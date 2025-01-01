  1. Главная
Перламутр
5.4
Рейтинг

Перламутр

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Светланская, 167
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
По предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация
Врачи работающие в клинике
Бердник Олег Владимирович
6.0
Рейтинг
6.0 из 10
0
отзывов

Стоматолог
Стаж 22 года
