  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Новое зрение
Новое зрение
6.7
Рейтинг

Новое зрение

В клинике 12 врачей
Адреса
ул. Русская, 51В
1-й этаж
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
ул. Светланская, 123
c 9:00 до 18:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Офтальмологическая клиника широкого профиля.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Карзов Александр Николаевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
30
отзывов

Карзов Александр Николаевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Главный врач
Стаж 23 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кудрявцева Софья Сергеевна
7.7
Рейтинг
Рейтинг
7.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Кудрявцева Софья Сергеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Тургенева Екатерина Валерьевна
6.8
Рейтинг
Рейтинг
6.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Тургенева Екатерина Валерьевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог, Зав. отделением
Стаж 18 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Евдокимова Анна Валерьевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Евдокимова Анна Валерьевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Зудина Анна Алексеевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зудина Анна Алексеевна

Хирург-офтальмолог
Стаж 13 лет
Хирург-офтальмолог
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Листопадова Светлана Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Листопадова Светлана Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 13 лет / Врач второй категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Угай Наталья Андреевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Угай Наталья Андреевна

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 32 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Романова Наталья Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Романова Наталья Валерьевна

Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Медицинская сестра (брат)
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Негодина Дарья Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Негодина Дарья Александровна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Войдилов Николай Евгеньевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Войдилов Николай Евгеньевич

Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 5 лет
Окулист (офтальмолог), Хирург-офтальмолог
Стаж 5 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Феоктистова Екатерина Дмитриевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Феоктистова Екатерина Дмитриевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Окулист (офтальмолог)
Стаж 4 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Скрипникова Маргарита Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Скрипникова Маргарита Владимировна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Окулист (офтальмолог)
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
  • Медицинский центр ДВФУ
    Медицинский центр ДВФУ В клинике 148 врачей
    6.7
  • Владивостокский клинический родильный дом №3
    Владивостокский клинический родильный дом №3 В клинике 112 врачей
    4.8
Все клиники