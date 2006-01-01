Пасифик Интернешенл Хоспитал

Больница предлагает своим Пациентам:

Амбулаторный приём узких специалистов (взрослое и детское отделения);

Диагностическое отделение (МРТ, КТ, рентген, ФГДС, ФКС, УЗИ, лабораторные анализы);

Стационар;

Дневной стационар;

Травматология (все виды оперативного вмешательства);

Экстренная и плановая хирургия (три операционных зала);

Пластическая хирургия;

Круглосуточное приемное отделение;

Круглосуточная скорая помощь;

Лечение онкологии;

Паллиативная помощь (обезболивание, уход);

Программы обследования – персональная программа-конструктор (возможно собрать программу обследования самостоятельно).

Отделение диагностики оснащено современным оборудованием компании General Electric. Есть возможность проводить исследования по необходимости под седацией (в т. ч. для детей в возрасте от 2-х лет).

Преимущества работы с компанией:

Полноценная служба реанимации с круглосуточной работой медицинской бригады;

Круглосуточный многопрофильный стационар;

Контроль за дезинфекцией и стерилизацией медицинского оборудования, хирургического инструментария, бытовых приборов;

Система лекарственной безопасности контроля качества и оценки совместимости лекарственных препаратов.

Специалисты, осуществляющие приём в больнице:

Пластический хирург;

ЛОР (оториноларинголог);

Сурдолог (взрослый и детский);

Терапевт;

Педиатр;

Невролог (взрослый и детский);

Мануальный терапевт (взрослый и детский);

Офтальмолог (взрослый и детский);

Акушер-гинеколог (взрослый и детский);

Гинеколог-онколог;

Хирург;

Травматолог-ортопед (взрослый и детский);

Кардиолог;

Колопроктолог;

Дерматовенеролог;

Уролог-андролог​​;

Рентгенолог;

Гастроэнтеролог (взрослый и детский);

Онколог;

Химиотерапевт;

Анестезиолог-реаниматолог;

Трансфузиолог;

Врач паллиативной помощи;

Ревматолог;

Психиатр-нарколог;

Психотерапевт.

Услуги:

Предварительные и периодические медосмотры;

Выдача больничных листов;

Медицинское освидетельствование к владению транспортным средством, к владению оружием и при трудоустройстве;

Семейные программы депозитного прикрепления;

Корпоративные программы прикрепления.

Прежнее название компании "Фальк".

Филиал находится в БЦ "City Hall".