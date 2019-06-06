  1. Главная
Океан
4.4
Рейтинг

Океан

В клинике 23 врача
Адреса
ул. Садгородская, 21
c 8:00 до 23:00. Сейчас закрыто
Санаторий
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Поликлиника
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Предлагается санаторно-курортное лечение, пансион, туры выходного дня, поликлиника, стационар, пластическая хирургия. Сауна и бассейн, солярий, грязе-и-водо-лечение, все виды физиопроцедур.

Врачи работающие в клинике
Капустин Михаил Александрович
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Капустин Михаил Александрович

Флеболог, Сосудистый хирург (ангиохирург)
Стаж 6 лет
Записаться на приём
Бубнов Олег Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Бубнов Олег Юрьевич

Травматолог-ортопед
Стаж 40 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Корячко Геннадий Александрович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Корячко Геннадий Александрович

Лор (оториноларинголог)
Стаж 35 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ходыкина Наталья Петровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Ходыкина Наталья Петровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 24 года / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Семенихин Андрей Анатольевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Семенихин Андрей Анатольевич

Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 14 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Петухов Василий Васильевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Петухов Василий Васильевич

Пластический хирург
Стаж 44 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Турмова Екатерина Павловна
7.3
Рейтинг
Рейтинг
7.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Турмова Екатерина Павловна

Терапевт, Аллерголог-иммунолог
Стаж 24 года / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чмиль Ольга Юрьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Чмиль Ольга Юрьевна

Нарколог, Психиатр, Психотерапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кустов Константин Константинович
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Кустов Константин Константинович

Кардиолог, Терапевт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Гаркуша Александр Сергеевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Гаркуша Александр Сергеевич

Кардиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рублев Владислав Юрьевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Рублев Владислав Юрьевич

Врач функциональной диагностики, Аритмолог, Сердечно-сосудистый хирург, Рентгенэндоваскулярный хирург
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Курилюк Александра Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Курилюк Александра Сергеевна

Акушер-гинеколог
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Матрунецкий Олег Николаевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Матрунецкий Олег Николаевич

Пульмонолог, Терапевт
Стаж 24 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шахов Дмитрий Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Шахов Дмитрий Евгеньевич

Пластический хирург, Главный врач
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедева Анна Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лебедева Анна Юрьевна

Косметолог (дерматолог-косметолог)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Банников Илья Романович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Банников Илья Романович

Радиолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Вострикова Юлия Анатольевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Вострикова Юлия Анатольевна

Стоматолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чабала Виктор Иванович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чабала Виктор Иванович

Анестезиолог-реаниматолог
Стаж не указан
Чабян Олег Рафикович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чабян Олег Рафикович

УЗИ-специалист
Стаж 29 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Номоконов Борис Геннадьевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Номоконов Борис Геннадьевич

Эндоскопист
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Коростелева Ирина Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Коростелева Ирина Николаевна

Невролог (невропатолог), Рефлексотерапевт
Стаж 48 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Мамонова Людмила Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Мамонова Людмила Владимировна

Физиотерапевт
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Чеглаков Артур Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Чеглаков Артур Александрович

Массажист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

