МРТ Лидер
В клинике 5 врачей
Адреса
ул. Кирова, 5
ул. Русская, 46Б
ТЦ "Панорама", 1-й этаж
Информация
Магнитно-резонансная томография. Диагностический центр высокого уровня. В работе центра используются новые и современные разработки в области диагностики.
ООО "Олимп".
Услуги МРТ:
- голова,
- шейный отдел,
- позвоночник,
- молочные железы,
- брюшная полость,
- таз,
- плечо,
- предплечье,
- кисть,
- бедро,
- голень,
- стопа,
- мягкие ткани,
- дополнительные услуги.
Услуги КТ (компьютерная томография).
Услуги Денситометрии.
Лицензия ЛО-25-01-002446.
Филиал находится в ТЦ "Панорама".
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 11 лет
Стаж 11 лет
Принимает детей
Стаж 16 лет
Стаж 16 лет
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж 41 год / Врач высшей категории
Стаж не указан
Стаж не указан
