  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Владивостокская поликлиника №5
Владивостокская поликлиника №5
7.9
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №5

Государственная
В клинике 32 врача
Адреса
ул. Калинина, 78
1-й этаж
c 7:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Зои Космодемьянской, 9
c 7:30 до 14:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
ул. Надибаидзе, 34
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Петрищев Александр Владимирович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Петрищев Александр Владимирович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильинская Илона Геннадьевна
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ильинская Илона Геннадьевна

Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лапшова Ольга Анатольевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Лапшова Ольга Анатольевна

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вахрушева Лидия Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Вахрушева Лидия Ивановна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каминская Инесса Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Каминская Инесса Петровна

Врач общей практики (семейный врач), Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Врач общей практики (семейный врач), Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галанина Наталья Владимировна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
10
отзывов

Галанина Наталья Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Габитова Татьяна Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Габитова Татьяна Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Николенко Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Николенко Наталья Павловна

Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Понякова Валентина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понякова Валентина Петровна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дикуненко Людмила Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дикуненко Людмила Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кириченко Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кириченко Наталья Александровна

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Котов Роман Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Котов Роман Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Литвина Лариса Викторвна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Литвина Лариса Викторвна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Михайлюк Анна Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Михайлюк Анна Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мордвинцева Ольга Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мордвинцева Ольга Александровна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Андреева Татьяна Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Андреева Татьяна Петровна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 44 года
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Новиков Дмитрий Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Новиков Дмитрий Алексеевич

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ящук Екатерина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ящук Екатерина Ивановна

Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач ЛФК
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дробот Анна Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дробот Анна Васильевна

Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач первой категории
Невролог (невропатолог), Заместитель главного врача
Стаж 23 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фиголь Андрей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Фиголь Андрей Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коцол Светлана Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коцол Светлана Григорьевна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макосова Эльвира Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макосова Эльвира Константиновна

Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Дерматовенеролог
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малинина Татьяна Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малинина Татьяна Алексеевна

Кардиолог
Стаж 37 лет
Кардиолог
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Понаморева Наталья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понаморева Наталья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Привалова Наталья Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Привалова Наталья Павловна

Терапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Раубо Любовь Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Раубо Любовь Михайловна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 17 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Штепа Галина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Штепа Галина Николаевна

Терапевт
Стаж 49 лет
Терапевт
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Батуева Ирина Григорьевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Батуева Ирина Григорьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Золотов Вадим Петрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Золотов Вадим Петрович

Уролог
Стаж 26 лет
Уролог
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нитей Зоя Ивановна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Нитей Зоя Ивановна

Терапевт
Стаж 38 лет
Терапевт
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
Все клиники