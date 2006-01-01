  1. Главная
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
0.0
Рейтинг

Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1

Государственная
В клинике 20 врачей
Адреса
ул. Алеутская, 57 кор. 3
1-й этаж
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Касса
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 8:00 до 15:00. Сейчас закрыто
​Рентгенологическое радиологическое отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Посьетская, 24
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.

Врачи работающие в клинике
Харченко (Котова) Елена Вениаминовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Харченко (Котова) Елена Вениаминовна

Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Кардиолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Бабихин Андрей Владимирович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Бабихин Андрей Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Травматолог-ортопед
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хальченко Инна Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Хальченко Инна Анатольевна

Эндокринолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бурмистрова Виолетта Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бурмистрова Виолетта Александровна

Аллерголог, Иммунолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Аллерголог, Иммунолог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Потарусова Наталья Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Потарусова Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сенотрусова Ирина Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Сенотрусова Ирина Викторовна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сыровацкая Эльвира Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сыровацкая Эльвира Павловна

Гастроэнтеролог
Стаж 63 года
Гастроэнтеролог
Стаж 63 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алексеева Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеева Екатерина Юрьевна

Дерматовенеролог
Стаж не указан
Дерматовенеролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Подлас Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Подлас Ирина Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мирошниченко Татьяна Николевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мирошниченко Татьяна Николевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 49 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ронжина Людмила Прокопьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ронжина Людмила Прокопьевна

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 58 лет / Врач высшей категории
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 58 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Глазкова Наталья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Глазкова Наталья Николаевна

Ревматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Ревматолог
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хмелева Елена Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хмелева Елена Владимировна

Терапевт
Стаж 34 года
Терапевт
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галкина Людмила Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Галкина Людмила Дмитриевна

Уролог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Уролог
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бакунина Валентина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бакунина Валентина Григорьевна

Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранник Валентина Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранник Валентина Борисовна

Акушер-гинеколог
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павлуш Екатерина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Павлуш Екатерина Николаевна

Терапевт
Стаж 10 лет
Терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Феофилова Нина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Феофилова Нина Васильевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ланцева Марина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ланцева Марина Валерьевна

Рентгенолаборант
Стаж не указан
Рентгенолаборант
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Городилов Владимир Аркадьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Городилов Владимир Аркадьевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 50 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

