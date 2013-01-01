  1. Главная
Поликлиника онкологического диспансера
0.0
Рейтинг

Поликлиника онкологического диспансера

Государственная
В клинике 17 врачей
Адреса
ул. Русская, 57А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Абдуллина Юлия Вадимовна
5.8
3
отзыва

Абдуллина Юлия Вадимовна

УЗИ-специалист
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лештаев Дмитрий Андреевич
6.6
2
отзыва

Лештаев Дмитрий Андреевич

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж не указан / Врач первой категории
Ершова С. И.
6.3
1
отзыв

Ершова С. И.

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Некрасова Е. А.
6.0
0
отзывов

Некрасова Е. А.

Онколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кухарева Л. И.
6.0
0
отзывов

Кухарева Л. И.

УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Сорокина Т. Ю.
6.0
0
отзывов

Сорокина Т. Ю.

Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернова И. В.
6.0
0
отзывов

Чернова И. В.

Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галянт Т. Н.
6.0
0
отзывов

Галянт Т. Н.

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончарова С. С.
6.0
0
отзывов

Гончарова С. С.

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Козинина Н. Г.
6.0
0
отзывов

Козинина Н. Г.

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гашев В. В.
6.0
0
отзывов

Гашев В. В.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грицай А. В.
6.0
0
отзывов

Грицай А. В.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Половой В. А.
6.0
0
отзывов

Половой В. А.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таскаев М. В.
6.0
0
отзывов

Таскаев М. В.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фадеева Анастасия Сергеевна
6.0
0
отзывов

Фадеева Анастасия Сергеевна

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хрищанович А. Г.
6.0
0
отзывов

Хрищанович А. Г.

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

