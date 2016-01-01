  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Приморский краевой онкологический диспансер
Приморский краевой онкологический диспансер
0.0
Рейтинг

Приморский краевой онкологический диспансер

Государственная
В клинике 16 врачей
Адреса
ул. Русская, 59
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Тарасенко Александр Юрьевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
72
отзыва

Тарасенко Александр Юрьевич

Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Эндоскопист
Стаж 11 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Туманина Анна Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Туманина Анна Николаевна

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нецветаева Анна Владиславовна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Нецветаева Анна Владиславовна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Виговская Эльвира Олеговна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Виговская Эльвира Олеговна

Гинеколог, Онколог
Стаж не указан
Гинеколог, Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гречкина Анна Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Гречкина Анна Александровна

Гинеколог-онколог
Стаж не указан
Гинеколог-онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Краснов Иван Владимирович
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Краснов Иван Владимирович

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Митрохина Людмила Львовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Митрохина Людмила Львовна

Радиолог
Стаж не указан
Радиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дихтяр Татьяна Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дихтяр Татьяна Николаевна

Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог, Гинеколог-онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аргишев Олег Александрович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Аргишев Олег Александрович

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петухова Юлия Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петухова Юлия Юрьевна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кочелягина Любовь Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочелягина Любовь Григорьевна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Котик Лариса Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котик Лариса Васильевна

Онколог
Стаж не указан
Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Банников Илья Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Банников Илья Романович

Радиолог
Стаж не указан
Радиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солодянкина Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодянкина Татьяна Николаевна

Онколог, Радиолог
Стаж 16 лет
Онколог, Радиолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Номоконов Борис Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Номоконов Борис Геннадьевич

Эндоскопист
Стаж 8 лет
Эндоскопист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Крутилина Светлана Владимировна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крутилина Светлана Владимировна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
Все клиники