  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Пионер
Пионер
0.0
Рейтинг

Пионер

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Верхнепортовая, 32
1-й этаж
c 9:30 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Калиниченко Екатерина Андреевна
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
23
отзыва

Калиниченко Екатерина Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ли Александр Киманович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ли Александр Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 34 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокская поликлиника №6
    Владивостокская поликлиника №6 В клинике 165 врачей
    9.0
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники