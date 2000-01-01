  1. Главная
Панда Мед
5.4
Рейтинг

Панда Мед

В клинике 7 врачей
Адреса
ул. Горная, 33
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Центр реабилитации и восстановительного лечения. Мануальная терапия.

Врачи работающие в клинике
Фрисман Ирина Витальевна
8.9
12
отзывов

Фрисман Ирина Витальевна

Невролог (невропатолог), Кинезиолог, Ботулинотерапевт
Стаж 28 лет
Принимает детей
Ильина Ольга Викторовна
6.3
1
отзыв

Ильина Ольга Викторовна

Врач ЛФК
Стаж не указан
Врач ЛФК
Стаж не указан
Принимает детей
Колосова Елена Георгиевна
6.3
1
отзыв

Колосова Елена Георгиевна

Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
Рефлексотерапевт
Стаж 35 лет
Принимает детей
Фомичев Аркадий Юрьевич
6.0
0
отзывов

Фомичев Аркадий Юрьевич

Массажист, Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Массажист, Рефлексотерапевт
Стаж не указан
Принимает детей
Журавлева Марина Сергеевна
6.0
0
отзывов

Журавлева Марина Сергеевна

УЗИ-специалист
Стаж не указан
УЗИ-специалист
Стаж не указан
Подурова Ирина Владимировна
6.0
0
отзывов

Подурова Ирина Владимировна

Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Логопед-дефектолог
Стаж не указан
Принимает детей

