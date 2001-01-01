  1. Главная
Наркологический центр доктора Потанина
6.1
Рейтинг

Наркологический центр доктора Потанина

В клинике 2 врача
Адреса
ул. Бородинская, 46/50
здание "Дальприбор", 1-й этаж
c 9:00 до 22:00. Сейчас закрыто
Выезд на дом
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
c 9:00 до 22:00. Сейчас закрыто
Приём, по предварительной записи
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация
Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Потанин Денис Алексеевич
7.4
Рейтинг
Рейтинг
7.4 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
5
отзывов

Потанин Денис Алексеевич

Психиатр-нарколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Психиатр-нарколог, Заместитель главного врача
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Потанин Алексей Николаевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Потанин Алексей Николаевич

Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 34 года
Нарколог, Психиатр-нарколог
Стаж 34 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом

