Парус
5.4
Парус

В клинике 8 врачей
Клиника слуха и ЛОР заболеваний
пр-т Океанский, 90
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ЛОР-центр
ул. Военное шоссе, 27
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Услуги в области лечения заболеваний лор-органов, диагностики слуха, слухопротезирования, иммунологии-аллергологии. Услуги слухопротезиста. Подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов "Phonak" (Швейцария), "Widex" (Дания).

Ионина Елена Владиславовна
8.1
7
Ионина Елена Владиславовна

Сурдоакустик
Стаж 33 года
Сурдоакустик
Стаж 33 года
Принимает детей
Лопунова Елена Викторовна
8.0
11
Лопунова Елена Викторовна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Принимает детей
Бабушкина Елена Викторовна
6.9
3
Бабушкина Елена Викторовна

Сурдолог
Стаж 31 год
Сурдолог
Стаж 31 год
Принимает детей
Ткачева Арина Васильевна
6.0
0
Ткачева Арина Васильевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Принимает детей
Павлович Светлана Григорьевна
6.0
0
Павлович Светлана Григорьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет / Врач первой категории
Принимает детей
Ротко Наталья Михайловна
6.0
0
Ротко Наталья Михайловна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 40 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Митрякова Ирина Валерьевна
6.0
0
Митрякова Ирина Валерьевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 13 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 13 лет
Принимает детей
Тютюнькова Александра Игоревна
6.0
0
Тютюнькова Александра Игоревна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Лор (оториноларинголог)
Стаж 6 лет
Принимает детей

