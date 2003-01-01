- Главная
- Все клиники
- Приморский центр микрохирургии глаза
Приморский центр микрохирургии глаза
В клинике 15 врачей
Адреса
ул. Русская, 59Г
ул. Борисенко, 100Е
1-й этаж
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Центр предлагает проведение микрохирургических операций на глазах.
Услуги:
- бесшовное удаление катаракты методом факоэмульсификации;
- современные методы хирургического и лазерного лечения глаукомы, прогрессирующей близорукости, сахарного диабета;
- реконструктивно-восстановительная хирургия и офтальмоонкология;
- лазерная коррекция зрения;
- индивидуальные программы лечения, сервис, удобство для пациента, высококвалифицированный персонал и профессиональная работа.
Лицензия ЛО-25-01-001685.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре