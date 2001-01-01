  1. Главная
ПК Стоматолог
0.0
Рейтинг

ПК Стоматолог

В клинике 6 врачей
Адреса
пр-т 100-летия Владивостока, 106А
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Все виды лечения и протезирования на импортном оборудовании с использованием импортных материалов. Хирургия, ортопедия, терапия, имплантология.

Врачи работающие в клинике
Турдакова Екатерина Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турдакова Екатерина Юрьевна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Записаться на приём
Егоров Дмитрий Михайлович
9.8
Рейтинг
Рейтинг
9.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Егоров Дмитрий Михайлович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калинина Любовь Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Калинина Любовь Александровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 47 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 47 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Торов Владимир Витальевич
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Торов Владимир Витальевич

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 54 года
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж 54 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макаров Сергей Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Макаров Сергей Владимирович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 49 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 49 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Егоров Михаил Васильевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егоров Михаил Васильевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 42 года
Стоматолог-ортопед
Стаж 42 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

