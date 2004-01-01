  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Поликлиника МВД Приморского края
Поликлиника МВД Приморского края
5.2
Рейтинг

Поликлиника МВД Приморского края

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Октябрьская, 10
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Поликлиника обслуживает сотрудников ОВД, вольнонаемных работников и членов их семей.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Меньшикова Ирина Викторовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Меньшикова Ирина Викторовна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
Все клиники