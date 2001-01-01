  1. Главная
Примавера
7.4
Рейтинг

Примавера

В клинике 13 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т Океанский, 74Б
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Центр эндокринного здоровья и репродукции специализируется в области акушерства и гинекологии, урологии, УЗИ-диагностики, терапии, эндокринологии.

Врачи работающие в клинике
Семененко Наталья Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Семененко Наталья Владимировна

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербатых Дарья Романовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щербатых Дарья Романовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербанева Зинаида Сергеевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щербанева Зинаида Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кисель Лариса Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кисель Лариса Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марченко Вера Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Марченко Вера Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черновол Любовь Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черновол Любовь Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Глазко Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глазко Татьяна Александровна

Уролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Кравченко Людмила Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Людмила Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бевзюк Анна Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бевзюк Анна Ивановна

Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Луценко Ксения Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луценко Ксения Сергеевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мухотина Александра Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мухотина Александра Григорьевна

Эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кушка Дмитрий Владимирович
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кушка Дмитрий Владимирович

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

