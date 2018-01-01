  1. Главная
  2. Все клиники
  3. Мехак
Мехак
0.0
Рейтинг

Мехак

В клинике 1 врач
Адреса
ул. 50 лет ВЛКСМ, 30Б
1-й этаж
c 9:00 до 19:00. Сейчас закрыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Выходной
Разместите информацию о вашей клинике Я представитель клиники

Бесплатно получайте новые заявки

Расскажите больше о клинике и врачах

Управляйте репутацией клиники

Информация

Лечение и протезирование зубов.

Показать больше информации
Врачи работающие в клинике
Лиманова (Хачатрян) Кристина Мергиловна
6.5
Рейтинг
Рейтинг
6.5 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
2
отзыва

Лиманова (Хачатрян) Кристина Мергиловна

Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Стоматолог-терапевт
Стаж 10 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

Другие клиники

  • Асклепий
    Асклепий В клинике 110 врачей
    6.7
  • Приморская краевая клиническая больница №1
    Приморская краевая клиническая больница №1 В клинике 258 врачей
    4.9
  • Дальневосточный окружной медицинский центр
    Дальневосточный окружной медицинский центр В клинике 340 врачей
    0.0
  • Краевая детская клиническая больница №1
    Краевая детская клиническая больница №1 В клинике 118 врачей
    4.2
Все клиники