- +7 (423) 246 89 00, отдел бронирования
- +7 (423) 246 25 46, отдел бронирования
- +7 (964) 445 65 49, отдел бронирования
- +7 (423) 246 46 43, регистратура поликлиники медицинского центра
- +7 (924) 240 05 99, физиотерапевтическое отделение
- +7 (423) 246 46 32, стационар
- +7 (908) 443 13 01, менеджер отделения пластической хирургии
- +7 (902) 554 97 68, дельфинарий
- +7 (423) 239 09 81, дельфинарий
- +7 (423) 265 65 34, бассейн
Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.
Расположение:
Центр лечения и отдыха "Океан" расположен в пригороде Владивостока в живописной санаторно-курортной зоне Садгород в лесном массиве, раскинувшемся на берегу Амурского залива. Расстояние от исторического центра Владивостока равно 18 км, а расстояние до пляжей бухты Шамора – 13 километров.
Медицинские показания для направления в санаторий:
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- заболевания нервной системы;
- гинекологические заболевания;
- заболевания сердечно-сосудистой системы;
- заболевания органов дыхания;
- заболевания желудочно-кишечного тракта;
- пластическая хирургия;
- аппаратная, инъекционная косметология;
- все виды уходовых косметологических процедур;
- восстановление и реабилитация после перенесенных пневмоний и вирусных инфекций;
- проведение диагностики (обследований) по показаниям.
В поликлинике Медицинского центра "Океан" приём ведут практикующие специалисты различных направлений: кардиолог, кардиолог-аритмолог, невролог (иглорефлексотерапевт), терапевт, терапевт-пульмонолог, реабилитолог, аллерголог-иммунолог, лор, офтальмолог, гинеколог, врач УЗИ, стоматолог, дерматовенеролог, косметолог, психиатр-нарколог, сосудистый хирург.
Врачи медицинского центра "Океан" успешно сочетают в своей деятельности современные методики, многолетний опыт работы и индивидуальный подход в лечении каждого пациента, с учетом ритма жизни, возрастных особенностей, основных и хронических заболеваний. Также медицинские работники "Океана" проводят аппаратную (компьютерная томография, рентгенография, маммография, флюрография, УЗИ, эндоскопия, коронарография) и лабораторную диагностику (все виды лабораторных анализов), что в очередной раз позволяет сделать диагноз более точным, процесс лечения – быстрым, а пациента – здоровым.
Медицинский центр "Океан" это и обширное санаторно-курортное направление, а именно, грязелечебница с садгородскими грязями, отделение физиотерапии, отделение водолечения, бассейн, диетическое питание, выбор гостиничных номеров и многое другое.
Ещё одним важным аспектом работы Медицинского центра является стационар, персонал которого успешно занимается восстановительным лечением больных после травм, операций, тяжёлых заболеваний. Комплекс восстановительного лечения в "Океане" на Садгороде включает в себя как прием необходимых препаратов, так и комплекс упражнений лечебной физкультуры, и посещение крытого бассейна с морской водой.
Инфраструктура Медицинского центра создана с расчетом на гостей и пациентов всех возрастов. В центре представлены различные зоны отдыха на природе, и уже упомянутый бассейн с морской водой. В летний период работают 2 бассейна на свежем воздухе (бесплатно для проживающих в МЦ "Океан"). Кроме того, на территории Медцентра находится православная часовня Святителя Луки и Целителя Пантелеймона, открытая для каждого.
В современном девятиэтажном корпусе медцентра "Океан" на Садгороде гостей ждут уютные, современные и комфортные номера следующих категорий: одноместные, двухместные, полулюксы и люксы.
Для людей с ограниченными возможностями предоставляется проживание в стационаре на 4-м этаже, где работают 2 лифта и всегда есть дежурная медсестра. Клиентам предоставляются инвалидные кресла, на территории санатория есть приспособления для комфортного передвижения - пандусы.
Степень оснащенности медицинской аппаратурой и объемом медицинской помощи соответствует уровню современного многопрофильного учреждения. В Медицинском центре "Океан" на Садгороде работает высококвалифицированный медицинский персонал.
К услугам отдыхающих лечебный массаж, физиолечение на современном оборудовании и аппаратах, общеукрепляющие процедуры: жемчужные ванны, криосауна, циркулярный душ, магнитотурботрон, барокамера, спакапсула, ингаляции, кислородный коктейль, фиточай. Новая услуга – пузырьковая "морская" ванна с ламинарией, а также коктейль "Ламиналь" из продукции ТИНРО-Центра. Косметологи предложат курс уходовых комплексных процедур для лица и тела.
При заселении в санаторий при себе необходимо иметь:
- Паспорт - взрослым, свидетельство о рождении - детям;
- Санаторно-курортную карту - для тех, кто едет на санаторно-курортное лечение;
- Для детей - медицинские документы о состоянии здоровья, а также сведения об отсутствии контактов их с инфекционными заболеваниями (справка об эпидемиологическом окружении);
- Доверенность на получение путевки.
Санаторно-курортная путевка выписывается на срок не менее 5 койко-дней. Возможно оформить её в МЦ "Океан" примерно за 2-3 дня. Стоимость карты около 4 000 рублей.
Лицензия ЛО 25-01-004672 от 06.06.2019 г.
Проживание:
Отдыхающие размещаются в номерах в жилом корпусе:
Во всех номерах медицинского центра есть: кресла и журнальный столик, ТВ, холодильник, чайные пары (чашка, блюдце, ложка), балкон, кондиционер, фен.
Стандартный одноместный номер оснащён санузлом и душем, полутора-спальной кроватью, современным телевизором, холодильником, посудой.
Стандартный двухместный номер с балконом, санузлом и душем. В комнате две односпальные кровати или одна широкая двуспальная кровать, имеется ЖК-телевизор, холодильник, кондиционер, посуда.
Полулюкс - 2-местный, 2-комнатный. В номере две комнаты с балконами, прихожая, санузел, душ, кондиционер, два ж/к телевизора. В одной комнате – двуспальная кровать (или две односпальные), в другой комнате – диван, холодильник, посуда, журнальный стол, стулья.
Люкс. В номере категории "Люкс" две комнаты с балконом, прихожая с платяным шкафом, санузел, душ, кондиционер, два современных телевизора. В одной комнате – двуспальная кровать (или две односпальные), в другой комнате – диван, холодильник, рабочий стол.
Люкс "плюс". В номере категории "Люкс Плюс" – большая гостиная комната с большим диваном, кондиционером и холодильником. Имеется рабочий стол, оснащенный компьютером, ЖК телевизор. Другая комната — с двуспальной кроватью, комодом, с ЖК телевизором.
Стоимость проживания на 2021 год:
|Категория проживания
|Стоимость на 1 человека в сутки, руб.
|
Люкс "плюс" 2-местный (1 чел.)
|6750
|
Люкс "плюс" (с каждого из 2-х чел.)
|4800
|
Люкс 2-местный (1 чел.)
|6750
|
Люкс (с каждого из 2-х чел.)
|4800
|
Полулюкс 2-местный (1 чел.)
|6200
|
Полулюкс (с каждого из 2-х чел.)
|4600
|
1-местный "стандарт"
|4900
|
2-местный "стандарт" (1 чел.)
|5400
|
2-местный "стандарт" (с каждого из 2 чел.)
|4150
|
Доп. место в номере люкс и полулюкс (взрослый)
|3950
|
Доп. место в двухместном и одноместном номере (взрослый)
|3450
|
Доп. место (ребёнок до 11 лет)
|2900
|
Проживание ребёнка до 3-х лет с питанием
|1000
Расчетный час: заезд с 08.00 часов, выезд до 23.00. График заезда свободный.
В стоимость санаторно-курортной путёвки входит:
- Проживание (представление постельного белья, полотенце, предоставление кипятка (на каждомм этаже расположен кулер с горячей/холодной водой), одного комплекта посуды и столовых приборов);
- 5-разовое питание (посещение столовой 3 раза);
- Пользование медицинской аптечкой на ресепшн;
- Вызов скорой помощи;
- Осмотр врача-специалиста и 4-5 видов физиопроцедур по назначению врача, лечение по назначению врача;
- Пользование бассейном и залом ЛФК (после консультации врача) с 9-00 до 16-00;
- Стоимость лечения и физиопроцедуры определяются по желанию клиента после консультации с врачом;
- Все заявки для родителей с детьми рассматриваются индивидуально, в зависимости от количества и возраста детей.
Представляются две программы пребывания в Медицинском центре "Океан": "Мать и дитя", "Здоровье выходного дня".
"Мать и дитя"
Путевка на 5 дней, в путевку входит:
- 4-разовое питание;
- проживание в номере выбранной категории;
- галокамера для двоих ежедневно;
- бассейн для двоих ежедневно;
- витамины для детей;
- коктейли для детей ежедневно;
- бесконтактная гидромассажная ванна "АкваРелакс" – три посещения для взрослого;
- консультация врача косметолога, стоматолога.
|Категория проживания
|1 взр. + 1 реб. (за путевку)
|Доп. место ребенок до 3-х лет (за путевку)
|Доп. место ребенок до 3-х лет с питанием и процедурами (за путевку)
|Доп. место ребенок 3-11 лет
|Доп. место взрослый
|Люкс
|36000
|3000
|6000
|9350
|13150
|Полулюкс
|33000
|3000
|6000
|9350
|13150
|2-местный
|30000
|3000
|4500
|9350
|13150
"Здоровье выходного дня"
В программу входит:
- консультация врача-физиотерапевта;
- 2 посещения бассейна;
- 2 раза жемчужная ванна или 2 раза вихревая ванна для ног;
- 2 посещения галокамеры;
- 2 посещения фитобара.
Пятница: заезд в 17:00 (ужин).
Суббота: (завтрак, обед, ужин).
Воскресенье: выезд 17:00 (завтрак, обед).
Путевку возможно приобрести в любой день недели.
|Категория проживания
|Цена за путевку
|1 человек
|2 человека
|Люкс + (2-местный)11250
|11250
|14600
|Люкс (2-местный)
|11250
|14600
|Полулюкс (2-местный)
|10600
|14200
|1-местный
|7200
|2-местный
|6100
|12200
|Доп. место
|4800
|Проживание ребенка до 3-х лет с питанием без процедур
|1000
Питание:
Питание в столовой медицинского центра "Океан" входит в оплату санаторно-курортной путевки.
Дополнительные услуги санатория:
На территории центра санаторно-курортного отдыха и лечения "Океан" на Садгороде действуют зоны барбекю, беседки и мангалы, а также искусственный пруд с карпами илебедями, готовится к открытию дельфинарий с морскими млекопитающими. На территории "Океана" расположена охраняемая парковка для автомобилей пациентов, на всех этажах действует система видеонаблюдения, квалифицированные охранники трудятся круглосуточно.
- Сауна, бассейн, солярий, библиотека, дискозал, теннис, настольный теннис, волейбольная площадка, прокат инвентаря;
- Летом организуются два бассейна с морской и пресной водой на открытом воздухе, шезлонги;
- Есть возможность совершать экскурсии по городу Владивостоку и краю;
- Есть все условия для проведения конференций, деловых встреч и других мероприятий разного уровня. Есть банкетный зал на 120 человек. Wi-Fi в санатории нет;
- Уличные тренажеры;
- Кривые зеркала;
- Фотосессия с персонажами из любимых фильмов. Ёлки, сосны, клумбы, цветы, места для прогулок и фотосессий в лесопарковой зоне санатория;
- Есть бесплатная парковка.
В санатории есть бассейн с морской водой. Его посещение входит в стоимость путевки на сан-курортное лечение.
У санатория нет своего пляжа. До ближайшего общественного пляжа, где можно только погулять или позагорать можно дойти пешком минут за 5. До пляжа, где можно купаться - добираются так - до ближайшей станции электрички "Садгород", до которой можно дойти пешком или доехать на такси, там сесть на электричку до станции "Санаторная" - ехать минут 15.
Данный санаторий не является детским специализированным санаториям, но есть некоторые услуги для родителей с детьми:
- детская игровая площадка с горками, каруселями, качелями;
- на территории санатория живут ручные белки, которых можно кормить - семечки, орешки, мелкое печенье. Общение с животными благотворно влияет на детей и взрослых.
Как добраться:
От остановки "2 речка" общественный автобус № 42, конечная остановка "Санаторий Океан", время в пути до 50-60 минут.
От ж/д вокзала или аэропорта города Владивостока на такси.
