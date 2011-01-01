- Главная
Владивостокская поликлиника №1
Государственная
В клинике 77 врачей
Адреса
- +7 (423) 222 11 18 , колл-центр
- +7 (423) 245 15 36 , колл-центр
- +7 (423) 240 63 86 , колл-центр
- +7 (423) 240 79 11 , колл-центр
- +7 (423) 240 79 27 , колл-центр
- +7 (423) 240 79 34 , доб. 133 горячая линия по COVID-19
- +7 (423) 240 79 34 , доб. 201, 202, 217 горячая линия по телефону АИЦ
Терапевтическое отделение №1
ул. Уткинская, 7
Отделение профосмотров №1
ул. Комсомольская, 7
Врачебная амбулатория
ул. Экипажная (о. Русский), 24
Терапевтическое отделение №7
ул. Котельникова, 10
- +7 (423) 220 19 17, доб. 405, исполняющий обязанности
Терапевтическое отделение №6
пр-т Красного Знамени, 47
- +7 (423) 245 14 59, доб. 501 заведующий терапевтическим отделением №6
- +7 (423) 245 14 59, доб. 516, 518 заведующий стоматологии
Отделение профосмотров №2
ул. Некрасовская, 52
1-й этаж
- +7 (423) 222 81 72, доб. 333 заведующий отделением проф. осмотров №2
Отделение первичной специализированной медицинской помощи
пер. Почтовый, 9
- +7 (423) 226 40 32, доб. 207 заведующий терапевтическим отделением №4
- +7 (423) 226 40 32, доб. 214 заведующий отделением первичной специализированной медицинской помощи №2
- +7 (423) 226 40 32, доб. 150, 202 Заведующий ЦАОП
Фельдшерско-акушерский пункт
ул. Строительная (с. Береговое), 3
Инфекционный кабинет, отделение восстановительного лечения №1
пр-т Океанский, 35
Терапевтическое отделение №5
ул. Некрасовская, 46
- +7 (423) 226 01 79, доб. 301 заведующий терапевтическим отделением №5
Терапевтическое отделение №3
ул. Леонова, 21А
Кабинет врача общей практики
ул. Парис (о. Русский), 24
Еще 9
Информация
Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.
Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №1".
Лицензия ЛО-25-01-003-199.
Услуги:
- Первичная медико-санитарная помощь: гастроэнтерологии, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, урологии, функцеональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, кардиологии, ревматологии;
- Специализированная медицинская помощь: акушерству и гинекологии, клинической фармакологии, профпатологии, колопроктологии, стоматологии ортопедической, экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности;
- Платные услуги.
Запись на прием к врачу онлайн или по телефону в регистратуре.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 29 лет
Стаж не указан
Стаж 14 лет
Принимает детей
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Стаж 18 лет
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 34 года
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Стаж 22 года
Стаж 40 лет
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Стаж 16 лет
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Стаж 9 лет
Стаж 24 года / Врач первой категории
Стаж 13 лет
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Стаж 40 лет
Стаж 16 лет
Стаж 42 года
Стаж 18 лет
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Стаж 53 года
Стаж 25 лет
Стаж 40 лет
Стаж 36 лет
Стаж 14 лет
Стаж 44 года
Стаж 31 год
Стаж 39 лет
Стаж 32 года
Стаж 26 лет
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Стаж 34 года / Врач первой категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Стаж 21 год / Врач первой категории
Стаж 38 лет
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 11 лет
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 15 лет
Стаж 36 лет
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 17 лет
Стаж 31 год / Врач первой категории
Стаж не указан
Стаж 28 лет
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж не указан
Стаж 47 лет
Стаж 50 лет
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Стаж 30 лет
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Стаж 42 года
