Мой стоматолог
3.7
Рейтинг

Мой стоматолог

В клинике 3 врача
Адреса
ул. Окатовая, 1
c 9:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Полный спектр стоматологических услуг: лечение, исправление прикуса (брекет-системы, трейнеры), пародонтология (лечение проблем десен), хирургия, имплантация, протезирование, детский прием.

Врачи работающие в клинике
Миронов Станислав Игоревич
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
6
отзывов

Миронов Станислав Игоревич

Стоматолог-ортопед
Стаж 17 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Холдеев Эдуард Анатольевич
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
2
отзыва

Холдеев Эдуард Анатольевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 26 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Фоминых Наталья Анатольевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
1
отзыв

Фоминых Наталья Анатольевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 39 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей

