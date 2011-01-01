Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Владивостокская поликлиника №1".

Лицензия ЛО-25-01-003-199.

Услуги:

Первичная медико-санитарная помощь: гастроэнтерологии, инфекционным болезням, контролю качества медицинской помощи, клинической лабораторной диагностике, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), неврологии, общественному здоровью и организации здравоохранения, оториноларингологии, офтальмологии, рентгенологии, терапии, урологии, функцеональной диагностике, хирургии, ультразвуковой диагностике, экспертизе временной нетрудоспособности, эндокринологии, кардиологии, ревматологии;

Специализированная медицинская помощь: акушерству и гинекологии, клинической фармакологии, профпатологии, колопроктологии, стоматологии ортопедической, экспертизе на право владения оружием, экспертизе профпригодности;

Платные услуги.

Запись на прием к врачу онлайн или по телефону в регистратуре.

Травмпункт №1.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.