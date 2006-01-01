- Главная
- Все клиники
- Пасифик Интернешенл Хоспитал
Пасифик Интернешенл Хоспитал
В клинике 26 врачей
Адреса
ул. Запорожская, 77
БЦ "City Hall"
- +7 (423) 279 07 90, круглосуточный контактный центр
- +7 (423) 279 06 50, административная линия
- +7 (423) 202 53 53, вызов скорой медицинской помощи
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Больница предлагает своим Пациентам:
- Амбулаторный приём узких специалистов (взрослое и детское отделения);
- Диагностическое отделение (МРТ, КТ, рентген, ФГДС, ФКС, УЗИ, лабораторные анализы);
- Стационар;
- Дневной стационар;
- Травматология (все виды оперативного вмешательства);
- Экстренная и плановая хирургия (три операционных зала);
- Пластическая хирургия;
- Круглосуточное приемное отделение;
- Круглосуточная скорая помощь;
- Лечение онкологии;
- Паллиативная помощь (обезболивание, уход);
- Программы обследования – персональная программа-конструктор (возможно собрать программу обследования самостоятельно).
Отделение диагностики оснащено современным оборудованием компании General Electric. Есть возможность проводить исследования по необходимости под седацией (в т. ч. для детей в возрасте от 2-х лет).
Преимущества работы с компанией:
- Полноценная служба реанимации с круглосуточной работой медицинской бригады;
- Круглосуточный многопрофильный стационар;
- Контроль за дезинфекцией и стерилизацией медицинского оборудования, хирургического инструментария, бытовых приборов;
- Система лекарственной безопасности контроля качества и оценки совместимости лекарственных препаратов.
Специалисты, осуществляющие приём в больнице:
- Пластический хирург;
- ЛОР (оториноларинголог);
- Сурдолог (взрослый и детский);
- Терапевт;
- Педиатр;
- Невролог (взрослый и детский);
- Мануальный терапевт (взрослый и детский);
- Офтальмолог (взрослый и детский);
- Акушер-гинеколог (взрослый и детский);
- Гинеколог-онколог;
- Хирург;
- Травматолог-ортопед (взрослый и детский);
- Кардиолог;
- Колопроктолог;
- Дерматовенеролог;
- Уролог-андролог;
- Рентгенолог;
- Гастроэнтеролог (взрослый и детский);
- Онколог;
- Химиотерапевт;
- Анестезиолог-реаниматолог;
- Трансфузиолог;
- Врач паллиативной помощи;
- Ревматолог;
- Психиатр-нарколог;
- Психотерапевт.
Услуги:
- Предварительные и периодические медосмотры;
- Выдача больничных листов;
- Медицинское освидетельствование к владению транспортным средством, к владению оружием и при трудоустройстве;
- Семейные программы депозитного прикрепления;
- Корпоративные программы прикрепления.
Прежнее название компании "Фальк".
Филиал находится в БЦ "City Hall".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 8 лет
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Стаж 10 лет
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 34 года
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 37 лет
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 2 года
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 5 лет
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом