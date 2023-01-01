  1. Главная
Мой доктор
5.7
Рейтинг

Мой доктор

В клинике 19 врачей
Адреса
ул. Печорская, 8
1-й этаж
c 8:30 до 19:30. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
пр-т 100-летия Владивостока, 40
ТЦ "Сотка", 4-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.

Врачи работающие в клинике
Козявина Нина Валентиновна
7.8
Рейтинг
Рейтинг
7.8 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
6
отзывов

Козявина Нина Валентиновна

Пульмонолог
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Зуева Мария Александровна
6.6
Рейтинг
Рейтинг
6.6 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Зуева Мария Александровна

УЗИ-специалист
Стаж 20 лет
Пестов Анатолий Анатольевич
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Пестов Анатолий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж не указан
Кареев Григорий Анатольевич
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Кареев Григорий Анатольевич

Лор (оториноларинголог)
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Принимает детей
Калинина Елена Петровна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Калинина Елена Петровна

Аллерголог-иммунолог, Зав. центром
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Лихошерстная Налина Петровна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Лихошерстная Налина Петровна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Карпенко Игорь Михайлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Карпенко Игорь Михайлович

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Луценко Татьяна Степановна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Луценко Татьяна Степановна

Окулист (офтальмолог)
Стаж не указан
Данилов Александр Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Данилов Александр Александрович

Психиатр
Стаж не указан
Бурлак Елена Юрьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Бурлак Елена Юрьевна

Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Камольцева Александра Сергеевна
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Камольцева Александра Сергеевна

Кардиолог, Терапевт
Стаж не указан / Врач высшей категории
Сидоренко Наталия Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидоренко Наталия Валерьевна

Невролог (невропатолог)
Стаж 41 год
Печеркина Марина Иннокентьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Печеркина Марина Иннокентьевна

Гепатолог, Инфекционист, Терапевт
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Паулова Ирина Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Паулова Ирина Алексеевна

Аллерголог-иммунолог
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Клочанюк Оксана Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клочанюк Оксана Владимировна

Стоматолог
Стаж не указан / Врач высшей категории
Кравченко Лариса Алексеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Кравченко Лариса Алексеевна

Окулист (офтальмолог)
Стаж 25 лет
Принимает детей
Дунаева Александра Владимировна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дунаева Александра Владимировна

Хирург
Стаж 9 лет
Сидаренко Татьяна Георгиевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Сидаренко Татьяна Георгиевна

Гинеколог
Стаж не указан
Полегкая Марина Станиславовна
3.5
Рейтинг
Рейтинг
3.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
15
отзывов

Полегкая Марина Станиславовна

Акушер-гинеколог
Стаж 33 года / Врач высшей категории
