Мой стоматолог

В клинике 3 врача
Адреса
Информация
Полный спектр стоматологических услуг: лечение, исправление прикуса (брекет-системы, трейнеры), пародонтология (лечение проблем десен), хирургия, имплантация, протезирование, детский прием.
ООО "Санте".
Консультация специалистов - 300 рублей.
Оплата картой "Халва".
Лицензия ЛО-25-01-002958.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Принимает детей