- Главная
- Все клиники
- Ортодонтикс групп
Ортодонтикс групп
В клинике 11 врачей
Адреса
ул. Станюковича, 52
ул. Захарова, 5
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Лечение, протезирование, имплантация, рентгенодиагностика, отбеливание зубов и гигиена полости рта. Исправление прикуса съемными и несъемными аппаратами от известных компаний. Продажа ортодонтических стоматологических материалов.
Стоимость первичного осмотра - от 700 до 1500 рублей.
Лицензия ЛО-25-01-001249.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
ООО "Ортодонтикс групп".
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 34 года
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 28 лет
Стаж 28 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 44 года
Стаж 44 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 47 лет / Врач первой категории
Стаж 47 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 32 года
Стаж 32 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре