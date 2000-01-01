- Главная
- Все клиники
- Никодент
Никодент
В клинике 10 врачей
Адреса
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники
Бесплатно получайте новые заявки
Расскажите больше о клинике и врачах
Управляйте репутацией клиники
Информация
Полный спектр стоматологических услуг. Имплантация искусственных корней зубов с последующим протезированием. Терапевтическая, хирургическая стоматология, ортодонтия, ортопедия, гигиена. Компьютерная томография.
Лицензия ЛО-25-01-002072.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Стаж 12 лет
Стаж 12 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Стаж 29 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 15 лет
Стаж 15 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 27 лет
Стаж 27 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 19 лет
Стаж 19 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет
Стаж 36 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре