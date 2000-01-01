- Главная
Посольство красоты
Омолаживающие процедуры, препараты по уходу за лицом, телом и волосами. Эстетическая, лазерная, медицинская и аппаратная косметология. Врачи-специалисты: косметолог, дерматолог, диетолог, гинеколог. Фитнес, пилатес, СПА и хаммам.
Французская косметологическая клиника "Посольство красоты" - новое и уникальное пространство комплексного подхода к красоте и здоровью. Это сочетание новых аппаратных методик и передовых научных разработок в области эстетической медицины, парикмахерского искусства. Одно из востребованных направлений в клинике пространство Pro Balance, которое включает в себя несколько направлений: Пилатес на большом оборудовании, Пилатес мат, Йога,Стрейчинг, TRX, Функциональный тренинг.
"Посольство красоты" - более 16 лет является эксклюзивным представителем мировых французских брендов Ambassade de la Beautе (Амбасадэ дэ ля Ботэ) и Biologique Recherche (Биолоджик Решэрш) на Дальнем Востоке России.
В клинике используются актуальные направления современной косметологии, позволяющие решить практически любые косметологические проблемы, не прибегая к серьезным хирургическим вмешательствам.
Предлагаемые услуги:
- Anti-agе – ведущее направление, комплекс процедур для достижения максимального anti-age эффекта. Все процедуры – безоперационные, не имеют длительного реабилитационного периода. В рамках Anti-age программ предлагаются две основные методики: аппаратная и инъекционная. Подобрать эффективные процедуры помогут опытные врачи-косметологи после подробной консультации;
- Фото- и лазерная косметология: универсальный подход к простым и сложным проблемам кожи;
- Терапевтическая косметология: это сочетание методик и препаратов, работающих с нюансами кожи. Инъекции, а также контурная пластика и объемное моделирование лица – процедуры, позволяющие добиваться результатов, не прибегая к пластическим операциям;
- Эстетическая косметология: комплексный подход к уходу за кожей любого типа и решения любой эстетической проблемы с использованием профессиональной космецевтики Biologique Recherche;
- Коррекция и моделирование фигуры: аппаратные методики в сочетании с космецевтикой Biologique Recherche. Используются как в комплексе (борьба с жировыми отложениями, целлюлитом, а также подтяжка кожи), так и с акцентом на проработку отдельных частей тела.
Услуги клиники:
- Ультразвуковой СМАС-лифтинг "Ultherа";
- Ультразвуковой СМАС-лифтинг "Ultraformer"
- Аппаратная косметологическая процедура омоложения "Thermage" по лицу и по телу;
- Термолифтинг "3MAX";
- Ремоделирующий лифтинг "Remodeling Face";
- Алмазный гидромеханопилинг "Dermolisagе";
- Уходовые процедуры на аппарате "HydraFacial";
- Инъекционная косметология и контурная пластика;
- 3D-омоложение лица и тела;
- Биоревитализация, мезотерапия;
- Эксклюзивные программы "Biologique Recherche" для лица;
- Эндосфера терапия для лица и тела;
- Лазерная эпиляция на аппарате LIGHTSHEER DUET;
- Спа-направления (ручные массажи, буккальный массаж, тригерный, испанский хиромассаж, хаммам);
- Иммунодиетология (иммунотест на скрытую пищевую непереносимость, генетические тесты по различным направлениям, компьютерная диагностика анализа состава тела на аппарате InBody);
- Генетическое тестирование;
- Подолог;
- Интимное омоложение Petit Lady на аппарате Action 2;
- Пилатес на большом оборудовании, Пилатес мат, Йога,Стрейчинг, TRX, Функциональный тренинг.;
- Визаж и коррекция бровей;
- Бьюти-день.
Лазерная косметология:
- Фракционный фототермолиз "Dека";
- Лазерное омоложение "Infini";
- SMAS-лифтинг "Ulhtera";
- Лазерная биоревитализация "Byonik";
- Лечение сосудов, пигментации фотоомоложение на аппарате"М22";
- Удаление рубцов, растяжек, постакне "Action 2", "Dека";
- Лазерная эпиляция Ligsheer Duet.
Коррекция и моделирование фигуры:
- Анализ состава тела "InBody 720";
- Ультразвуковая кавитация "3-MAX";
- Безоперационная липосакция "Ульфит терапия";
- Криолиполиз "Clatuu";
- Термолифтинг "3MAX";
- Эксклюзивные программы "Biologique Recherche" для тела;
- Эндосфера терапия для тела;
- Прессотерапия;
- Генетическое тестирование ("Активное долголетие", "Косметология", "Диетология и спорт", "Трихология", "Эндокринология", "Педиатрия");
- Выявление скрытой пищевой непереносимости "Иммунотест".
Первая Косметологическая парикмахерская:
- Окрашивания;
- Стрижки (женские, мужские, детские);
- Уходы и ритуалы для волос;
- Укадки и экспресс-укладки;
- Кабинет ногтевого сервиса;
- Подолог;
- Наращивание ресниц;
- Визаж;
- Коррекция и окрашивание бровей.
В косметологической парикмахерской представлены профессиональное окрашивание на известных брендах, бьюти-ритуалы по уходу, укладки - все услуги направлены на поддержание красоты и здоровья волос.
Компания работает с такими брендами по окрашиванию и уходу за волосами, как KYDRA, ORBE, ALTERNA, Nashi Argan, Biologique Recherche, Davines.
Дополнительные услуги:
- Ногтевой сервис;
- Визаж (услуга и обучение) от Аисы Перэн;
- Дизайн бровей от Аисы Перэн;
- Наращивание ресниц ;
- Пилатес на большом оборудовании, Пилатес мат, Йога,Стрейчинг, TRX, Функциональный тренинг. (пакеты абонементов и разовые занятия);
- Есть возможность приобрести себе или в подарорк номинальные сертификаты на различные суммы: 3000 руб, 5000 руб., 10000 руб., 50000 руб., 100000 руб.
Ежемесячно действуют акции и специальные предложения.
ООО "Клиника Посольство красоты".
