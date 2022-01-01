Структура центра "Парацельс":

Многопрофильная поликлиника; Центр ЭКО (вспомогательные репродуктивные технологии).

Центр "Парацельс" охватывает практически все аспекты здоровья современного человека и включает в себя следующие центры:

Женского и мужского здоровья (акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гинеколог-маммолог, уролог, анролог, дермато-венеролог и др.),

Детского здоровья (неонатолог, педиатр, кардиолог, ортопед, невролог, гематолог, окулист, отоларинголог, логопед-дефектолог),

Специализированной помощи (терапевт, окулист, лор, психотерапевт, невролог, ревматолог, гематолог, эндокринолог, ортопед),

Функциональной и лабораторной диагностики,

Восстановительного лечения (монуальная терапия, рефлексотерапия, медицинский массаж, компьютерная диагностика),

Амбулаторной хирургии (детская хирургия, общая, детская урология, интимная хирургия, гистероскопия; ректороманоскопия),

Амбулаторной кардиологии (кардиолог, детский кардиолог, ревматолог, ЭКГ, КИГ),

Семейной психологии,

Дневной стационар.

Услуги:

УЗИ беременности,

Экстракорпоральное оплодотворение, подготовка к ЭКО,

Кольпоскопия,

ФГДС, колоноскопия, ректороманоскопия,

Компьютерная дермография, диагностика,

Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия,

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО),

Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ),

Донация ооцитов и спермы,

Суррогатное материнство,

Искусственная инсеминация спермой мужа или донора,

Гормональная стимуляция суперовуляции,

Криоконсервация спермы,

Витрификация ооцитов и эмбрионов,

Хранение биологического материала,

УЗИ всех органов систем и сосудов,

Видеокольпоскопия,

ЭКГ,

СМАД,

Все виды лабораторных исследований,

Онлайн-консультация.

Лицензия ЛО-25-01-002170.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.

ООО "Парацельс".