ПримаМед
9.2
Рейтинг

ПримаМед

В клинике 37 врачей
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 103
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Многопрофильный медицинский центр.

Врачи работающие в клинике
Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Степаненко (Кондратенко) Дина Юрьевна

Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Уролог
Стаж 19 лет / Врач первой категории
Гулян Изабелла Самсоновна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гулян Изабелла Самсоновна

Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет
Онколог, Онколог-маммолог
Стаж 12 лет
Сичинава Зураб Александрович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Сичинава Зураб Александрович

Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Пластический хирург, Хирург, Уролог-андролог, Зав. хирургическим отделением
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Бандур Наталья Николаевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
16
отзывов

Бандур Наталья Николаевна

Остеопат, Психолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Остеопат, Психолог, Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Краснопеева Юлия Владимировна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Краснопеева Юлия Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Акушер-гинеколог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Дяткова Алёна Вячеславовна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
17
отзывов

Дяткова Алёна Вячеславовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Василенко Елена Михайловна
9.3
Рейтинг
Рейтинг
9.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Василенко Елена Михайловна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Григорян Ованнес Мнацаканович
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Григорян Ованнес Мнацаканович

Уролог, Онкоуролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Уролог, Онкоуролог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 9 лет
Суркова Юлия Игоревна
8.3
Рейтинг
Рейтинг
8.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Суркова Юлия Игоревна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 8 лет
Федоренко Тимофей Александрович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Федоренко Тимофей Александрович

Маммолог, Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Гончарук Роман Анатольевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гончарук Роман Анатольевич

Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Хирург
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Пархоменко Ксения Николаевна
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Пархоменко Ксения Николаевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 15 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 15 лет
Птух Евгения Яковлевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Птух Евгения Яковлевна

Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 23 года / Кандидат медицинских наук
Гулян Грант Самсонович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гулян Грант Самсонович

Маммолог, Онколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Маммолог, Онколог
Стаж 17 лет / Кандидат медицинских наук
Крекотень Лариса Владимировна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Крекотень Лариса Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Акушер-гинеколог
Стаж 20 лет
Нехай Елена Казбековна
9.5
Рейтинг
Рейтинг
9.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Нехай Елена Казбековна

Гематолог
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Милова Ольга Сергеевна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Милова Ольга Сергеевна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Гайдарова Ольга Владимировна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гайдарова Ольга Владимировна

Эндокринолог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Эндокринолог
Стаж 19 лет / Кандидат медицинских наук
Малова (Колесникова) Варвара Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Малова (Колесникова) Варвара Александровна

Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 15 лет
Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 15 лет
Клочкова Галина Федоровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Клочкова Галина Федоровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Муранова Оксана Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Муранова Оксана Юрьевна

УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 21 год / Врач второй категории / Кандидат медицинских наук
Москвичёв Павел Валерьевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Москвичёв Павел Валерьевич

Онколог, Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Онколог, Хирург
Стаж 23 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Васильева Юлия Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васильева Юлия Викторовна

Онколог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Онколог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт)
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Захарчук Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Захарчук Наталья Владимировна

Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Кардиолог
Стаж 22 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Налиухина Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Налиухина Наталья Викторовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Двинская Светлана Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Двинская Светлана Алексеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 16 лет / Кандидат медицинских наук
Ерохина Екатерина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ерохина Екатерина Анатольевна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Дербенева Юлия Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дербенева Юлия Викторовна

Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рентгенолог, Зав. рентгеновским отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кулик Людмила Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулик Людмила Александровна

Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Рентгенолог
Стаж 34 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Абдуллина Юлия Вадимовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Абдуллина Юлия Вадимовна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Морозенко Наталья Владимировна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Морозенко Наталья Владимировна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Афонин Валерий Александрович
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Афонин Валерий Александрович

УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Косарева Ольга Васильевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Косарева Ольга Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Сучков Алексей Павлович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сучков Алексей Павлович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Миротворцева Анна Юрьевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Миротворцева Анна Юрьевна

Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Майстровский Кирилл Валерьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Майстровский Кирилл Валерьевич

Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Пак Татьяна Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пак Татьяна Вячеславовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
