Владивостокская поликлиника №1
6.0
Рейтинг

Владивостокская поликлиника №1

Государственная
В клинике 77 врачей
Адреса
Терапевтическое отделение №1
ул. Уткинская, 7
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Отделение профосмотров №1
ул. Комсомольская, 7
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Врачебная амбулатория
ул. Экипажная (о. Русский), 24
c 8:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 9
Информация

Многопрофильное лечебное учреждение с высококвалифицированными кадрами и созданными условиями для работы персонала и оказания медицинской помощи жителям и гостям города.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Шевчук Егор Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шевчук Егор Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Записаться на приём
Росинский Сергей Михайлович
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
11
отзывов

Росинский Сергей Михайлович

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 29 лет
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калёнова Елена Андреевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
22
отзыва

Калёнова Елена Андреевна

Массажист
Стаж не указан
Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хандогина Наталья Аркадьевна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Хандогина Наталья Аркадьевна

УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
УЗИ-специалист, Уролог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Смагина Валентина Андреевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Смагина Валентина Андреевна

Инфекционист
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Инфекционист
Стаж 43 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Милехина Светлана Алексеевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Милехина Светлана Алексеевна

Стоматолог
Стаж 18 лет
Стоматолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бурмистров Владимир Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Бурмистров Владимир Анатольевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Хирург, Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дородных Марина Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дородных Марина Николаевна

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Долгополова Ольга Алексеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Долгополова Ольга Алексеевна

Гинеколог
Стаж 34 года
Гинеколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Людмила Ивановна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Иванова Людмила Ивановна

УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Третьякова Ольга Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Третьякова Ольга Геннадьевна

Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 22 года
Гастроэнтеролог, Зав. отделением
Стаж 22 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ковшун Ирина Вячеславовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ковшун Ирина Вячеславовна

Терапевт
Стаж 40 лет
Терапевт
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Толмачева Юлия Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Толмачева Юлия Александровна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Беева Елена Владимировна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Беева Елена Владимировна

УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач второй категории
УЗИ-специалист
Стаж 14 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коломиец Олеся Петровна
8.4
Рейтинг
Рейтинг
8.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Коломиец Олеся Петровна

Психотерапевт
Стаж 16 лет
Психотерапевт
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Назарова Лариса Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Назарова Лариса Анатольевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербатых Дарья Романовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Щербатых Дарья Романовна

Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ромашина Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ромашина Ирина Владимировна

Физиотерапевт, Гирудотерапевт, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач первой категории
Физиотерапевт, Гирудотерапевт, Зав. отделением
Стаж 24 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ширяев Геннадий Романович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ширяев Геннадий Романович

Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Очередько Ольга Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Очередько Ольга Валерьевна

Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Русинова Наталья Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Русинова Наталья Петровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ломова Наталья Валерьевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ломова Наталья Валерьевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юричева Светлана Васильевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Юричева Светлана Васильевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тяпшева Елена Константиновна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Тяпшева Елена Константиновна

Кардиолог
Стаж 40 лет
Кардиолог
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шаповалов Алексей Сергеевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Шаповалов Алексей Сергеевич

Хирург, Эндоскопист
Стаж 16 лет
Хирург, Эндоскопист
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шалганова Любовь Ильинична
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шалганова Любовь Ильинична

Терапевт
Стаж 42 года
Терапевт
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коростылева Оксана Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коростылева Оксана Евгеньевна

Терапевт
Стаж 18 лет
Терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солдатова Марина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солдатова Марина Юрьевна

Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Гинеколог
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Агапова Лидия Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Агапова Лидия Петровна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куракин Сергей Юрьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куракин Сергей Юрьевич

Рентгенолог
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Рентгенолог
Стаж 48 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Борисенко Ольга Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Борисенко Ольга Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 53 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 53 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Высотин Александр Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Высотин Александр Анатольевич

Психиатр-нарколог
Стаж 25 лет
Психиатр-нарколог
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жигинас Ирина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жигинас Ирина Ивановна

Профпатолог
Стаж 40 лет
Профпатолог
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куракина Людмила Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куракина Людмила Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж 36 лет
Дерматовенеролог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Логинова Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Логинова Елена Юрьевна

Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пикова Ольга Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пикова Ольга Васильевна

Хирург
Стаж 44 года
Хирург
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Поздеева Наталья Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Поздеева Наталья Ивановна

Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год
Невролог (невропатолог)
Стаж 31 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рыжкова Римма Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рыжкова Римма Евгеньевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет
Невролог (невропатолог)
Стаж 39 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лобанова Валентина Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лобанова Валентина Васильевна

Терапевт
Стаж 32 года
Терапевт
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Орлова Валерия Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Орлова Валерия Константиновна

Врач ЛФК
Стаж 26 лет
Врач ЛФК
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончар Лидия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гончар Лидия Валерьевна

Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 22 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Девина Надежда Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Девина Надежда Ивановна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кулакова Марина Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кулакова Марина Андреевна

Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 34 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Соколова Лариса Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Соколова Лариса Петровна

Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Панюта Наталья Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Панюта Наталья Валентиновна

Эндокринолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 46 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дородных Сергей Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дородных Сергей Олегович

Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач первой категории
Травматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж 21 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куренкова Наталья Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куренкова Наталья Владимировна

Терапевт
Стаж 38 лет
Терапевт
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Быканова Татьяна Вячеславовна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Быканова Татьяна Вячеславовна

Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шаповалова Марина Григорьевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шаповалова Марина Григорьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Антонова Диана Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Антонова Диана Сергеевна

Эндокринолог
Стаж 11 лет
Эндокринолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коркунова Лариса Алексеевна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коркунова Лариса Алексеевна

Хирург
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зайцев Максим Валерьевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Зайцев Максим Валерьевич

Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 15 лет
Проктолог (колопроктолог), Хирург
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стреленко Ольга Святославовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Стреленко Ольга Святославовна

Гинеколог
Стаж 36 лет
Гинеколог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кузьмина Наталья Васильевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Кузьмина Наталья Васильевна

Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 45 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Моисеенко Евгений Васильевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Моисеенко Евгений Васильевич

Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Травматолог-ортопед
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Радунцев Иван Александрович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Радунцев Иван Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анцупов Сергей Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анцупов Сергей Николаевич

Уролог
Ст
Уролог
Стаж 18 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Токарчук Валентин Валентинович
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Токарчук Валентин Валентинович

Проктолог (колопроктолог)
Стаж 17 лет
Проктолог (колопроктолог)
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Воробьева Галина Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Воробьева Галина Александровна

Терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лукошина Марина Константиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лукошина Марина Константиновна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каптенор Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каптенор Елена Александровна

Зав. лабораторией
Стаж не указан
Зав. лабораторией
Стаж не указан
Рогалева Татьяна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Рогалева Татьяна Михайловна

Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет
Врач функциональной диагностики
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучеренко Ольга Владиленовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучеренко Ольга Владиленовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шифрина Александра Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шифрина Александра Васильевна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хомякова Марина Григорьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хомякова Марина Григорьевна

УЗИ-специалист
Стаж 36 лет
УЗИ-специалист
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Быкова Наталья Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Быкова Наталья Геннадьевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гасевская Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Гасевская Светлана Васильевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Хорунжина Юлия Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Хорунжина Юлия Алексеевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щербакова Кристина Романовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щербакова Кристина Романовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Верещагина Елена Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Верещагина Елена Анатольевна

Терапевт
Стаж 47 лет
Терапевт
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герман Светлана Васильевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Герман Светлана Васильевна

Терапевт
Стаж 50 лет
Терапевт
Стаж 50 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Конькова Татьяна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Конькова Татьяна Евгеньевна

Терапевт
Стаж 43 года
Терапевт
Стаж 43 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Левада Наталья Леонидовна
3.9
Рейтинг
Рейтинг
3.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Левада Наталья Леонидовна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тихомиров Валентин Александрович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Тихомиров Валентин Александрович

Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куликова Валентина Георгиевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Куликова Валентина Георгиевна

Дерматовенеролог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж 47 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мартыненко Наталья Филипповна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Мартыненко Наталья Филипповна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Лор (оториноларинголог)
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

