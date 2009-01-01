- Главная
Поликлиника краевой детской клинической больницы №2
Государственная
В клинике 1 врач
Адреса
- +7 (423) 225 54 30 , call-центр
- +7 (423) 227 54 45 , call-центр
- +7 (423) 228 92 90 , call-центр
- +7 (423) 227 09 97 , call-центр
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №4
ул. Сахалинская, 58
- +7 (423) 260 56 66, зав. отделением
- +7 (994) 020 68 23, зав. отделением
Амбулаторно-поликлиническое подразделение №3
ул. Полярная, 6
- +7 (423) 227 66 30, зав. отделением, доб. 302
Стационар, администрация
ул. Приморская, 6
- +7 (423) 260 17 37, приемное отделение
- +7 (423) 260 13 72
Амбулаторно-поликлиническое отделение №1, №2; врачебно-физкультурный диспансер; краевой центр неврологии и эпилепсии
ул. Черемуховая, 11
- +7 (423) 227 66 30, амбулаторно-поликлиническое отделение №1, зав. отделением, доб. 152
- +7 (423) 227 66 30, амбулаторно-поликлиническое отделение №2, зав. отделением, доб. 202
- +7 (423) 222 72 68, центр вакцинопрофилактики
- +7 (423) 227 66 30, отделение эндоскопии, доб. 150
Информация
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая детская клиническая больница №2".
