Поликлиника краевой клинической больницы №2
0.0
Рейтинг

Поликлиника краевой клинической больницы №2

Государственная
В клинике 62 врача
Адреса
ул. Интернациональная, 56
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Дьяков Игорь Андреевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Дьяков Игорь Андреевич

Уролог, Уролог-андролог
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Уролог, Уролог-андролог
Стаж 33 года / Кандидат медицинских наук
Записаться на приём
Луговая Елена Николаевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Луговая Елена Николаевна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Косметолог (дерматолог-косметолог), Дерматовенеролог
Стаж 17 лет / Врач второй категории
Записаться на приём
Принимает детей
Пономаренко Наталья Николаевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Пономаренко Наталья Николаевна

Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагорнова Юлия Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Нагорнова Юлия Валерьевна

Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
Ревматолог, Терапевт
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никонова Александра Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Никонова Александра Михайловна

Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Терапевт
Стаж 25 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарабурова Ольга Игнатьевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Шарабурова Ольга Игнатьевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стратейчук Елена Анатольевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Стратейчук Елена Анатольевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Климов Владимир Сергеевич
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Климов Владимир Сергеевич

Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Митрофанова Нина Ивановна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Митрофанова Нина Ивановна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Надточий Елена Леонидовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Надточий Елена Леонидовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дода Татьяна Викторовна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дода Татьяна Викторовна

Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач), УЗИ-специалист
Стаж 24 года / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Каминская Инесса Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Каминская Инесса Петровна

Врач общей практики (семейный врач), Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Врач общей практики (семейный врач), Эндокринолог
Стаж 22 года / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Подложнюк Татьяна Сергеевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Подложнюк Татьяна Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Акушер-гинеколог
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Митькина Тамара Михайловна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Митькина Тамара Михайловна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Челядина Александра Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Челядина Александра Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог)
Стаж 18 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вихорева Ирина Витальевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Вихорева Ирина Витальевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Селютина Людмила Викторовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Селютина Людмила Викторовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарафеева Татьяна Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шарафеева Татьяна Михайловна

Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Рефлексотерапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Цымбалюк Юлия Николаева
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Цымбалюк Юлия Николаева

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Иванова Оксана Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Иванова Оксана Викторовна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Грядунова А. С.
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Грядунова А. С.

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каменская И. Н.
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каменская И. Н.

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федорцова Ольга Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Федорцова Ольга Михайловна

Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Хирург
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зеленкова Ирина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зеленкова Ирина Анатольевна

Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Кардиолог, Терапевт
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Алексеев Виктор Алексеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алексеев Виктор Алексеевич

Уролог
Стаж не указан
Уролог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Атрошко Анна Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Атрошко Анна Михайловна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горлова Ирина Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горлова Ирина Викторовна

Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Дерматовенеролог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Горпенюк Наталья Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Горпенюк Наталья Анатольевна

Эндоскопист
Стаж не указан
Эндоскопист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гусева Антонина Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гусева Антонина Ивановна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дронова Лариса Аркадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дронова Лариса Аркадьевна

Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жураковская Виктория Геннадьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Жураковская Виктория Геннадьевна

Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Эпидемиолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Куськало Виктория Семеновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Куськало Виктория Семеновна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лаут Наталья Викторовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лаут Наталья Викторовна

Физиотерапевт
Стаж не указан
Физиотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Махнёва Любовь Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махнёва Любовь Анатольевна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Минаева Тамара Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Минаева Тамара Валерьевна

Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Стоматолог, Зав. отделением
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Монюк Анатолий Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Монюк Анатолий Михайлович

Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Профпатолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Москвичева Надежда Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Москвичева Надежда Александровна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Нагаевский Игорь Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Нагаевский Игорь Владимирович

Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог-ортопед, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Олешковская Ольга Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олешковская Ольга Евгеньевна

Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осипова Наталья Фадеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Осипова Наталья Фадеевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Руднева Валентина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Руднева Валентина Владимировна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пономаревский Владимир Борисович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пономаревский Владимир Борисович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Резниченко Вера Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Резниченко Вера Анатольевна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Самохина Ольга Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Самохина Ольга Сергеевна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семёнова Анна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семёнова Анна Николаевна

Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач общей практики (семейный врач), Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тамм Лариса Павловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тамм Лариса Павловна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тюветская Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Тюветская Татьяна Николаевна

Хирург
Стаж не указан
Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом
Уханова Алла Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Уханова Алла Владимировна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черных Татьяна Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Черных Татьяна Андреевна

Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Зав. отделением, Врач клинической лабораторной диагностики
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чукина Евгения Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чукина Евгения Владимировна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Никитина Марина Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Никитина Марина Владимировна

Кардиолог
Стаж не указан
Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Володина Ирина Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Володина Ирина Валентиновна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Юкиш Зинаида Максимовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Юкиш Зинаида Максимовна

Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-хирург
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шарапова Галина Юрьевна
5.9
Рейтинг
Рейтинг
5.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Шарапова Галина Юрьевна

Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Эндокринолог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Мелехов Борис Михайлович

Инфекционист, Терапевт
Стаж 6 лет
Инфекционист, Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дудченко Наталья Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дудченко Наталья Анатольевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Володина Нэлли Васильевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Володина Нэлли Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Жукова Оксана Александровна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Жукова Оксана Александровна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач второй категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Меньшикова Светлана Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Меньшикова Светлана Анатольевна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Школа Светлана Рафаеловна
5.4
Рейтинг
Рейтинг
5.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Школа Светлана Рафаеловна

Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Врач общей практики (семейный врач)
Стаж не указан / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Штембик Виктория Генриховна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Штембик Виктория Генриховна

Терапевт
Стаж не указан
Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бабичева Екатерина Александровна
5.1
Рейтинг
Рейтинг
5.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Бабичева Екатерина Александровна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

