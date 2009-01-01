- Главная
- Все клиники
- Ортомед
Ортомед
В клинике 3 врача
Адреса
- +7 (800) 250 47 99 , единая справочная
- +7 (914) 348 93 57 , интернет-магазин
- +7 (423) 209 13 00 , офис
ул. Русская, 64
ГосАптека
пр-т 100-летия Владивостока, 53
1-й этаж
ул. Алеутская, 43
1-й этаж
ул. Калинина, 275
ТК "Первомай", 2-й этаж
ул. Фрунзе, 73
ул. Светланская, 155
пр-т Острякова, 13
ТЦ "Первореченский", 1-й этаж, бут. 12Б
Еще 4
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Продажа ортопедических товаров: изделия для реабилитации, массажеры, бандажи и прочее.
"Ортомед" – профессиональная сеть ортопедических салонов на Дальнем Востоке. Предоставляет в г. Владивостоке следующие услуги:
- Консультативный прием ортопедов-травматологов, флебологов;
- Обследование стоп;
- Изготовление индивидуальных ортопедических стелек и прием заказов на изготовление антиварикозных изделий (чулок, колготок) по индивидуальным меркам;
- Бесплатные Школы здоровья (по грудному вскармливанию, для женщин после мастэктомии, по профилактике и лечению лимфотического отека).
Каталог товаров магазина:
- Изделия для позвоночника;
- Изделия для суставов;
- Компрессионный трикотаж;
- Массажные изделия;
- Медицинские бандажи;
- Изделия для реабилитации женщин после мастэктомии (протезы, специальное белье, купальники);
- Ортопедическая обувь для детей и взрослых;
- Ортопедические изделия для стопы;
- Ортопедические матрасы;
- Ортопедические подушки;
- Ортопедические стельки и др.
Действуют акции и льготы.
Лицензия ЛО-25-01-001793.
ООО "Ортомед".
Филиал находится в ТК "Первомай".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей