Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1".

Медицинские услуги:

бесплатная медицинская помощь по полису ОМС,

высокотехнологичная медицинская помощь,

оказание платных услуг.

Отделения:

акушерское,

гастроэнтерологии,

гинекологии,

кабинет эндоваскулярных методов диагностики и лечения,

кардиологии,

кардиохирургии,

клинико-диагностическая лаборатория,

колопроктологии,

неврологии,

нейрохирургии,

поликлиника,

приемное отделение,

пульмонологии,

реанимация и интенсивная терапия новорождённых,

ревматологии,

ретгендиагностическое,

сосудистой хирургии,

травматологии и ортопедии,

УЗ-диагностики,

урологии,

функциональной диагностики,

хирургии аритмий и электрокардиостимуляции,

хирургическое №1,

хирургическое №2.

Перинатальный центр при медицинском учреждении.

Женская консультация при больнице - "Счастливое материнство".

Ведется электронная запись к врачам.

