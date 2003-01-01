  1. Главная
Приморский центр микрохирургии глаза
8.3
Рейтинг

Приморский центр микрохирургии глаза

В клинике 15 врачей
Адреса
ул. Русская, 59Г
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Борисенко, 100Е
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Центр предлагает проведение микрохирургических операций на глазах.

Врачи работающие в клинике
Бочарников Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
219
отзывов

Бочарников Александр Александрович

Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
Онколог, Стоматолог, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лузьянина Владлена Валерьевна
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лузьянина Владлена Валерьевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соколов Константин Владимирович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Соколов Константин Владимирович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Посвалюк Валерий Дмитриевич
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Посвалюк Валерий Дмитриевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Журавлева Людмила Александровна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Журавлева Людмила Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федяшев Глеб Арнольдович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федяшев Глеб Арнольдович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алишунин Леонид Валерьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Алишунин Леонид Валерьевич

Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ручкин Михаил Петрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ручкин Михаил Петрович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дубс Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дубс Татьяна Сергеевна

Терапевт
Стаж 16 лет
Терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шпанко Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шпанко Дарья Викторовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Касаткина Ирина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Касаткина Ирина Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тургенев Денис Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тургенев Денис Викторович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 15 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

