В клинике слуха и лор-заболеваний "Парус" прием ведут высококвалифицированные специалисты.

Оказывается профессиональная помощь в лечении лор-заболеваний. Лечение осуществляется на современном оборудовании пр-ва Ю. Кореи. Проводится эндоскопическое обследование лор-органов, УЗИ придаточных пазух носа, физио-лечение, внутримышечные и внутривенные инъекции.

Диагностика слуха проводится врачом сурдологом на диагностическом оборудовании пр-ва Дании фирмы Interaucustics (аудиометрия, импедансометрия) и OtoRead (отоакустическая эмиссия). Данное обследование позволяет определить степень потери слуха и дальнейшую тактику лечения.

Специалисты подберут и настроят цифровые программируемые слуховые аппараты последнего поколения "Phonak" и "Widex". Осуществляется гарантийное и сервисное обслуживание слуховых аппаратов, предлагается большой ассортимент аксессуаров и средств по уходу за слуховыми аппаратами, батарейки ко всем моделям.

Основным направлением работы врача аллерголога-иммунолога является лечение различных аллергических заболеваний и иммунных синдромов, выявление аллергенов путем проведения аллерго-проб.

Лицензия ЛО-25-01-002468.

