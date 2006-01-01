- Главная
- Все клиники
- Отделение врачебной косметологии
Отделение врачебной косметологии
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Омоложение аппаратное и инъекционное. Лечение угревой сыпи и акне. Устранение сосудов и новообразований. Фотоэпиляция. Лечение волос.
Отделение врачебной косметологии Центра флебологии представляет собой клинику, специализирующуюся на решении различных проблем кожи, таких как:
-
признаки старения,
-
акне и последствия акне,
-
шрамы (рубцы),
-
пигментация,
-
особые уходы за кожей,
-
диагностика и удаление новообразований кожи,
-
лечение капиллярных поражений,
-
эпиляция,
-
улучшение состояния волос
-
и другие проблемы путем профессиональных процедур и лечебной косметики.
Делаем диагностику состояния кожи и определяем необходимые процедуры и лечение.
Специалисты обладают профессиональным опытом на Дальнем Востоке в области косметологии, с непрерывным опытом работы с 1991 года.
В отделении 75% врачей имеют ученую степень кандидата медицинских наук. Все врачи имеют опыт преподавательской деятельности и регулярно принимают участие в косметологических форумах по всему миру.
Клиника оборудована самыми современными средствами, которые позволяют достигать результатов без появления рубцов и без боли.