- Главная
- Все клиники
- Парус
Парус
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Услуги в области лечения заболеваний лор-органов, диагностики слуха, слухопротезирования, иммунологии-аллергологии. Услуги слухопротезиста. Подбор и настройка цифровых слуховых аппаратов "Phonak" (Швейцария), "Widex" (Дания).
В клинике слуха и лор-заболеваний "Парус" прием ведут высококвалифицированные специалисты.
Оказывается профессиональная помощь в лечении лор-заболеваний. Лечение осуществляется на современном оборудовании пр-ва Ю. Кореи. Проводится эндоскопическое обследование лор-органов, УЗИ придаточных пазух носа, физио-лечение, внутримышечные и внутривенные инъекции.
Диагностика слуха проводится врачом сурдологом на диагностическом оборудовании пр-ва Дании фирмы Interaucustics (аудиометрия, импедансометрия) и OtoRead (отоакустическая эмиссия). Данное обследование позволяет определить степень потери слуха и дальнейшую тактику лечения.
Специалисты подберут и настроят цифровые программируемые слуховые аппараты последнего поколения "Phonak" и "Widex". Осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание слуховых аппаратов, предлагается большой ассортимент аксессуаров и средств по уходу за слуховыми аппаратами, батарейки ко всем моделям.
Основным направлением работы врача аллерголога-иммунолога является лечение различных аллергических заболеваний и иммунных синдромов, выявление аллергенов путем проведения аллерго-проб.
Лицензия ЛО-25-01-002468.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.