Next Generation Clinic
5.1
Рейтинг

Next Generation Clinic

В клинике 7 врачей
ул. Алеутская, 45
АДЦ "SkyCity", 3-й этаж
c 8:30 до 20:30. Сейчас закрыто
Информация

Центр репродукции и генетики. Репродуктолог, гинеколог, эмбриолог, терапевт.

Врачи работающие в клинике
Капацинская Оксана Владимировна
10
Рейтинг
10 из 10
10 из 10
25
отзывов

Капацинская Оксана Владимировна

УЗИ-специалист, Акушер-гинеколог
Стаж 29 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Богданова Светлана Ивановна
10
Рейтинг
10 из 10
10 из 10
33
отзыва

Богданова Светлана Ивановна

Репродуктолог (ЭКО), УЗИ-специалист, Гинеколог-эндокринолог, Акушер-гинеколог
Стаж 26 лет
Сливко Елена Александровна
9.8
Рейтинг
9.8 из 10
9.8 из 10
13
отзывов

Сливко Елена Александровна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Лебедева Елена Евгеньевна
7.7
Рейтинг
7.7 из 10
7.7 из 10
8
отзывов

Лебедева Елена Евгеньевна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж не указан
Тихомирова Валерия Юрьевна
7.5
Рейтинг
7.5 из 10
7.5 из 10
5
отзывов

Тихомирова Валерия Юрьевна

Уролог-андролог
Стаж 27 лет / Врач высшей категории
Принимает детей
Грозова Виктория Игоревна
6.3
Рейтинг
6.3 из 10
6.3 из 10
4
отзыва

Грозова Виктория Игоревна

Гинеколог, Репродуктолог (ЭКО)
Стаж 19 лет
Грачёва Алина Максимовна
5.8
Рейтинг
5.8 из 10
5.8 из 10
9
отзывов

Грачёва Алина Максимовна

Репродуктолог (ЭКО), Акушер-гинеколог
Стаж 14 лет
