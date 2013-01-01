- Главная
Поликлиника онкологического диспансера
Государственная
В клинике 17 врачей
Адреса
ул. Русская, 57А
- +7 (423) 232 53 79, регистратура до 17:00, стол справок
- +7 (423) 232 98 95, врачебная комиссия
- +7 (423) 232 80 78, заведующая
- +7 (423) 232 43 19, запись на приём
- +7 (423) 232 66 13, бюро госпитализации
- +7 (423) 232 77 45, регистратура после 17:00
Информация
Медкомиссия - на опеку и для дома престарелых.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
