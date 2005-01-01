  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Ортодент-Р
Ортодент-Р
7.7
Рейтинг

Ортодент-Р

В клинике 6 врачей
Адреса
ул. Новоивановская, 3
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Имплантация зубов, протезирование, лечение, удаление зубов, ортодонтия. Все виды стоматологических услуг. Прием ведут квалифицированные специалисты.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Демьяненко Вера Анатольевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Демьяненко Вера Анатольевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ким Эльвира Юрьевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Ким Эльвира Юрьевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Серов Алексей Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Серов Алексей Викторович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Анестезиолог-реаниматолог
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Малькова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Малькова Анна Евгеньевна

Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Стоматолог общей практики
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Огаркова Анна Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Огаркова Анна Евгеньевна

Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Стоматолог-ортодонт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кучерук Сергей Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кучерук Сергей Николаевич

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Центр охраны материнства и детства
    Центр охраны материнства и детства В клинике 161 врач
    3.5
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Краевая клиническая больница №2
    Краевая клиническая больница №2 В клинике 108 врачей
    7.0
Все клиники