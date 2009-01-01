  1. Главная
Ортомед
7.1
Рейтинг

Ортомед

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Русская, 64
ГосАптека
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
пр-т 100-летия Владивостока, 53
1-й этаж
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Алеутская, 43
1-й этаж
c 10:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Еще 4
Информация

Продажа ортопедических товаров: изделия для реабилитации, массажеры, бандажи и прочее.

Врачи работающие в клинике
Азарова Людмила Ивановна
7.5
Рейтинг
5
отзывов

Азарова Людмила Ивановна

Травматолог-ортопед
Стаж 19 лет
Принимает детей
Чернышук Илья Михайлович
5.8
Рейтинг
1
отзыв

Чернышук Илья Михайлович

Травматолог-ортопед
Стаж не указан
Принимает детей
Франковская Тамара Борисовна
6.0
Рейтинг
0
отзывов

Франковская Тамара Борисовна

Травматолог-ортопед
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Принимает детей

