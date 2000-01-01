Основная цель центра реабилитации и восстановительного лечения "Панда Мед" - это максимально эффективное восстановление детей с рождения и взрослых. Это один из немногих центров в России специализирующийся на восстановительном лечении пациентов с психоневрологической и ортопедической патологией.

Специалисты клиники "Панда мед" постоянно обучаются, внедряются новые методы диагностики и лечения, которые помогают улучшить результат.

Физиопроцедуры в субботу и воскресенье по предварительной записи.

Лицензия ЛО-25-01-003206.

