Клиники Next Generation Clinic г. Санкт-Петербург, г. Москва, г. Владивосток занимают лидирующие позиции в области репродуктивной медицины, лечения женского и мужского бесплодия, цитогенетических и молекулярно-генетических исследований.

На сегодняшний день в клиниках создан крупный банк витрифицированных яйцеклеток, криоконсервированной спермы и эмбрионов. Разработаны донорские программы в рамках цикла ЭКО. Для достоверной диагностики причин бесплодия используются передовые технологии и высокоточное оборудование.

Отдельно стоящие здания клиник в центре Санкт-Петербурга и Москвы оборудованы по высшей категории надежности, с целью обеспечения условий работы врачей репродуктологов и эмбриологов в соответствии с мировыми стандартами создания комфортной среды для пациентов. В NGC расположена собственная генетическая лаборатория, в которой проводится ПГТ эмбриона на секвенаторе MiSeq Illumina.

ООО "Эн Джи Си Владивосток".