Приморский краевой перинатальный центр
5.9
Рейтинг

Приморский краевой перинатальный центр

Государственная
В клинике 51 врач
Адреса
ул. Можайская, 1Б
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Перинатальный центр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Детская поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
  • +7 (423) 227 63 79, приемная главного врача
  • +7 (423) 227 63 40, отдел кадров
  • +7 (423) 221 37 16, детская поликлиника
  • +7 (423) 227 93 10, приемный покой
  • +7 (423) 221 37 17, консультативно–диагностическое отделение охраны репродуктивного здоровья женщин
  • +7 (423) 227 65 22, акушерское физиологическое отделение
  • +7 (423) 227 75 88, акушерское отделение патологии беременности
  • +7 (423) 227 69 30, отделение анестезиологии и реанимации для взрослых
  • +7 (423) 221 37 18, отделение патологии новорожденных и недоношенных детей
  • +7 (423) 227 66 36, отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных
  • +7 (423) 221 37 20, отделение гинекологии
Информация

Реабилитация и лечение детей от 0 до 3 лет с тяжелыми патологиями. Помощь женщинам с повышенной группой риска. Консультация для неотложной помощи женщинам и детям, а также отделения репродуктологии и перинатальной диагностики, генетическая лаборатория, ЭКО.

Врачи работающие в клинике
Ябурова Ирина Олеговна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Ябурова Ирина Олеговна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Румянцев Сергей Анатольевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Румянцев Сергей Анатольевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алексеенко Юрий Федорович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Алексеенко Юрий Федорович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пилипушка Дмитрий Валентинович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
21
отзыв

Пилипушка Дмитрий Валентинович

Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левина Оксана Павловна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Левина Оксана Павловна

Педиатр
Стаж 23 года
Педиатр
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Левченко Антонина Викторовна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Левченко Антонина Викторовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дегтярева Людмила Васильевна
8.9
Рейтинг
Рейтинг
8.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Дегтярева Людмила Васильевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пайчадзе Ольга Александровна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пайчадзе Ольга Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Виноградова Елена Викторовна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Виноградова Елена Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Головковский Глеб Евгеньевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Головковский Глеб Евгеньевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Короткова Валерия Витальевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Короткова Валерия Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федоренко Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федоренко Анастасия Андреевна

Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Терапевт, УЗИ-специалист
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Замазий Виталий Борисович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Замазий Виталий Борисович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шишлянников Евгений Михайлович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шишлянников Евгений Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королев Александр Георгиевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королев Александр Георгиевич

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Фиголь Сергей Юрьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Фиголь Сергей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Арекина Екатерина Юрьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Арекина Екатерина Юрьевна

Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Гинеколог, Гинеколог-эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голубка Надежда Степановна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Голубка Надежда Степановна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Лариса Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Степанова Лариса Николаевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ульянова Ирина Лаврентьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ульянова Ирина Лаврентьевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 55 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воронцова Анастасия Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воронцова Анастасия Александровна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пилипушка Анастасия Савельевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пилипушка Анастасия Савельевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пиньковская Людмила Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пиньковская Людмила Александровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Васильева Инга Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Васильева Инга Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рачкова Татьяна Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рачкова Татьяна Анатольевна

Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Романченко Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романченко Галина Александровна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Рузанова Ирина Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рузанова Ирина Евгеньевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Самутова Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самутова Ольга Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Силина Татьяна Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Силина Татьяна Семеновна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнова Елена Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнова Елена Викторовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Татаренко Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Татаренко Наталья Ивановна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 55 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 55 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тришина Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тришина Елена Александровна

Неонатолог
Стаж 55 лет / Врач второй категории
Неонатолог
Стаж 55 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Штельмах Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штельмах Екатерина Сергеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Третьякова Светлана Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Третьякова Светлана Константиновна

Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Психолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ахтанина Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ахтанина Елена Александровна

Неонатолог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог, Заместитель главного врача
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Васильковская Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Васильковская Ольга Ивановна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Голиков Евгений Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голиков Евгений Геннадьевич

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Демьяненко Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демьяненко Елена Анатольевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Деревянко Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деревянко Елена Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефимова Татьяна Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ефимова Татьяна Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Журавлева Таиса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Журавлева Таиса Викторовна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Лариса Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Иванова Лариса Евгеньевна

Неонатолог
Стаж не указан
Неонатолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Каменецкая Наталия Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каменецкая Наталия Юрьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коган Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коган Ольга Владимировна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косицына Варвара Гранитовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косицына Варвара Гранитовна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучер Галина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучер Галина Васильевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Немченко Марина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Немченко Марина Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нечаева Светлана Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нечаева Светлана Юрьевна

Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Павлюк Елена Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлюк Елена Витальевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пименова Людмила Абдусаматовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пименова Людмила Абдусаматовна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Проскурина Ольга Виктровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Проскурина Ольга Виктровна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

