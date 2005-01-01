  1. Главная
Приморская краевая клиническая больница №1
4.9
Рейтинг

Приморская краевая клиническая больница №1

Государственная
В клинике 258 врачей
Адреса
Административный корпус и диагностические отделения
ул. Алеутская, 57
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Приемно-диагностическое отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Отделение функциональной диагностики
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:30. Сейчас закрыто
Физиотерапевтическое отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Рентгенодиагностическое отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Отделение ультразвуковой диагностики
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Отделение кардиологии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 14:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Отделение травматологии и ортопедии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Урологическое отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Отделение гипербарической оксигенации
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:30. Сейчас закрыто
Отделение эндоскопии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Неврологическое отделение
ул. Алеутская, 57В
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Неврологическое отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Отделение пульмонологии
ул. Алеутская, 57Ж
c 8:00 до 14:00. Сейчас закрыто
Отделение пульмонологии
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Отделение УЗИ
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Колл-центр
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Регистратура по платным услугам
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Дежурный администратор
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Приемное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Марчук Михаил Валентинович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
31
отзыв

Марчук Михаил Валентинович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Григоренко Ярослав Андреевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Григоренко Ярослав Андреевич

Онколог, УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Онколог, УЗИ-специалист, Флеболог, Хирург, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Резниченко Артём Александрович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Резниченко Артём Александрович

Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 8 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Закамская Оксана Юрьевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Закамская Оксана Юрьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Принимает детей
Серебрякова Елена Алексеевна
8.7
Рейтинг
Рейтинг
8.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Серебрякова Елена Алексеевна

Дерматолог, Хирург
Стаж 14 лет
Дерматолог, Хирург
Стаж 14 лет
Записаться на приём
Нуянзина Елена Юрьевна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Нуянзина Елена Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Записаться на приём
Негода Татьяна Николаевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Негода Татьяна Николаевна

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 13 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Шевель Надежда Владимировна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шевель Надежда Владимировна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Гаврина Светлана Евгеньевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гаврина Светлана Евгеньевна

Проктолог (колопроктолог), Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог), Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Зайкова Наталья Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Зайкова Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 23 года / Врач первой категории
Записаться на приём
Кочетов Михаил Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочетов Михаил Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Записаться на приём
Нижельский Владимир Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нижельский Владимир Игоревич

Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 13 лет
Записаться на приём
Муляр Александр Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
61
отзыв

Муляр Александр Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Сосудистый хирург (ангиохирург), Сердечно-сосудистый хирург
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Раповка Виктор Григорьевич
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раповка Виктор Григорьевич

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 48 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киняйкин Михаил Федорович
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Киняйкин Михаил Федорович

Пульмонолог
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Пульмонолог
Стаж 45 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бабихин Андрей Владимирович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Бабихин Андрей Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ермолина Лариса Николаевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Ермолина Лариса Николаевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Геладзе Андрей Ревазович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Геладзе Андрей Ревазович

Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Кардиолог, Врач функциональной диагностики, Аритмолог
Стаж 12 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ешуков Александр Евгеньевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Ешуков Александр Евгеньевич

Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лоскутов Алексей Евгеньевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Лоскутов Алексей Евгеньевич

Гематолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болмат Ольга Владимировна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Болмат Ольга Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 16 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Лупач Наталья Михайловна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Лупач Наталья Михайловна

Ревматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж 21 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селютин Сергей Маркович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Селютин Сергей Маркович

Хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 16 лет
Хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцев Виктор Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Зайцев Виктор Сергеевич

Рентгенолог
Стаж 7 лет
Рентгенолог
Стаж 7 лет
Лаптева Екатерина Михайловна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лаптева Екатерина Михайловна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черкашин Александр Яковлевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Черкашин Александр Яковлевич

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грачев Никита Игоревич
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Грачев Никита Игоревич

Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 14 лет
Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гридасова (Федорина) Евгения Андреевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гридасова (Федорина) Евгения Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хлудеева Елена Альфредовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хлудеева Елена Альфредовна

Кардиолог, Зав. центром
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог, Зав. центром
Стаж 38 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Белова Наталья Алексеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Белова Наталья Алексеевна

Гастроэнтеролог
Стаж 8 лет
Гастроэнтеролог
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шацкова Тамара Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шацкова Тамара Михайловна

Кардиолог
Стаж 48 лет
Кардиолог
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Воробьев Вячеслав Леонидович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Воробьев Вячеслав Леонидович

Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 13 лет
Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карлов Максим Геннадьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Карлов Максим Геннадьевич

Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Онколог, Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Росинская Анна Владимировна
8.2
Рейтинг
Рейтинг
8.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Росинская Анна Владимировна

Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дуболазов Михаил Юрьевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дуболазов Михаил Юрьевич

Нейрохирург
Стаж 5 лет
Нейрохирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Волков Сергей Ринатович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Волков Сергей Ринатович

Нейрохирург
Стаж 15 лет
Нейрохирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семенихин Андрей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенихин Андрей Анатольевич

Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Деменева Екатерина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Деменева Екатерина Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Веселова Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Веселова Наталья Геннадьевна

Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 33 года
Медицинская сестра (брат) функциональной диагностики
Стаж 33 года
Блищенская Елена Рюриковна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Блищенская Елена Рюриковна

Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Князенко Виолетта Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Князенко Виолетта Витальевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сарванова Эльза Ансисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сарванова Эльза Ансисовна

УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Врач функциональной диагностики
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солодовник Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодовник Александра Сергеевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Китаев Алексей Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Китаев Алексей Олегович

Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Рентгенолог
Стаж 12 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Толокевич Виталий Александрович
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Толокевич Виталий Александрович

Нейрохирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шкуратова Ольга Казбековна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Шкуратова Ольга Казбековна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Сергей Петрович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Клименко Сергей Петрович

Нейрохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кальнева Оксана Валерьевна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Кальнева Оксана Валерьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Машкова Александра Вик
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Машкова Александра Викторовна

Пульмонолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Пульмонолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галин Юрий Михайлович
7.6
Рейтинг
Рейтинг
7.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галин Юрий Михайлович

Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Нейрохирург, Зав. отделением
Стаж 62 года / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михеев Александр Николаевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Михеев Александр Николаевич

Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барвинский Василий Алексеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Барвинский Василий Алексеевич

Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вистунова Тамара Максимовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Вистунова Тамара Максимовна

Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осина Виктория Олеговна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Осина Виктория Олеговна

Нейрохирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Нейрохирург
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Лина Петровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Макарова Лина Петровна

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Азарова Надежда Викторовна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Азарова Надежда Викторовна

Нейрохирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абрамочкина Елена Борисовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Абрамочкина Елена Борисовна

Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Ревматолог, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андреева Татьяна Валерьевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Андреева Татьяна Валерьевна

Гастроэнтеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлов Антон Геннадьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Орлов Антон Геннадьевич

Нейрохирург
Стаж 19 лет
Нейрохирург
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Погорелова Татьяна Леонидовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Погорелова Татьяна Леонидовна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коростелева Лариса Николаевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Коростелева Лариса Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Царев Владимир Николаевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Царев Владимир Николаевич

Уролог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фефелов Евгений Александрович
4.8
Рейтинг
Рейтинг
4.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Фефелов Евгений Александрович

Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Сосудистый хирург (ангиохирург), Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андрющенко Сергей Александрович
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Андрющенко Сергей Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Звягина Юлия Дмитриевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Звягина Юлия Дмитриевна

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 11 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Афонина Ольга Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Афонина Ольга Юрьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Брицин Виктор Дмитриевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Брицин Виктор Дмитриевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рогаткина Елена Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рогаткина Елена Сергеевна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сайк Ольга Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Сайк Ольга Валерьевна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 16 лет
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горбаренко Родион Сергеевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Горбаренко Родион Сергеевич

Нейрохирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Нейрохирург
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фомин Илья Михайлович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Фомин Илья Михайлович

Кардиолог, Зав. кардиологическим отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. кардиологическим отделением
Стаж 12 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фролов Валерий Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Фролов Валерий Владимирович

Рентгенолог, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рентгенолог, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хаметова Ада Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хаметова Ада Викторовна

Рентгенолог
Стаж 13 лет
Рентгенолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вишневская Анна Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вишневская Анна Николаевна

Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шульга Иван Васильевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шульга Иван Васильевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудинова Ольга Дмитриевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кудинова Ольга Дмитриевна

Хирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ямалеева Ольга Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ямалеева Ольга Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хелимский Александр Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хелимский Александр Александрович

Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Кардиохирург, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кустов Константин Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кустов Константин Константинович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пролетарская Инна Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пролетарская Инна Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж 61 год
Травматолог-ортопед
Стаж 61 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузьмин Игорь Иванович
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кузьмин Игорь Иванович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Варченко Елена Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Варченко Елена Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Моторина Галина Олеговна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Моторина Галина Олеговна

Терапевт
Стаж 11 лет
Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Болдыжева Лариса Григорьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Болдыжева Лариса Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пиярская Марина Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пиярская Марина Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Стороживых Людмила Николаевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Стороживых Людмила Николаевна

Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тулаева Наталья Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тулаева Наталья Сергеевна

Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фадеева Татьяна Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фадеева Татьяна Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванов Александр Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванов Александр Васильевич

Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Сердечно-сосудистый хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Крещук Антон Константинович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Крещук Антон Константинович

Нейрохирург
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Нейрохирург
Стаж 18 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фильчагина Валентина Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Фильчагина Валентина Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 12 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рублев Владислав Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рублев Владислав Юрьевич

Врач функциональной диагностики, Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 7 лет
Врач функциональной диагностики, Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хан Дмитрий Сукгитович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Хан Дмитрий Сукгитович

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 27 лет
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мухина Ирина Львовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мухина Ирина Львовна

Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Синенко Андрей Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Синенко Андрей Анатольевич

Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Ревматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чеснокова Ольга Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Чеснокова Ольга Владимировна

Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лачилов Андриан Витальевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лачилов Андриан Витальевич

УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черемных Татьяна Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Черемных Татьяна Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалёв Вячеслав Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ковалёв Вячеслав Анатольевич

Хирург, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Хирург, Зав. отделением
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Накоренок Анна Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Накоренок Анна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кокарев Евгений Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кокарев Евгений Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калекова Назиброла Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калекова Назиброла Викторовна

Педиатр
Стаж 37 лет
Педиатр
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шапова Виктория Вячеславовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Шапова Виктория Вячеславовна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новиков Дмитрий Вениаминович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Новиков Дмитрий Вениаминович

Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог), Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Четверкин Олег Олегович
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Четверкин Олег Олегович

Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Хегя Дарья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хегя Дарья Викторовна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мальцева Дарья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мальцева Дарья Валерьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Топчий Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Топчий Ольга Сергеевна

Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мамонова Анастасия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Анастасия Викторовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартыненко Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мартыненко Ирина Витальевна

Эндоскопист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Масай Юлия Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Масай Юлия Васильевна

Эндоскопист
Стаж 24 года
Эндоскопист
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Масанина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Масанина Татьяна Алексеевна

Рентгенолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 50 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Медведева Татьяна Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Медведева Татьяна Олеговна

Неонатолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Мельникова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мельникова Татьяна Николаевна

Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Кардиолог
Стаж 37 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Миленькая Лариса Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Миленькая Лариса Викторовна

Неонатолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Минаева Людмила Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минаева Людмила Алексеевна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Комендантова Наталья Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Комендантова Наталья Степановна

Ревматолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Ревматолог
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михеева Инна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михеева Инна Валерьевна

УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 26 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Монид Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монид Людмила Викторовна

Кардиолог
Стаж 53 года
Кардиолог
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Аллес Евгений Игоревич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Аллес Евгений Игоревич

Рентгенолог
Стаж 16 лет
Рентгенолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Антонов Юрий Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Антонов Юрий Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Апельсинова Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Апельсинова Анна Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мячина Ярослава Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мячина Ярослава Вячеславовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакшаев Виктор Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакшаев Виктор Иванович

Хирург
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 54 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Барбенко Дмитрий Алексндрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Барбенко Дмитрий Алексндрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нарчук Ольга Трифоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нарчук Ольга Трифоновна

Физиотерапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитин Сергей Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитин Сергей Александрович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батурина Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Батурина Надежда Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новиков Алексей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новиков Алексей Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бизикашвили Нина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бизикашвили Нина Ивановна

Терапевт
Стаж 43 года / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 43 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бирюкова Наталья Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бирюкова Наталья Борисовна

Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новикова Тамара Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новикова Тамара Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борисюк Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисюк Сергей Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 45 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 45 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Булатов Игорь Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булатов Игорь Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 36 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Булашова Анна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Булашова Анна Викторовна

Пульмонолог
Стаж 14 лет
Пульмонолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бутрим Наталья Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бутрим Наталья Борисовна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Быконя Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быконя Ирина Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Огородняя Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Огородняя Елена Ивановна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Мария Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Мария Анатольевна

Клинический фармаколог
Стаж 18 лет
Клинический фармаколог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пархандеева Татьяна Николевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пархандеева Татьяна Николевна

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 24 года
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петраковская Татьяна Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Петраковская Татьяна Владимировна

Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 24 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Погодаева Татьяна Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погодаева Татьяна Викторовна

Неонатолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Неонатолог
Стаж 15 лет / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Погорелова Галина Филипповна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Погорелова Галина Филипповна

Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попов Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попов Андрей Владимирович

Главный врач
Стаж 27 лет
Главный врач
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Попова Ирина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Попова Ирина Васильевна

Пульмонолог
Стаж 44 года
Пульмонолог
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шитикова (Рогачева) Анна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шитикова (Рогачева) Анна Александровна

Кардиолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Кардиолог
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Романенко Анна Николевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романенко Анна Николевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рублева Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рублева Ольга Васильевна

Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Выхрестюк Андрей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Выхрестюк Андрей Владимирович

Неонатолог
Стаж 29 лет
Неонатолог
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Русина Юлия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Русина Юлия Алексеевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сапунова Людмила Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сапунова Людмила Васильевна

Неонатолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Неонатолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Семенникова Дина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенникова Дина Владимировна

Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семеновых Любовь Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семеновых Любовь Геннадьевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Симанкина Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Симанкина Наталья Владимировна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герец Евгений Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герец Евгений Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гичунц Анастасия Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гичунц Анастасия Владимировна

Кардиолог
Стаж 22 года
Кардиолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глушак Сергей Викторович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глушак Сергей Викторович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Славко Сергей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Славко Сергей Анатольевич

Хирург
Стаж 22 года
Хирург
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Смирнов Григорий Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Смирнов Григорий Анатольевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. центром
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сон Екатерина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сон Екатерина Алексеевна

Терапевт
Стаж 14 лет
Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гордеева Анна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гордеева Анна Ивановна

Гастроэнтеролог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Гастроэнтеролог
Стаж 20 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанюк Владимир Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Степанюк Владимир Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Супрон Марина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Супрон Марина Александровна

Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Супрун Андрей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Супрун Андрей Иванович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 29 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таратун Лидия Вадимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Таратун Лидия Вадимовна

УЗИ-специалист
Стаж 53 года
УЗИ-специалист
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Титов Дмитрий Витальевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титов Дмитрий Витальевич

Заместитель главного врача
Стаж 36 лет
Заместитель главного врача
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Титовец Олег Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Титовец Олег Алексеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тобина Ольга Эдуардовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тобина Ольга Эдуардовна

Эндоскопист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Туцкая Марина Николевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Туцкая Марина Николевна

Эндоскопист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Удальцова Наталия Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Удальцова Наталия Николаевна

Пульмонолог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Пульмонолог
Стаж 19 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Файзенгер Аркадий Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Файзенгер Аркадий Геннадьевич

Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гречуха Мария Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гречуха Мария Николаевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грибовская Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Грибовская Людмила Владимировна

Терапевт
Стаж 11 лет
Терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Данильченко Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данильченко Ольга Александровна

Клинический фармаколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Клинический фармаколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Даровских Анастасия Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Даровских Анастасия Валентиновна

Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шек Екатерина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шек Екатерина Алексеевна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самодаева Екатерина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самодаева Екатерина Владимировна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Демченко Ольга Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Демченко Ольга Юрьевна

Физиотерапевт
Стаж 26 лет
Физиотерапевт
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гуменюк Ольга Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гуменюк Ольга Ивановна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Денисенко Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Денисенко Марина Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дольник Светлана Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дольник Светлана Геннадьевна

Физиотерапевт
Стаж 26 лет
Физиотерапевт
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малюк Л. В.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малюк Л. В.

Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Операционная медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сидорова Анастасия Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидорова Анастасия Андреевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самохин Василий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самохин Василий Михайлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фокин Петр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фокин Петр Сергеевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 15 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шестера Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестера Надежда Владимировна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фомина Галина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фомина Галина Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Верин Владимир Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верин Владимир Владимирович

Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зав. отделением, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Масленникова Татьяна Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Масленникова Татьяна Вячеславовна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Храпатая Валентина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Храпатая Валентина Николаевна

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Царев Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Царев Николай Владимирович

Уролог
Стаж 20 лет
Уролог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Домжалов Игорь Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Домжалов Игорь Геннадьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дорофеева Светлана Леонидовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дорофеева Светлана Леонидовна

Врач ЛФК
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Врач ЛФК
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дробитько Евгения Влалдимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дробитько Евгения Влалдимировна

Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Кардиолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дроздов Святослав Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дроздов Святослав Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дунаева Александра Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дунаева Александра Владимировна

Хирург
Стаж 9 лет
Хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ежова Татьяна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ежова Татьяна Сергеевна

Хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Хирург
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Елена Николевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Елена Николевна

Кардиолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Раповка Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раповка Татьяна Георгиевна

Кардиолог
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 35 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ченцова Ирина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ченцова Ирина Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яшунина Л. Г.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яшунина Л. Г.

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шилова Вероника Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шилова Вероника Андреевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 14 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Файзенгер Елена Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Файзенгер Елена Михайловна

Ревматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шепталова Галина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шепталова Галина Алексеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шестера Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шестера Алексей Владимирович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шилимова Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шилимова Ирина Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ширин Антон Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ширин Антон Александрович

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шляхова Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шляхова Татьяна Николаевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 44 года / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 44 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Эпштейн Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Эпштейн Анна Юрьевна

Психотерапевт
Стаж 44 года
Психотерапевт
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковенко Сергей Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковенко Сергей Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Яковченко Жанна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Яковченко Жанна Александровна

Терапевт
Стаж 49 лет
Терапевт
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Поликутин Алексей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поликутин Алексей Владимирович

Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лыкова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лыкова Ирина Анатольевна

Заместитель главного врача
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гаманова Людмила Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гаманова Людмила Ивановна

Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 55 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лошакова Галина Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лошакова Галина Михайловна

Лаборант
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Лаборант
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Любавская Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Любавская Ольга Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мотошина Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мотошина Наталья Николаевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Врач функциональной диагностики
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левина Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Левина Ольга Михайловна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач первой категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж 33 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Людмила Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Людмила Николаевна

Бактериолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Бактериолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазаретова Марина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лазаретова Марина Николаевна

Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куцан Дарья Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куцан Дарья Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кураспедиани Ольга Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кураспедиани Ольга Валерьевна

Пульмонолог
Стаж 22 года
Пульмонолог
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Красных Анатолий Митрофанович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Красных Анатолий Митрофанович

Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравцова Гюлли Ибадовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцова Гюлли Ибадовна

Рентгенолог
Стаж 39 лет
Рентгенолог
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Штатный Валерий Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штатный Валерий Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кочергина Екатерина Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кочергина Екатерина Сергеевна

Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Эндоскопист
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Валов Николай Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Валов Николай Николаевич

Рентгенолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Котиков Владимир Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котиков Владимир Олегович

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пудова Алла Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пудова Алла Николаевна

Рентгенолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колодочка Татьяна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодочка Татьяна Ивановна

Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Физиотерапевт, Зав. отделением
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тимошенко Тамара Яковлевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тимошенко Тамара Яковлевна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Колодочка Николай Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Колодочка Николай Юрьевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гайдай Лидия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гайдай Лидия Алексеевна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 49 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Ковальчук Людмила Всеволодовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковальчук Людмила Всеволодовна

Кардиолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Холявко Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Холявко Светлана Андреевна

Акушер-гинеколог
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 51 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коваль Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коваль Ольга Владимировна

Заместитель главного врача
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Заместитель главного врача
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалева Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалева Светлана Андреевна

Эндоскопист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лазанович Владимир Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лазанович Владимир Анатольевич

Аллерголог-иммунолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковалев Павел Леонидович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ковалев Павел Леонидович

Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кульков Александр Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кульков Александр Владимирович

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Княжева Ирина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Княжева Ирина Александровна

Диетолог
Стаж 33 года
Диетолог
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клименко Виктория Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клименко Виктория Евгеньевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Китаев Олег Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Китаев Олег Николаевич

Рентгенолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Рентгенолог
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кирильченко Виктор Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кирильченко Виктор Дмитриевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж 43 года