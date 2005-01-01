- Главная
- Все клиники
- Приморская краевая клиническая больница №1
Приморская краевая клиническая больница №1
Государственная
В клинике 258 врачей
Адреса
- +7 (423) 240 06 24 , колл-центр
- +7 (423) 264 88 34 , регистратура по платным услугам
- +7 (423) 245 75 41 , дежурный администратор, приемная
- +7 (984) 150 56 50 , приемное отделение
Административный корпус и диагностические отделения
ул. Алеутская, 57
- +7 (423) 240 05 19, главный врач
- +7 (423) 245 75 53, приемно-диагностическое отделение
- +7 (423) 240 06 50, отделение кардиологии
- +7 (423) 240 05 14, отделение травматологии и ортопедии
- +7 (423) 245 64 17, урологическое отделение
- +7 (423) 240 07 57, отделение эндоскопии
- +7 (423) 240 06 57, заместитель главного врача по санитарно-эпидемическим вопросам
Неврологическое отделение
ул. Алеутская, 57В
- +7 (423) 240 05 16, неврологическое отделение
Отделение пульмонологии
ул. Алеутская, 57Ж
- +7 (423) 240 06 79, отделение пульмонологии
- +7 (423) 240 08 46, пульмонологический центр
Бактериологическая лаборатория
ул. Алеутская, 57/10
- +7 (423) 240 07 78, главная медицинская сестра
Хирургические отделения
ул. Алеутская, 57 кор. 2
- +7 (423) 245 57 53, отделение нейрохирургии
- +7 (423) 244 96 07, отделение сосудистой хирургии
- +7 (423) 243 75 94, отделение кардиохирургии
- +7 (423) 245 75 96, отделение хирургии аритмий и ЭКС
- +7 (423) 245 75 72, зав. Хирургическим отделением №1
- +7 (423) 245 75 20, зав. Хирургическим отделением №2
- +7 (984) 150 56 06, стационар
Отделение гастроэнтерологии, ревматологии
ул. Алеутская, 57Д
- +7 (423) 240 05 95, отделение гастроэнтерологии
- +7 (423) 240 05 69, отделение ревматологии
Патологоанатомическое отделение
ул. Алеутская, 57Г
1-й этаж
Акушерско-гинекологические отделения
ул. Пологая, 21А
- +7 (423) 240 04 15, заместитель главного врача по акушерско-гинекологической службе
- +7 (423) 240 08 84, акушерское отделение патологии беременности
- +7 (423) 240 06 16
- +7 (423) 240 18 82
Амбулаторно-поликлиническое отделение
ул. Посьетская, 24
- +7 (423) 222 46 88, регистратура
- +7 (423) 222 35 43, зав. амбулаторно-поликлиническим отделением
- +7 (423) 222 22 59, секретарь
- +7 (423) 226 14 48, дневной стационар
Еще 6
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1".
Медицинские услуги:
- бесплатная медицинская помощь по полису ОМС,
- высокотехнологичная медицинская помощь,
- оказание платных услуг.
Отделения:
- акушерское,
- гастроэнтерологии,
- гинекологии,
- кабинет эндоваскулярных методов диагностики и лечения,
- кардиологии,
- кардиохирургии,
- клинико-диагностическая лаборатория,
- колопроктологии,
- неврологии,
- нейрохирургии,
- поликлиника,
- приемное отделение,
- пульмонологии,
- реанимация и интенсивная терапия новорождённых,
- ревматологии,
- ретгендиагностическое,
- сосудистой хирургии,
- травматологии и ортопедии,
- УЗ-диагностики,
- урологии,
- функциональной диагностики,
- хирургии аритмий и электрокардиостимуляции,
- хирургическое №1,
- хирургическое №2.
Перинатальный центр при медицинском учреждении.
Женская консультация при больнице - "Счастливое материнство".
Ведется электронная запись к врачам.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 48 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 61 год
Стаж 61 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Врач функциональной диагностики, Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 7 лет
Врач функциональной диагностики, Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 53 года
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 43 года / Врач первой категории
Стаж 43 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 15 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 53 года
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года / Врач первой категории
Стаж 44 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года / Врач первой категории
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 22 года
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 39 лет
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 38 лет
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре