Ортолюкс
3.1
Рейтинг

Ортолюкс

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Приходько, 15
1-й этаж
c 9:00 до 18:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Ортопедическая, профилактическая, анатомическая обувь для детей и взрослых. Обувь из натуральной кожи на пробковой подошве. Имеются профессиональные модели для медработников, парикмахеров, поваров, менеджеров и для людей с повышенной нагрузкой на ноги.

Врачи работающие в клинике
Митряшов Константин Владимирович
8.6
Рейтинг
Рейтинг
8.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Митряшов Константин Владимирович

Пластический хирург, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Пластический хирург, Хирург, Травматолог-ортопед
Стаж 26 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Принимает детей

