Никодент
6.5
Рейтинг

Никодент

В клинике 10 врачей
Адреса
ул. Пушкинская, 109
4-й этаж
c 8:30 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Информация

Полный спектр стоматологических услуг. Имплантация искусственных корней зубов с последующим протезированием. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедия, гигиена. Компьютерная томография.

Врачи работающие в клинике
Фатьянова Виктория Андреевна
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Фатьянова Виктория Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Бабич Елена Алексеевна
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Бабич Елена Алексеевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Югай Юрий Вячеславович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Югай Юрий Вячеславович

Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог-имплантолог
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Кровяков Игорь Юрьевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Кровяков Игорь Юрьевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Рязанцева Оксана Анатольевна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Рязанцева Оксана Анатольевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Голодных Константин Николаевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Голодных Константин Николаевич

Стоматолог-имплантолог
Стаж 36 лет
Стоматолог-имплантолог
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Султанова Лариса Григорьевна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Султанова Лариса Григорьевна

Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 25 лет
Стоматолог, Стоматолог-гигиенист
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полежаев Николай Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полежаев Николай Владимирович

Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Опрышко Яна Александровна
5.8
Рейтинг
Рейтинг
5.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
14
отзывов

Опрышко Яна Александровна

Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стоматолог, Стоматолог-ортодонт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Султанов Антон Акрамджанович
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Султанов Антон Акрамджанович

Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

