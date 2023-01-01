Мой доктор

- Главная
В клинике 19 врачей
Адреса
ул. Печорская, 8
1-й этаж
пр-т 100-летия Владивостока, 40
ТЦ "Сотка", 4-й этаж
Информация
Помощь при терапевтических, урологических, гинекологических, неврологических, аллергических, эндокринологических и других заболеваниях. Клиника оснащена современным оборудованием.
Первичный прием у стоматолога - 1000 руб.
Лицензия ЛО-25-01-002828.
Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.
Врачи работающие в клинике
Стаж 39 лет / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 20 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 31 год / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж не указан / Врач высшей категории / Доктор медицинских наук
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 41 год
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 36 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Принимает детей
Стаж 9 лет
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж не указан
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре
Стаж 33 года / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступнаЗаписаться в регистратуре