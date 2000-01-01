  1. Главная
Plastek Surgery
6.3
Рейтинг

Plastek Surgery

В клинике 14 врачей
Адреса
ул. Бестужева, 22Б
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Приём звонков
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Светланская, 4
c 8:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Врачи работающие в клинике
Мартынов Геннадий Викторович
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Мартынов Геннадий Викторович

Хирург
Стаж 27 лет
Хирург
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стужина Инесса Львовна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Стужина Инесса Львовна

Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Акушер-гинеколог, Зав. отделением
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончаров Сергей Дмитриевич
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Гончаров Сергей Дмитриевич

Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 33 года
Онколог, Пластический хирург, Хирург
Стаж 33 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Павленко Татьяна Борисовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Павленко Татьяна Борисовна

Пластический хирург
Стаж 18 лет
Пластический хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Стужин Сергей Александрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Стужин Сергей Александрович

Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Хирург
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Черкашин Александр Яковлевич
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Черкашин Александр Яковлевич

Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Выхрестюк Максим Андреевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Выхрестюк Максим Андреевич

Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж не указан
Анестезиолог-реаниматолог, Главный врач
Стаж не указан
Селиверстова Светлана Борисовна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Селиверстова Светлана Борисовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 35 лет
Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог, Дерматовенеролог
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Абдуллаева Мадина Марибжоновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Абдуллаева Мадина Марибжоновна

Уролог
Стаж 10 лет
Уролог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Понитайкина Татьяна Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Понитайкина Татьяна Валерьевна

Терапевт
Стаж 8 лет
Терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдокимов Иван Олегович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Евдокимов Иван Олегович

Пластический хирург
Стаж 9 лет
Пластический хирург
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мовчан Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мовчан Дмитрий Сергеевич

Маммолог, Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
Маммолог, Онколог, Хирург, Онколог-маммолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Косарев Ярослав Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Косарев Ярослав Михайлович

Лор-хирург
Стаж 14 лет
Лор-хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лузина Дария Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лузина Дария Алексеевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

