- Главная
- Все клиники
- Ост-Оптик К
Ост-Оптик К
В клинике 2 врача
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лазерная и контактная коррекция зрения, диагностика и лечение осложнений со зрением у детей. Подбор и продажа контактных линз, реализация сопутствующих материалов.
Услуги компании:
- Лазерная коррекция зрения по методике "Транс-ФРК";
- Обследование глазного дна и укрепление сетчатки лазером, в том числе для беременных;
- Все виды офтальмологических консультаций;
- Полное обследование глаз, в том числе предоперационная диагностика для коррекции зрения;
- Подбор и установка контактных линз;
- Лечение на аппарате "Амблиокор".
ООО "Ост-Оптик К".
Лицензия ЛО-25-01-002991.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет
Стаж 26 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей