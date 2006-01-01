- Главная
Поликлиника Приморской краевой клинической больницы №1
Государственная
В клинике 20 врачей
Адреса
ул. Алеутская, 57 кор. 3
1-й этаж
- +7 (423) 240 06 24, колл-центр
- +7 (423) 240 05 68, рентгенологическое радиологическое отделение
ул. Посьетская, 24
Информация
Все виды амбулаторно-поликлинического лечения на до- и постгоспитальном этапе, в том числе нетрадиционными методами.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Приморская краевая клиническая больница №1" Краевая консультативная поликлиника.
Врачи работающие в клинике
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Записаться на приём
Принимает детей
Стаж 29 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 35 лет / Врач высшей категории
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач первой категории
Стаж 37 лет / Врач высшей категории
Стаж 63 года
Стаж не указан
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Стаж 49 лет
Стаж 58 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 34 года
Стаж 52 года / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 57 лет / Врач высшей категории
Стаж 10 лет
Стаж 11 лет
Стаж не указан
Стаж 50 лет
