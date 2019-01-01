- Главная
Владивостокская поликлиника №5
Государственная
В клинике 32 врача
Адреса
ул. Калинина, 78
1-й этаж
- +7 (423) 227 73 25, регистратура
ул. Зои Космодемьянской, 9
- +7 (423) 260 19 93, регистратура
ул. Надибаидзе, 34
- +7 (423) 227 38 20, дневной стационар
- +7 (423) 225 34 51, регистратура
Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения.
В праздничные дни травмпункт работает круглосуточно.
Лицензия ЛО-25-01-001825.
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач первой категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 44 года
Стаж 44 года
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж не указан / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 23 года / Врач первой категории
Стаж 43 года
Стаж 43 года
Стаж 9 лет
Стаж 9 лет
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач высшей категории
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Стаж 49 лет
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Стаж 38 лет
Стаж 38 лет