Oralprofi
0.0
Рейтинг

Oralprofi

В клинике 1 врач
Адреса
ул. Некрасовская, 36А
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Стоматологическая клиника предлагает услуги, направленные на обеспечение здоровья и красоты зубов. В своей работе команда руководствуется высококлассным подходом, рассматривает сложные случаи лечения и протезирования, контролирует качество проводимой реабилитации пациентов.

Врачи работающие в клинике
Марущак Ольга Михайловна
7.1
Рейтинг
Рейтинг
7.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Марущак Ольга Михайловна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
