Ост-Оптик К
1.8
Рейтинг

Ост-Оптик К

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Карбышева, 46В
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Летнее время
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
c 9:00 до 17:00. Сейчас закрыто
Зимнее время
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Лазерная и контактная коррекция зрения, диагностика и лечение осложнений со зрением у детей. Подбор и продажа контактных линз, реализация сопутствующих материалов.

Врачи работающие в клинике
Субботин Евгений Александрович
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Субботин Евгений Александрович

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 26 лет
Принимает детей
Клименко Зинаида Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Клименко Зинаида Сергеевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Принимает детей

