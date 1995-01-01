Приморский краевой перинатальный центр

Медучреждение с высокотехнологичным оборудованием. 545 врачей и акушеров, 2190 единиц модифицированного оборудования, 150 коек с круглосуточным пребыванием, 12 индивидуальных родильных залов и более 30 тысяч квадратных метров помещения.

Работа центра призвана улучшить демографическую ситуацию Приморья путем снижения перинатальной и материнской заболеваемости и смертности. Здесь проходит реабилитация детей от 0 до 3 лет с тяжелыми патологиями и их лечение.

Помощь оказывается не только беременным, но и тем, кто только планирует стать родителями, тем, у кого это по разным причинам не получается, женщинам с повышенной группой риска, малышам, которые родились недоношенными или имеют врожденные заболевания.

На базе центра работает консультация для неотложной помощи женщинам и детям, а также отделения репродуктологии и перинатальной диагностики, генетическая лаборатория, ЭКО. Готовятся к открытию отделения криобанка, перинатальной и неонатальной хирургии, кабинет ретинопатии недоношенных.

С помощью центра врачи могут выхаживать детей с экстремально низкой массой тела. Так как, к примеру, сегодня ребенок, рожденный весом 500 грамм, по всем критериям относится к живорожденным детям. Таким малышам они могут с легкостью оказать неотложную помощь.

В штате 545 сотрудников — специалисты роддома №2, врачи из других регионов и стран. Также заключено 15 контрактов с молодыми специалистами.

На втором этапе запуска центра предусмотрено строительство вертолетной площадки — планируется приобрести 2 вертолета и закупить 10 реанимобилей.

