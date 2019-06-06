Расположение:

Центр лечения и отдыха "Океан" расположен в пригороде Владивостока в живописной санаторно-курортной зоне Садгород в лесном массиве, раскинувшемся на берегу Амурского залива. Расстояние от исторического центра Владивостока равно 18 км, а расстояние до пляжей бухты Шамора – 13 километров.

Медицинские показания для направления в санаторий:

заболевания опорно-двигательного аппарата;

заболевания нервной системы;

гинекологические заболевания;

заболевания сердечно-сосудистой системы;

заболевания органов дыхания;

заболевания желудочно-кишечного тракта;

пластическая хирургия;

аппаратная, инъекционная косметология;

все виды уходовых косметологических процедур;

восстановление и реабилитация после перенесенных пневмоний и вирусных инфекций;

проведение диагностики (обследований) по показаниям.

В поликлинике Медицинского центра "Океан" приём ведут практикующие специалисты различных направлений: кардиолог, кардиолог-аритмолог, невролог (иглорефлексотерапевт), терапевт, терапевт-пульмонолог, реабилитолог, аллерголог-иммунолог, лор, офтальмолог, гинеколог, врач УЗИ, стоматолог, дерматовенеролог, косметолог, психиатр-нарколог, сосудистый хирург.

Врачи медицинского центра "Океан" успешно сочетают в своей деятельности современные методики, многолетний опыт работы и индивидуальный подход в лечении каждого пациента, с учетом ритма жизни, возрастных особенностей, основных и хронических заболеваний. Также медицинские работники "Океана" проводят аппаратную (компьютерная томография, рентгенография, маммография, флюрография, УЗИ, эндоскопия, коронарография) и лабораторную диагностику (все виды лабораторных анализов), что в очередной раз позволяет сделать диагноз более точным, процесс лечения – быстрым, а пациента – здоровым.

Медицинский центр "Океан" это и обширное санаторно-курортное направление, а именно, грязелечебница с садгородскими грязями, отделение физиотерапии, отделение водолечения, бассейн, диетическое питание, выбор гостиничных номеров и многое другое.

Ещё одним важным аспектом работы Медицинского центра является стационар, персонал которого успешно занимается восстановительным лечением больных после травм, операций, тяжёлых заболеваний. Комплекс восстановительного лечения в "Океане" на Садгороде включает в себя как прием необходимых препаратов, так и комплекс упражнений лечебной физкультуры, и посещение крытого бассейна с морской водой.

Инфраструктура Медицинского центра создана с расчетом на гостей и пациентов всех возрастов. В центре представлены различные зоны отдыха на природе, и уже упомянутый бассейн с морской водой. В летний период работают 2 бассейна на свежем воздухе (бесплатно для проживающих в МЦ "Океан"). Кроме того, на территории Медцентра находится православная часовня Святителя Луки и Целителя Пантелеймона, открытая для каждого.

В современном девятиэтажном корпусе медцентра "Океан" на Садгороде гостей ждут уютные, современные и комфортные номера следующих категорий: одноместные, двухместные, полулюксы и люксы.

Для людей с ограниченными возможностями предоставляется проживание в стационаре на 4-м этаже, где работают 2 лифта и всегда есть дежурная медсестра. Клиентам предоставляются инвалидные кресла, на территории санатория есть приспособления для комфортного передвижения - пандусы.

Степень оснащенности медицинской аппаратурой и объемом медицинской помощи соответствует уровню современного многопрофильного учреждения. В Медицинском центре "Океан" на Садгороде работает высококвалифицированный медицинский персонал.

К услугам отдыхающих лечебный массаж, физиолечение на современном оборудовании и аппаратах, общеукрепляющие процедуры: жемчужные ванны, криосауна, циркулярный душ, магнитотурботрон, барокамера, спакапсула, ингаляции, кислородный коктейль, фиточай. Новая услуга – пузырьковая "морская" ванна с ламинарией, а также коктейль "Ламиналь" из продукции ТИНРО-Центра. Косметологи предложат курс уходовых комплексных процедур для лица и тела.

При заселении в санаторий при себе необходимо иметь:

Паспорт - взрослым, свидетельство о рождении - детям; Санаторно-курортную карту - для тех, кто едет на санаторно-курортное лечение; Для детей - медицинские документы о состоянии здоровья, а также сведения об отсутствии контактов их с инфекционными заболеваниями (справка об эпидемиологическом окружении); Доверенность на получение путевки.

Санаторно-курортная путевка выписывается на срок не менее 5 койко-дней.​ Возможно оформить её в МЦ "Океан" примерно за 2-3 дня. Стоимость карты около 4 000 рублей.

Лицензия ЛО 25-01-004672 от 06.06.2019 г.

Проживание:

Отдыхающие размещаются в номерах в жилом корпусе:

Во всех номерах медицинского центра есть: кресла и журнальный столик, ТВ, холодильник, чайные пары (чашка, блюдце, ложка), балкон, кондиционер, фен.

Стандартный одноместный номер оснащён санузлом и душем, полутора-спальной кроватью, современным телевизором, холодильником, посудой.

Стандартный двухместный номер с балконом, санузлом и душем. В комнате две односпальные кровати или одна широкая двуспальная кровать, имеется ЖК-телевизор, холодильник, кондиционер, посуда.

Полулюкс - 2-местный, 2-комнатный. В номере две комнаты с балконами, прихожая, санузел, душ, кондиционер, два ж/к телевизора. В одной комнате – двуспальная кровать (или две односпальные), в другой комнате – диван, холодильник, посуда, журнальный стол, стулья.

Люкс. В номере категории "Люкс" две комнаты с балконом, прихожая с платяным шкафом, санузел, душ, кондиционер, два современных телевизора. В одной комнате – двуспальная кровать (или две односпальные), в другой комнате – диван, холодильник, рабочий стол.

Люкс "плюс". В номере категории "Люкс Плюс" – большая гостиная комната с большим диваном, кондиционером и холодильником. Имеется рабочий стол, оснащенный компьютером, ЖК телевизор. Другая комната — с двуспальной кроватью, комодом, с ЖК телевизором.

Стоимость проживания на 2021 год:

Категория проживания Стоимость на 1 человека в сутки, руб. Люкс "плюс" 2-местный (1 чел.) 6750 Люкс "плюс" (с каждого из 2-х чел.) 4800 Люкс 2-местный (1 чел.) 6750 Люкс (с каждого из 2-х чел.) 4800 Полулюкс 2-местный (1 чел.) 6200 Полулюкс (с каждого из 2-х чел.) 4600 1-местный "стандарт" 4900 2-местный "стандарт" (1 чел.) 5400 2-местный "стандарт" (с каждого из 2 чел.) 4150 Доп. место в номере люкс и полулюкс (взрослый) 3950 Доп. место в двухместном и одноместном номере (взрослый) 3450 Доп. место (ребёнок до 11 лет) 2900 Проживание ребёнка до 3-х лет с питанием 1000

Расчетный час: заезд с 08.00 часов, выезд до 23.00. График заезда свободный.

В стоимость санаторно-курортной путёвки входит:

Проживание (представление постельного белья, полотенце, предоставление кипятка (на каждомм этаже расположен кулер с горячей/холодной водой), одного комплекта посуды и столовых приборов);

5-разовое питание (посещение столовой 3 раза);

Пользование медицинской аптечкой на ресепшн;

Вызов скорой помощи;

Осмотр врача-специалиста и 4-5 видов физиопроцедур по назначению врача, лечение по назначению врача;

Пользование бассейном и залом ЛФК (после консультации врача) с 9-00 до 16-00;

Стоимость лечения и физиопроцедуры определяются по желанию клиента после консультации с врачом;

Все заявки для родителей с детьми рассматриваются индивидуально, в зависимости от количества и возраста детей.

Представляются две программы пребывания в Медицинском центре "Океан": "Мать и дитя", "Здоровье выходного дня".

"Мать и дитя"

Путевка на 5 дней, в путевку входит:

4-разовое питание;

проживание в номере выбранной категории;

галокамера для двоих ежедневно;

бассейн для двоих ежедневно;

витамины для детей;

коктейли для детей ежедневно;

бесконтактная гидромассажная ванна "АкваРелакс" – три посещения для взрослого;

консультация врача косметолога, стоматолога.

Категория проживания 1 взр. + 1 реб. (за путевку) Доп. место ребенок до 3-х лет (за путевку) Доп. место ребенок до 3-х лет с питанием и процедурами (за путевку) Доп. место ребенок 3-11 лет Доп. место взрослый Люкс 36000 3000 6000 9350 13150 Полулюкс 33000 3000 6000 9350 13150 2-местный 30000 3000 4500 9350 13150

"Здоровье выходного дня"

В программу входит:

консультация врача-физиотерапевта;

2 посещения бассейна;

2 раза жемчужная ванна или 2 раза вихревая ванна для ног;

2 посещения галокамеры;

2 посещения фитобара.

Пятница: заезд в 17:00 (ужин).

Суббота: (завтрак, обед, ужин).

Воскресенье: выезд 17:00 (завтрак, обед).

Путевку возможно приобрести в любой день недели.

Категория проживания Цена за путевку 1 человек 2 человека Люкс + (2-местный)11250 11250 14600 Люкс (2-местный) 11250 14600 Полулюкс (2-местный) 10600 14200 1-местный 7200 2-местный 6100 12200 Доп. место 4800 Проживание ребенка до 3-х лет с питанием без процедур 1000

Питание:

Питание в столовой медицинского центра "Океан" входит в оплату санаторно-курортной путевки.

Дополнительные услуги санатория:​

На территории центра санаторно-курортного отдыха и лечения "Океан" на Садгороде действуют зоны барбекю, беседки и мангалы, а также искусственный пруд с карпами илебедями, готовится к открытию дельфинарий с морскими млекопитающими. На территории "Океана" расположена охраняемая парковка для автомобилей пациентов, на всех этажах действует система видеонаблюдения, квалифицированные охранники трудятся круглосуточно.

Сауна, бассейн, солярий, библиотека, дискозал, теннис, настольный теннис, волейбольная площадка, прокат инвентаря;

Летом организуются два бассейна с морской и пресной водой на открытом воздухе, шезлонги;

Есть возможность совершать экскурсии по городу Владивостоку и краю;

Есть все условия для проведения конференций, деловых встреч и других мероприятий разного уровня. Есть банкетный зал на 120 человек. Wi-Fi в санатории нет;

Уличные тренажеры;

Кривые зеркала;

Фотосессия с персонажами из любимых фильмов. Ёлки, сосны, клумбы, цветы, места для прогулок и фотосессий в лесопарковой зоне санатория;

Есть бесплатная парковка.

В санатории есть бассейн с морской водой. Его посещение входит в стоимость путевки на сан-курортное лечение.

У санатория нет своего пляжа. До ближайшего общественного пляжа, где можно только погулять или позагорать можно дойти пешком минут за 5. До пляжа, где можно купаться - добираются так - до ближайшей станции электрички "Садгород", до которой можно дойти пешком или доехать на такси, там сесть на электричку до станции "Санаторная" - ехать минут 15.

Данный санаторий не является детским специализированным санаториям, но есть некоторые услуги для родителей с детьми:

детская игровая площадка с горками, каруселями, качелями;

на территории санатория живут ручные белки, которых можно кормить - семечки, орешки, мелкое печенье. Общение с животными благотворно влияет на детей и взрослых.

Как добраться:

От остановки "2 речка" общественный автобус № 42, конечная остановка "Санаторий Океан", время в пути до 50-60 минут.

От ж/д вокзала или аэропорта города Владивостока на такси.

