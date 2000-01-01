  1. Главная
OK clinic
0.0
Рейтинг

OK clinic

В клинике 4 врача
Адреса
пр-т Океанский, 48А
БЦ "Family park", 4-й этаж, оф. 412
c 9:00 до 16:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Выходной
Вс.
Выходной
Информация

Услуги в области гинекологии, урологии и ультразвуковой диагностики. Забор анализов. Клиническая лаборатория.

Врачи работающие в клинике
Канцурова Ольга Борисовна
6.7
Рейтинг
Рейтинг
6.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
9
отзывов

Канцурова Ольга Борисовна

Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 23 года
Пунина Светлана Геннадьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пунина Светлана Геннадьевна

УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
УЗИ-специалист, Зав. отделением
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кожевникова Надежда Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кожевникова Надежда Владимировна

Лаборант
Стаж не указан
Лаборант
Стаж не указан
Парамонова Лариса Николаевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Парамонова Лариса Николаевна

Дерматолог
Стаж не указан
Дерматолог
Стаж не указан
