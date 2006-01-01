  1. Главная
Отделение врачебной косметологии
9.4
Рейтинг

Отделение врачебной косметологии

В клинике 6 врачей
Адреса
пр-т Океанский, 54
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Омоложение аппаратное и инъекционное. Лечение угревой сыпи и акне. Устранение сосудов и новообразований. Фотоэпиляция. Лечение волос.

Врачи работающие в клинике
Маслова Елена Васильевна
7.2
4
отзыва

Маслова Елена Васильевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 32 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Метляева Наталья Борисовна
6.7
3
отзыва

Метляева Наталья Борисовна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 24 года / Врач первой категории / Кандидат медицинских наук
Ключник Сергей Борисович
6.0
0
отзывов

Ключник Сергей Борисович

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж 27 лет / Врач первой категории
Танцерева Ольга Васильевна
6.0
0
отзывов

Танцерева Ольга Васильевна

Косметик-эстетист
Стаж 25 лет
Принимает детей
Нежельская Инна Борисовна
6.0
0
отзывов

Нежельская Инна Борисовна

Косметолог (дерматолог-косметолог), Психолог
Стаж не указан
Кизей Ирина Николаевна
7.2
4
отзыва

Кизей Ирина Николаевна

Дерматолог, Косметолог (дерматолог-косметолог), Трихолог
Стаж 21 год / Кандидат медицинских наук
