МРТ Лидер
5.4
Рейтинг

МРТ Лидер

В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Кирова, 5
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
ул. Русская, 46Б
ТЦ "Панорама", 1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Магнитно-резонансная томография. Диагностический центр высокого уровня. В работе центра используются новые и современные разработки в области диагностики.

Врачи работающие в клинике
Лотов Александр Андреевич
10
Рейтинг
Рейтинг
10 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
29
отзывов

Лотов Александр Андреевич

Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Мануальный терапевт, Невролог (невропатолог)
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Пеженин Илья Викторович
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Пеженин Илья Викторович

Рентгенолог
Стаж 16 лет
Рентгенолог
Стаж 16 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Удалова Светлана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Удалова Светлана Владимировна

Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Зав. отделением, Рентгенолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Щерба Татьяна Александровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Щерба Татьяна Александровна

Рентгенолог
Стаж не указан
Рентгенолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

