Приморский краевой противотуберкулезный диспансер
Государственная
В клинике 85 врачей
Адреса
Основная организация
ул. Пятнадцатая, 2
- +7 (423) 233 40 72, приемная главного врача
- +7 (423) 260 67 34, зав. 7-м туберкулезным отделением
- +7 (423) 233 39 64, приемный покой
- +7 (423) 260 59 19, зам. главного врача по медицинской части
- +7 (423) 264 86 58, отдел кадров
Дневной стационар
ул. Южно-Уральская, 16
2-й этаж
- +7 (423) 236 00 49, ординаторская
Поликлиническое отделение
ул. Флотская 4-я, 37/39
- +7 (423) 263 91 32, регистратура
- +7 (423) 263 83 31, детское отделение
Поликлиническое отделение и стационар
ул. Ханкайская, 4
- +7 (423) 374 38 25, регистратура
Первое отделение для больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
ул. Минеральная, 8
Еще 2
Информация
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморский краевой противотуберкулезный диспансер".
Врачи работающие в клинике
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Стаж 15 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 59 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей