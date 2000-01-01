Французская косметологическая клиника "Посольство красоты" - новое и уникальное пространство комплексного подхода к красоте и здоровью. Это сочетание новых аппаратных методик и передовых научных разработок в области эстетической медицины, парикмахерского искусства. Одно из востребованных направлений в клинике пространство Pro Balance, которое включает в себя несколько направлений: Пилатес на большом оборудовании, Пилатес мат, Йога,Стрейчинг, TRX, Функциональный тренинг.

"Посольство красоты" - более 16 лет является эксклюзивным представителем мировых французских брендов Ambassade de la Beautе (Амбасадэ дэ ля Ботэ) и Biologique Recherche (Биолоджик Решэрш) на Дальнем Востоке России.

В клинике используются актуальные направления современной косметологии, позволяющие решить практически любые косметологические проблемы, не прибегая к серьезным хирургическим вмешательствам.

Предлагаемые услуги:

Anti-agе – ведущее направление, комплекс процедур для достижения максимального anti-age эффекта. Все процедуры – безоперационные, не имеют длительного реабилитационного периода. В рамках Anti-age программ предлагаются две основные методики: аппаратная и инъекционная. Подобрать эффективные процедуры помогут опытные врачи-косметологи после подробной консультации;

Фото- и лазерная косметология: универсальный подход к простым и сложным проблемам кожи;

Терапевтическая косметология: это сочетание методик и препаратов, работающих с нюансами кожи. Инъекции, а также контурная пластика и объемное моделирование лица – процедуры, позволяющие добиваться результатов, не прибегая к пластическим операциям;

Эстетическая косметология: комплексный подход к уходу за кожей любого типа и решения любой эстетической проблемы с использованием профессиональной космецевтики Biologique Recherche;

Коррекция и моделирование фигуры: аппаратные методики в сочетании с космецевтикой Biologique Recherche. Используются как в комплексе (борьба с жировыми отложениями, целлюлитом, а также подтяжка кожи), так и с акцентом на проработку отдельных частей тела.

Услуги клиники:

Ультразвуковой СМАС-лифтинг "Ultherа";

Ультразвуковой СМАС-лифтинг "Ultraformer"

Аппаратная косметологическая процедура омоложения "Thermage" по лицу и по телу;

Термолифтинг "3MAX";

Ремоделирующий лифтинг "Remodeling Face";

Алмазный гидромеханопилинг "Dermolisagе";

Уходовые процедуры на аппарате "HydraFacial";

Инъекционная косметология и контурная пластика;

3D-омоложение лица и тела;

Биоревитализация, мезотерапия;

Эксклюзивные программы "Biologique Recherche" для лица;

Эндосфера терапия для лица и тела;

Лазерная эпиляция на аппарате LIGHTSHEER DUET;

Спа-направления (ручные массажи, буккальный массаж, тригерный, испанский хиромассаж, хаммам);

Иммунодиетология (иммунотест на скрытую пищевую непереносимость, генетические тесты по различным направлениям, компьютерная диагностика анализа состава тела на аппарате InBody);

Генетическое тестирование;

Подолог;

Интимное омоложение Petit Lady на аппарате Action 2;

Пилатес на большом оборудовании, Пилатес мат, Йога,Стрейчинг, TRX, Функциональный тренинг.;

Визаж и коррекция бровей;

Бьюти-день.

Лазерная косметология:

Фракционный фототермолиз "Dека";

Лазерное омоложение "Infini";

SMAS-лифтинг "Ulhtera";

Лазерная биоревитализация "Byonik";

Лечение сосудов, пигментации фотоомоложение на аппарате"М22";

Удаление рубцов, растяжек, постакне "Action 2", "Dека";

Лазерная эпиляция Ligsheer Duet.

Коррекция и моделирование фигуры:

Анализ состава тела "InBody 720";

Ультразвуковая кавитация "3-MAX";

Безоперационная липосакция "Ульфит терапия";

Криолиполиз "Clatuu";

Термолифтинг "3MAX";

Эксклюзивные программы "Biologique Recherche" для тела;

Эндосфера терапия для тела;

Прессотерапия;

Генетическое тестирование ("Активное долголетие", "Косметология", "Диетология и спорт", "Трихология", "Эндокринология", "Педиатрия");

Выявление скрытой пищевой непереносимости "Иммунотест".

Первая Косметологическая парикмахерская:

Окрашивания;

Стрижки (женские, мужские, детские);

Уходы и ритуалы для волос;

Укадки и экспресс-укладки;

Кабинет ногтевого сервиса;

Подолог;

Наращивание ресниц;

Визаж;

Коррекция и окрашивание бровей.

В косметологической парикмахерской представлены профессиональное окрашивание на известных брендах, бьюти-ритуалы по уходу, укладки - все услуги направлены на поддержание красоты и здоровья волос.

Компания работает с такими брендами по окрашиванию и уходу за волосами, как KYDRA, ORBE, ALTERNA, Nashi Argan, Biologique Recherche, Davines.

Дополнительные услуги:

Ногтевой сервис;

Визаж (услуга и обучение) от Аисы Перэн;

Дизайн бровей от Аисы Перэн;

Наращивание ресниц ;

Пилатес на большом оборудовании, Пилатес мат, Йога,Стрейчинг, TRX, Функциональный тренинг. (пакеты абонементов и разовые занятия);

Есть возможность приобрести себе или в подарорк номинальные сертификаты на различные суммы: 3000 руб, 5000 руб., 10000 руб., 50000 руб., 100000 руб.

Ежемесячно действуют акции и специальные предложения.

ООО "Клиника Посольство красоты".

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.