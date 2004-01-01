- Главная
Поликлиника МВД Приморского края
Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
ул. Октябрьская, 10
- +7 (423) 249 04 01, рентген-кабинет
- +7 (423) 249 03 41, регистратура
- +7 (423) 249 03 42, статисты
- +7 (423) 249 04 00, начальник
- +7 (423) 249 03 46
Информация
Поликлиника обслуживает сотрудников ОВД, вольнонаемных работников и членов их семей.
Терапевты принимают без предварительной записи в день обращения. К узким специалистам самозапись на текущую неделю.
Федеральное казенное учреждение здравоохранения "Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
