Медицинский центр «ПримаМед» — многопрофильная клиника, оказывающая медицинскую помощь в амбулаторных и стационарных условиях. В нашем центре работают высококвалифицированные специалисты, большинство врачей клиники являются кандидатами медицинских наук.

Специалисты центра «ПримаМед» постоянно повышают свою квалификацию, участвуют в научно-практических конференциях, многие из которых проводятся на базе клиники.

Центр «ПримаМед» оснащен современным оборудованием, позволяющим вести точную диагностику и эффективное лечение сложных заболеваний. Например, для ранней диагностики новообразований молочной железы используется цифровой маммограф третьего поколения Giotto 3Dl.

«ПримаМед» -это медицинское учреждение, где проводится вакуумное удаление доброкачественных опухолей молочной железы с помощью аппарата "EnCor" производства США. Удаление доброкачественных образований производится без разреза, под контролем УЗИ.

В клинике «ПримаМед» оказывается весь перечень медицинских услуг по лечению урологических заболеваний. Врачи центра освоили метод контактной литотрипсии (дробление камней в мочеточнике, в мочевом пузыре). В зависимости от характеристик камня его разрушают электродом или лазером при помощи инструмента.

Важное направление работы клиники – пластическая хирургия и косметология. Большинство процедур по омоложению проводится с помощью лазерных аппаратов Fotona. Высококвалифицированные специалисты центра проводят весь спектр лазерных процедур – от экспресс-омоложения (smooth-омоложение) и ремоделирования кожи до лечения рубцов постакне, эпиляции, липосакции, лечения варикоза, татуировок и перманентного макияжа, пигментации, а также лазерного удаления родинок, бородавок. Кроме того, лазерные технологии применяются в лечении ряда гинекологических проблем, таких как недержание мочи на начальной стадии (IncontiLase), опущение органов малого таза. С помощью лазерного аппарата Fotona специалисты «ПримаМед» проводят безоперационную интимную пластику влагалища для лечения синдрома вагинальной релаксации (IntimaLase).

Также проводится лечение бесплодия. Данными вопросами в медицинском центре «ПримаМед» занимается команда специалистов: кроме врача-гинеколога, в нее входит эндокринолог, а также гематолог.

В клинике созданы все условия для комфортного и высококачественного лечения опухолевых заболеваний. В частности, действует отделение химиотерапии. Комплексная диагностика позволяет проанализировать природу и распространенность опухолевого процесса.

В клинике есть также отделение паллиативной помощи, в котором оказывают высокопрофессиональную медицинскую и психологическую поддержку пациентам с тяжелым заболеванием, а также членам их семей.

