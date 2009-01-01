  1. Главная
Поликлиника краевой детской клинической больницы №2
5.7
Рейтинг

Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №4
ул. Сахалинская, 58
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №3
ул. Полярная, 6
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Стационар, администрация
ул. Приморская, 6
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Стационар
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Администрация
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Еще 1
Информация
Врачи работающие в клинике
Комаров Геннадий Дмитриевич
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
24
отзыва

Комаров Геннадий Дмитриевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

