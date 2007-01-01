  1. Главная
Мила Дент
7.4
Рейтинг

Мила Дент

В клинике 18 врачей
Адреса
Владивосток, ул. Фадеева, 14
1-й этаж
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Владивосток, пр-т 100-летия Владивостока, 64Б
c 8:00 до 20:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Стоматологический центр с полным спектром услуг: терапия, имплантация, ортодонтия. Используется AI-диагностика (98% точности) и 3D-КТ. Преимущества: опыт врачей 15+ лет, гарантия и рассрочка. Седация/наркоз. Инновации: 3D-сканирование, Zoom.

Врачи работающие в клинике
Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна
8.0
Рейтинг
Рейтинг
8.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Коваленко (Кулагина) Анна Игоревна

Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 17 лет
Стоматолог-терапевт, Стоматолог-пародонтолог, Стоматолог-хирург
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Лебедев Борис Сергеевич
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Лебедев Борис Сергеевич

Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Шевчук Юлия Андреевна
6.3
Рейтинг
Рейтинг
6.3 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
1
отзыв

Шевчук Юлия Андреевна

Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 18 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Дылдина Ирина Витальевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Дылдина Ирина Витальевна

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Зубной врач
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Очигов Александр Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Очигов Александр Сергеевич

Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 13 лет
Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 13 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Пузиков Семён Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Пузиков Семён Александрович

Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 17 лет
Стоматолог, Стоматолог-терапевт, Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Стоматолог общей практики
Стаж 17 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Капкаев Илья Александрович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Капкаев Илья Александрович

Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Стоматолог-терапевт
Стаж 3 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Баранцев Сергей Дмитриевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Баранцев Сергей Дмитриевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-ортодонт, Стоматолог-хирург
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Водеников Павел Андреевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Водеников Павел Андреевич

Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 6 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Еременко Дмитрий Сергеевич
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Еременко Дмитрий Сергеевич

Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Стоматолог-ортопед
Стаж 25 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Полякова Александра Михайловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Полякова Александра Михайловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 30 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Галицкий Сергей Григорьевич
5.7
Рейтинг
Рейтинг
5.7 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Галицкий Сергей Григорьевич

Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Стоматолог-ортопед, Стоматолог-хирург, Челюстно-лицевой хирург, Хирург-имплантолог
Стаж 41 год / Врач высшей категории / Кандидат медицинских наук
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Авакян Сюзанна Самвеловна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Авакян Сюзанна Самвеловна

Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Стоматолог-ортодонт
Стаж 14 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Зайко Виктория Сергеевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Зайко Виктория Сергеевна

Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Стоматолог-терапевт
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Киндеева Виктория Олеговна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Киндеева Виктория Олеговна

Стоматолог
Стаж не указан
Стоматолог
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Клементьева Екатерина Валерьевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Клементьева Екатерина Валерьевна

Зубной врач
Стаж 23 года
Зубной врач
Стаж 23 года
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Ли Данил Владимирович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Ли Данил Владимирович

Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Стоматолог-гигиенист
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Олейник Марина Нариманова
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Олейник Марина Нариманова

Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 7 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

