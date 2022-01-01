  1. Главная
Парацельс
4.1
Рейтинг

Парацельс

В клинике 40 врачей
Адреса
ул. Новоивановская, 4А
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Поликлиника для взрослых и детей. Ведение беременности. ЭКО и ИКСИ. Собственная лаборатория. УЗИ, ФГДС, ФКС, ЭКГ взрослым и детям. Вакцинопрофилактика. Выдача больничных листов, обслуживание по полису ДМС.

Врачи работающие в клинике
Турсин Александр Сергеевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
19
отзывов

Турсин Александр Сергеевич

УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
УЗИ-специалист
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Букарев Александр Владимирович
9.2
Рейтинг
Рейтинг
9.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Букарев Александр Владимирович

Хирург
Стаж 14 лет
Хирург
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Доступен вызов на дом
Тулупова Марина Сергеевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Тулупова Марина Сергеевна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пронина Елена Николаевна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Пронина Елена Николаевна

Генетик
Стаж 31 год / Врач первой категории
Генетик
Стаж 31 год / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Казанцев Александр Данилович
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Казанцев Александр Данилович

Окулист (офтальмолог)
Стаж 51 год
Окулист (офтальмолог)
Стаж 51 год
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Азарова Людмила Ивановна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дербасова Наталья Николаевна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Дербасова Наталья Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Аллерголог-иммунолог
Стаж 31 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гридасова Наталья Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Гридасова Наталья Александровна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж 42 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дроздова Антонина Васильевна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Дроздова Антонина Васильевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малышева Светлана Витальевна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Малышева Светлана Витальевна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Осипова Светлана Камильевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Осипова Светлана Камильевна

Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Мануальный терапевт, Остеопат
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Федченко (Смирнова) Татьяна Александровна

Андролог, Маммолог, Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Андролог, Маммолог, Акушер-гинеколог
Стаж 38 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бронникова (Гридасова) Марина Валерьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Бронникова (Гридасова) Марина Валерьевна

Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Репродуктолог (ЭКО), Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Анна Владимировна Казанджий (Пятова)
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Анна Владимировна Казанджий (Пятова)

Массажист, Косметик-эстетист
Стаж не указан
Массажист, Косметик-эстетист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шацкова Тамара Михайловна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шацкова Тамара Михайловна

Кардиолог
Стаж 48 лет
Кардиолог
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Федотова Ирина Владимировна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Федотова Ирина Владимировна

Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бычкова Ольга Дмитриевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бычкова Ольга Дмитриевна

Лор (оториноларинголог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог)
Стаж 34 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Колосова Елена Георгиевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Колосова Елена Георгиевна

Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Трифонов Иннокентий Николаевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Трифонов Иннокентий Николаевич

Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Басенко Ирина Владиславовна
7.9
Рейтинг
Рейтинг
7.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
8
отзывов

Басенко Ирина Владиславовна

УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ильинская Лариса Васильевна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ильинская Лариса Васильевна

Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Гинеколог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Столина Марина Львовна
7.0
Рейтинг
Рейтинг
7.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Столина Марина Львовна

Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Кардиолог, Педиатр
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Первова Галина Владимировна
4.6
Рейтинг
Рейтинг
4.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Первова Галина Владимировна

Гематолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Гематолог
Стаж 30 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Минкина Людмила Михайловна
6.4
Рейтинг
Рейтинг
6.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Минкина Людмила Михайловна

Гематолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Гематолог, Зав. отделением
Стаж 51 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шульгина Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шульгина Наталья Анатольевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Калинкина Надежда Яковлевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинкина Надежда Яковлевна

Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 38 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Суровенко Татьяна Николаевна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Суровенко Татьяна Николаевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Аллерголог-иммунолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чернушевич Инна Викторовна
6.2
Рейтинг
Рейтинг
6.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Чернушевич Инна Викторовна

Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Невролог (невропатолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Карпович Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпович Татьяна Александровна

Логопед
Стаж не указан
Логопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Юркевич Галина Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Юркевич Галина Степановна

Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан
Гастроэнтеролог, Терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кравцова Ольга Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравцова Ольга Владимировна

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Алданова Светлана Борисовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Алданова Светлана Борисовна

Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат) по массажу
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Голиченко Татьяна Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Голиченко Татьяна Николаевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пегова Елена Валентиновна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пегова Елена Валентиновна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Меркулова Галина Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Меркулова Галина Анатольевна

Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Врач функциональной диагностики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Бородай Светлана Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бородай Светлана Витальевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозова Дарья Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Морозова Дарья Николаевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет
Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дудченко Наталья Анатольевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Дудченко Наталья Анатольевна

Эндокринолог
Стаж не указан
Эндокринолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лопушенко Татьяна Ярославовна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Лопушенко Татьяна Ярославовна

Пульмонолог
Стаж не указан
Пульмонолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

