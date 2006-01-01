Отделение врачебной косметологии Центра флебологии представляет собой клинику, специализирующуюся на решении различных проблем кожи, таких как:

признаки старения,

акне и последствия акне,

шрамы (рубцы),

пигментация,

особые уходы за кожей,

диагностика и удаление новообразований кожи,

лечение капиллярных поражений,

эпиляция,

улучшение состояния волос

и другие проблемы путем профессиональных процедур и лечебной косметики.

Делаем диагностику состояния кожи и определяем необходимые процедуры и лечение.

Специалисты обладают профессиональным опытом на Дальнем Востоке в области косметологии, с непрерывным опытом работы с 1991 года.

В отделении 75% врачей имеют ученую степень кандидата медицинских наук. Все врачи имеют опыт преподавательской деятельности и регулярно принимают участие в косметологических форумах по всему миру.

Клиника оборудована самыми современными средствами, которые позволяют достигать результатов без появления рубцов и без боли.