Premiera
7.9
Рейтинг

Premiera

В клинике 8 врачей
Адреса
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 32В
пом. 2/1
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Современная стоматология с передовыми технологиями и индивидуальным подходом.

Врачи работающие в клинике
Загоруйко Дарья Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Загоруйко Дарья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евсеева (Михайлюк) Марина Сергеевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Евсеева (Михайлюк) Марина Сергеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гогян Рафаэль Рудольфович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Гогян Рафаэль Рудольфович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 16 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Главный врач
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Степанова Елизавета Андреевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Степанова Елизавета Андреевна

Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортодонт, Стоматолог общей практики
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Марков Антон Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Марков Антон Анатольевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 16 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Добромыслова Наталья Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Добромыслова Наталья Викторовна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорова Ольга Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федорова Ольга Борисовна

Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
Стаж 26 лет
Стоматолог-гигиенист, Зубной врач
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егорова Мария Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егорова Мария Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

