Новодент
9.2
Рейтинг

Новодент

В клинике 5 врачей
ул. Давыдова, 22А
c 9:00 до 15:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Лечение и протезирование зубов любой сложности. Современное оборудование, высокое качество услуг, уютная атмосфера. Терапия, хирургия, протезирование, имплантация, ортодонтия, профессиональная гигиена.

Врачи работающие в клинике
Казакова Анна Александровна
7.2
Рейтинг
Рейтинг
7.2 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
4
отзыва

Казакова Анна Александровна

Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пантелеева Анастасия Вячеславовна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Пантелеева Анастасия Вячеславовна

Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Марущак Константин Степанович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Марущак Константин Степанович

Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Стоматолог, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Махонина Диана Вячеславовна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Махонина Диана Вячеславовна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Егиазарян Астра Мушеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Егиазарян Астра Мушеговна

Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 8 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

