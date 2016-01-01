- Главная
Владивостокская поликлиника №3
Государственная
В клинике 61 врач
Адреса
- +7 (994) 014 83 37 , горячая линия
Поликлиника №3
ул. Луговая, 55
- +7 (423) 241 55 99, регистратура
- +7 (423) 241 85 67, регистратура
- +7 (423) 243 50 16, приемная гл. врача
- +7 (423) 264 80 17, регистратура
- +7 (423) 222 28 23, регистратура
- +7 (423) 263 93 54, регистратура
Городской аллерго-респираторный центр
ул. Спортивная, 10
- +7 (423) 263 93 52, зав. центром
Амбулаторно-поликлиническое офтальмологическое отделение
ул. Светланская, 169/171
- +7 (423) 222 44 16, зав. отделением
Региональный центр общественного здоровья медицинской профилактики в Приморском крае и Центр общественного здоровья
ул. Сахалинская, 1А
- +7 (902) 480 20 22, зав. центром
Отделение медико-психологической помощи и кабинет психологического консультирования
ул. Уборевича, 22
- +7 (423) 224 15 32, зав. отделением
Информация
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №3".
Основные виды деятельности:
- Доврачебная медицинская помощь, амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, в том числе первичная медико-санитарная помощь и специализированная медицинская помощь в амбулаторных условиях;
- Проведение профилактических медицинских осмотров и мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых болезней и факторов риска;
- Диагностика заболеваний и состояний с применением неинвазивных и инвазивных методов обследования;
- Лечение, в том числе восстановительное, основных и сопутствующих заболеваний и состояний в амбулаторных условиях в поликлинике, в дневном стационаре поликлиники, на дому;
- Клинико-экспертная деятельность по оценке качества и эффективности лечебных и диагностических мероприятий, включая экспертизу временной нетрудоспособности и направление больных на МСЭ;
- Учет, диспансерное наблюдение больных, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
- Организация дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, в том числе по обеспечению необходимыми лекарственными средствами;
- Установление медицинских показаний и направление в учреждения здравоохранения для получения специализированных видов помощи; установление медицинских показаний и направление для санаторно-курортного лечения, в том числе отдельных категорий граждан, имеющих право на получение набора социальных услуг;
- Проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, вакцинопрофилактики в установленном порядке;
- Осуществление санитарно-гигиенического образования, в том числе по вопросам формирования здорового образа жизни;
- Врачебная консультация и медицинская профориентация;
- Деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (приобретение, хранение, отпуск и использование), внесенных в Список II в соответствии с Федеральным законом "О наркотических средствах и психотропных веществах", с соблюдением требований, установленных законом.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
