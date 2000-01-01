- Главная
OK clinic
В клинике 4 врача
Адреса
пр-т Океанский, 48А
БЦ "Family park", 4-й этаж, оф. 412
Информация
Услуги в области гинекологии, урологии и ультразвуковой диагностики. Забор анализов. Клиническая лаборатория.
ООО "Клиника ОК".
Лицензия ЛО-25-01-001665.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Филиал находится в БЦ "Family park".
Врачи работающие в клинике
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре