Ортодонтикс групп
0.0
Рейтинг

Ортодонтикс групп

В клинике 11 врачей
Адреса
ул. Станюковича, 52
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Захарова, 5
c 8:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение, протезирование, имплантация, рентгенодиагностика, отбеливание зубов и гигиена полости рта. Исправление прикуса съемными и несъемными аппаратами от известных компаний. Продажа ортодонтических стоматологических материалов.

Врачи работающие в клинике
Головин Игорь Юрьевич
9.6
Рейтинг
Рейтинг
9.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
13
отзывов

Головин Игорь Юрьевич

Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Стоматолог, Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог, Челюстно-лицевой хирург
Стаж 14 лет
Ли Александр Киманович
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Ли Александр Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 34 года
Стаж 34 года
Стоматолог, Стоматолог-ортопед
Стаж 34 года
Кузьминых Наталья Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кузьминых Наталья Александровна

Стоматолог
Стаж 23 года
Стоматолог
Стаж 23 года
Васьковская Полина Валерьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Васьковская Полина Валерьевна

Стоматолог
Стаж 28 лет
Стоматолог
Стаж 28 лет
Серик Надежда Алилентьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серик Надежда Алилентьевна

Стоматолог
Стаж 44 года
Стоматолог
Стаж 44 года
Глазкова Анна Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Глазкова Анна Петровна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 17 лет
Ли Павел Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ли Павел Викторович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 15 лет
Монид Сергей Валерьевич
6.1
Рейтинг
Рейтинг
6.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Монид Сергей Валерьевич

Стоматолог
Стаж 30 лет
Стоматолог
Стаж 30 лет
Якшевич Евгения Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Якшевич Евгения Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Ли Виктор Киманович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ли Виктор Киманович

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 47 лет / Врач первой категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 47 лет / Врач первой категории
Омельченко Елена Ивановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Омельченко Елена Ивановна

Рентгенолог
Стаж 32 года
Рентгенолог
Стаж 32 года
