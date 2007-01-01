- Главная
Мила Дент
В клинике 18 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Фадеева, 14
1-й этаж
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
Информация
Стоматологический центр с полным спектром услуг: терапия, имплантация, ортодонтия. Используется AI-диагностика (98% точности) и 3D-КТ. Преимущества: опыт врачей 15+ лет, гарантия и рассрочка. Седация/наркоз. Инновации: 3D-сканирование, Zoom.
ООО "Мила Дент".
Стоматология "Мила Дент" первая в регионе с AI-диагностикой для 98% точности снимков. 3D-КТ сканирование для прогнозируемого результата имплантации. Седация и общий наркоз для тревожных пациентов. 15+ лет средний стаж врачей. Гарантия лечения. Собственная зуботехническая лаборатория.
Услуги:
- Терапия;
- Кюретаж;
- Хирургия;
- Ортопедия;
- Ортодонтия;
- Имплантация;
- Общий наркоз;
- Синус-лифтинг;
- Плазмолифтинг;
- Протезирование;
- Исправление прикуса;
- Эстетическая стоматология;
- Отбеливание зубов (Zoom 4);
- Компьютерная томография (КТ);
- Рентгенодиагностика (Diagnocat AI);
- Профилактика и гигиена полости рта.
Возможна рассрочка.
Врачи работающие в клинике
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 18 лет
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 13 лет
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 17 лет
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 3 года
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж 6 лет
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 25 лет
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 30 лет
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Стаж 14 лет
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Стаж 23 года
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Стаж не указан
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Принимает детей
Стаж 7 лет
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна