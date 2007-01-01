  1. Главная
Пионер
7.6
Рейтинг

Пионер

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Прапорщика Комарова, 31А
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Селиванова Анна Александровна
6.3
Рейтинг
1
отзыв

Селиванова Анна Александровна

Стоматолог-ортопед
Стаж 13 лет
Худолеева Елена Юрьевна
6.3
1
отзыв

Худолеева Елена Юрьевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Громыко Наталья Владимировна
6.3
1
отзыв

Громыко Наталья Владимировна

Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет
Баранчук Геннадий Георгиевич
6.3
1
отзыв

Баранчук Геннадий Георгиевич

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
