Ортолюкс
В клинике 1 врач
Адреса
Информация
Ортопедическая, профилактическая, анатомическая обувь для детей и взрослых. Обувь из натуральной кожи на пробковой подошве. Имеются профессиональные модели для медработников, парикмахеров, поваров, менеджеров и для людей с повышенной нагрузкой на ноги.
Торговые марки:
- "Ортек" (Россия);
- "Мега";
- "ТифЛайт";
- "Тико" (Турция);
- "Leon Shoes" и "Live X Zlin" (Чехия);
- "Bopy" (Франция);
- Тривис;
- ORTO;
- "Relaks" (Россия).
ООО "Ортолюкс".
Врачи работающие в клинике
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей