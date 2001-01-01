- Главная
Примавера
В клинике 13 врачей
Адреса
- +7 (423) 264 33 64
- +7 (914) 705 89 03 , регистратура
- +7 (423) 272 01 11
пр-т Океанский, 74А
1-й этаж
пр-т Океанский, 74Б
Информация
Центр эндокринного здоровья и репродукции специализируется в области акушерства и гинекологии, урологии, УЗИ-диагностики, терапии, эндокринологии.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 9 лет
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж не указан
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж не указан / Врач высшей категории
