василий Михайлович

Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коновал Игорь Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коновал Игорь Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Лунёва Марина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лунёва Марина Анатольевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Раздай-Бедина Раиса Тихоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раздай-Бедина Раиса Тихоновна

Торакальный хирург
Стаж не указан
Торакальный хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Разумцова Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Разумцова Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Семенова Валентина Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенова Валентина Павловна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бондарчук Лидия Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бондарчук Лидия Борисовна

Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Суднищиков Владимир Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Суднищиков Владимир Викторович

Торакальный хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Торакальный хирург
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Токарева Татьяна Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Токарева Татьяна Федоровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Усова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Усова Наталья Николаевна

Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фольц Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фольц Ирина Васильевна

Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Якимчук Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якимчук Сергей Юрьевич

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковлев Михаил Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковлев Михаил Анатольевич

Фтизиатр
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Фтизиатр
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Куприянов Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куприянов Александр Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Пономаренко Галина Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаренко Галина Леонидовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Ануфриева Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ануфриева Елена Александровна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белевич Иван Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Белевич Иван Васильевич

Заместитель главного врача
Стаж не указан
Заместитель главного врача
Стаж не указан
Буркова Наталья Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Буркова Наталья Вячеславовна

Фтизиатр
Стаж не указан
Фтизиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вальберт Нина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вальберт Нина Александровна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волошко Елена Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Волошко Елена Петровна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Глухоманова Раиса Федоровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глухоманова Раиса Федоровна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голубев Михаил Гаврилович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голубев Михаил Гаврилович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Панкевич Наталья Владимировна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Панкевич Наталья Владимировна

Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Фтизиатр
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

