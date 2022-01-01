- Главная
Парацельс
В клинике 40 врачей
Адреса
Информация
Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.
Структура центра "Парацельс":
- Многопрофильная поликлиника;
- Центр ЭКО (вспомогательные репродуктивные технологии).
Центр "Парацельс" охватывает практически все аспекты здоровья современного человека и включает в себя следующие центры:
- Женского и мужского здоровья (акушер-гинеколог, гинеколог-эндокринолог, гинеколог-маммолог, уролог, анролог, дермато-венеролог и др.),
- Детского здоровья (неонатолог, педиатр, кардиолог, ортопед, невролог, гематолог, окулист, отоларинголог, логопед-дефектолог),
- Специализированной помощи (терапевт, окулист, лор, психотерапевт, невролог, ревматолог, гематолог, эндокринолог, ортопед),
- Функциональной и лабораторной диагностики,
- Восстановительного лечения (монуальная терапия, рефлексотерапия, медицинский массаж, компьютерная диагностика),
- Амбулаторной хирургии (детская хирургия, общая, детская урология, интимная хирургия, гистероскопия; ректороманоскопия),
- Амбулаторной кардиологии (кардиолог, детский кардиолог, ревматолог, ЭКГ, КИГ),
- Семейной психологии,
- Дневной стационар.
Услуги:
- УЗИ беременности,
- Экстракорпоральное оплодотворение, подготовка к ЭКО,
- Кольпоскопия,
- ФГДС, колоноскопия, ректороманоскопия,
- Компьютерная дермография, диагностика,
- Диагностика и лечение мужского и женского бесплодия,
- Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО),
- Интрацитоплазматическая инъекция сперматозоида в ооцит (ИКСИ),
- Донация ооцитов и спермы,
- Суррогатное материнство,
- Искусственная инсеминация спермой мужа или донора,
- Гормональная стимуляция суперовуляции,
- Криоконсервация спермы,
- Витрификация ооцитов и эмбрионов,
- Хранение биологического материала,
- УЗИ всех органов систем и сосудов,
- Видеокольпоскопия,
- ЭКГ,
- СМАД,
- Все виды лабораторных исследований,
- Онлайн-консультация.
Лицензия ЛО-25-01-002170.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Парацельс".
Врачи работающие в клинике
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Доступен вызов на дом
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Запись онлайн недоступна
Запись онлайн недоступна
Запись онлайн недоступна
Запись онлайн недоступна
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна