  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Пасифик Интернешенл Хоспитал
Пасифик Интернешенл Хоспитал
5.6
Рейтинг

Пасифик Интернешенл Хоспитал

В клинике 26 врачей
Адреса
ул. Запорожская, 77
БЦ "City Hall"
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Скорая медицинская помощь
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Приемное отделение
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Перминова Наталья Александровна
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Перминова Наталья Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
УЗИ-специалист
Стаж 8 лет
Записаться на приём
Выхрестюк Михаил Андреевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
18
отзывов

Выхрестюк Михаил Андреевич

Педиатр
Стаж 10 лет
Педиатр
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Шереметьев Михаил Владимирович
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
25
отзывов

Шереметьев Михаил Владимирович

Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Лор (оториноларинголог), Сурдолог
Стаж 8 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Павлинич Сергей Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
32
отзыва

Павлинич Сергей Николаевич

Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Мануальный терапевт, Массажист, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гончаров Андрей Владимирович
9.9
Рейтинг
Рейтинг
9.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Гончаров Андрей Владимирович

Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Онколог, Хирург, Онколог-маммолог, Химиотерапевт (онколог-химиотерапевт), Главный врач, Врач ультразвуковой диагностики
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Корнев Дмитрий Анатольевич
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Корнев Дмитрий Анатольевич

Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 20 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Балацкая Наталья Владимировна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Балацкая Наталья Владимировна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Григорьев Дмитрий Григорьевич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Григорьев Дмитрий Григорьевич

УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
УЗИ-специалист, Уролог, Хирург, Уролог-андролог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Таранков Алексей Сергеевич
7.5
Рейтинг
Рейтинг
7.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Таранков Алексей Сергеевич

Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Эндоскопист
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пахолюк Юрий Павлович
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пахолюк Юрий Павлович

Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Проктолог (колопроктолог), УЗИ-специалист, Хирург, Эндоскопист
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Герасютин Дмитрий Петрович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Герасютин Дмитрий Петрович

Уролог, Хирург
Стаж 26 лет
Уролог, Хирург
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Морозевич Виталий Викторович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Морозевич Виталий Викторович

Эндоскопист
Стаж 15 лет
Эндоскопист
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Макарова Светлана Витальевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Макарова Светлана Витальевна

Терапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Терапевт
Стаж 28 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дзюба Михаил Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дзюба Михаил Александрович

Рентгенолог
Стаж 14 лет
Рентгенолог
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Королев Дмитрий Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Королев Дмитрий Николаевич

Онколог
Стаж 12 лет
Онколог
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ефимова Елена Александровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ефимова Елена Александровна

Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 7 лет
Лор (оториноларинголог), Лор-хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Дуболазов Михаил Юрьевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Дуболазов Михаил Юрьевич

Нейрохирург
Стаж 5 лет
Нейрохирург
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Боровская Елена Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Боровская Елена Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 37 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Коротин Дмитрий Аркадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Коротин Дмитрий Аркадьевич

Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Акушер-гинеколог
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мусаева Самира Ахмедовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мусаева Самира Ахмедовна

Хирург, Эндоскопист
Стаж 2 года
Хирург, Эндоскопист
Стаж 2 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Солодков Виктор Вячеславович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Солодков Виктор Вячеславович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Каримова Виктория Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Каримова Виктория Валерьевна

Венеролог, Дерматолог, Трихолог, Косметолог
Стаж 5 лет
Венеролог, Дерматолог, Трихолог, Косметолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Ирина Станиславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ким Ирина Станиславовна

Терапевт
Стаж 6 лет
Терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Копылов Александр Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Копылов Александр Николаевич

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Гурина Тамара Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Гурина Тамара Ивановна

Пластический хирург, Хирург
Стаж не указан
Пластический хирург, Хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шлыков Вадим Алексеевич
5.5
Рейтинг
Рейтинг
5.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
12
отзывов

Шлыков Вадим Алексеевич

Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Травматолог-ортопед
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

Другие клиники

  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокская клиническая больница №1
    Владивостокская клиническая больница №1 В клинике 135 врачей
    3.5
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
Все клиники