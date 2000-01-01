  1. Главная
Посольство красоты
5.7
Рейтинг

Посольство красоты

В клинике 17 врачей
Адреса
ул. Абрекская, 6
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Омолаживающие процедуры, препараты по уходу за лицом, телом и волосами. Эстетическая, лазерная, медицинская и аппаратная косметология. Врачи-специалисты: косметолог, дерматолог, диетолог, гинеколог. Фитнес, пилатес, СПА и хаммам.

Врачи работающие в клинике
Мальгинова Екатерина Вадимовна
10
51
отзыв

Мальгинова Екатерина Вадимовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Воронова Наталья Валерьевна
10
31
отзыв

Воронова Наталья Валерьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 23 года
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 23 года
Алфёрова Дина Вадимовна
10
15
отзывов

Алфёрова Дина Вадимовна

Косметик-эстетист
Стаж 17 лет
Косметик-эстетист
Стаж 17 лет
Шестакова Виктория Сергеевна
10
25
отзывов

Шестакова Виктория Сергеевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 19 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 19 лет
Рогович Людмила Анатольевна
10
21
отзыв

Рогович Людмила Анатольевна

Косметик-эстетист
Стаж 26 лет
Косметик-эстетист
Стаж 26 лет
Долженко Анна Сергеевна
10
20
отзывов

Долженко Анна Сергеевна

Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
Косметик-эстетист
Стаж 12 лет
Греченюк Елена Николаевна
10
24
отзыва

Греченюк Елена Николаевна

Косметолог
Стаж 20 лет
Косметолог
Стаж 20 лет
Амбросова Алла Владимировна
10
19
отзывов

Амбросова Алла Владимировна

Косметолог
Стаж 23 года
Косметолог
Стаж 23 года
Леонова Оксана Викторовна
10
16
отзывов

Леонова Оксана Викторовна

Косметик-эстетист
Стаж 24 года
Косметик-эстетист
Стаж 24 года
Губернатор Елена Викторовна
10
36
отзывов

Губернатор Елена Викторовна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 20 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 20 лет
Сиденко Ирина Семёновна
9.1
11
отзывов

Сиденко Ирина Семёновна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Дыбова Наталья Александровна
8.8
10
отзывов

Дыбова Наталья Александровна

Физиотерапевт
Стаж 17 лет
Физиотерапевт
Стаж 17 лет
Коликова Полина Николаевна
8.5
9
отзывов

Коликова Полина Николаевна

Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Физиотерапевт
Стаж 18 лет
Кутузова Ирина Викторовна
8.4
8
отзывов

Кутузова Ирина Викторовна

Массажист
Стаж 26 лет
Массажист
Стаж 26 лет
Бушева Ольга Анатольевна
8.0
7
отзывов

Бушева Ольга Анатольевна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Акушер-гинеколог
Стаж 33 года
Костян Инна Владиславовна
7.1
4
отзыва

Костян Инна Владиславовна

Диетолог, Физиотерапевт
Стаж 32 года
Диетолог, Физиотерапевт
Стаж 32 года
Згурская Людмила Викторовна
6.0
0
отзывов

Згурская Людмила Викторовна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
