MedCenterBN
Профессиональное лечение наркомании, алкоголизма, игромании. Стационар, выезд на дом, кодирование, реабилитация. Составление индивидуальных программ. Выздоровление без отрыва от работы/учебы. Сопровождение, профилактика срыва. Психологическая помощь для зависимых и их родных.
Анонимное лечение наркомании, алкоголизма, игромании.
Срочная профессиональная помощь для людей зависимых от наркотиков и алкоголя.
Лицензия № Л041-01023-25/00591379.
Уникальные авторские методики лечения и психологического восстановления пациентов. Они разработаны в ведущих клиниках Мира. Их применение рекомендовано и Минздравом РФ, хотя на практике, не все медицинские учреждения имеют возможность их применять.
Преимущества:
-
Индивидуальный подбор лечения и реабилитации;
-
Команда профессионалов (Врачи, психологи, консультанты) с огромным опытом работы;
-
Комфортабельные условия, доброжелательная атмосфера и понимание;
-
Разнообразные терапевтические и информационные курсы как для зависимых, так и для их близких;
-
Выезд по всему Приморскому краю;
-
Опыт работы более 8 лет;
-
Консультации бесплатно.
Все применяемые техники предполагают сознательное участие пациента в излечении. Команда адаптирует и пациента, и членов его семьи к изменившимся условиям жизни — в результате больной проходит тяжелый путь не в одиночестве, а вместе с близкими людьми.
Предложения:
-
Консультации ( психиатр - нарколог, психиатр, психотерапевт, невролог, психолог )
-
Психологическая помощь;
-
Детоксикация;
-
Вывод из запоя на дому и в стационаре;
-
Психотерапия;
-
Лечение психических нарушений;
-
Лечение последствий после употребления алкоголя и наркотиков;
-
Кодирование от алкоголизма и наркомании;
-
Работа с возражениями, мотивация на лечение, реабилитацию;
-
Индивидуальная работа, консультирование;
-
Реабилитация стационар и амбулаторно;
-
Адаптация в социуме;
-
Сопровождение после лечения;
-
Профилактика срыва.
Психологическая реабилитация алкозависимых осуществляется по программе «Миннесота», наркозависимых — по программе Daytop. В их основе лежит психологическая техника — один из эффективных способов борьбы с зависимостью. Метод позволяет не просто прервать физиологический механизм, но обнаружить корень заболевания, ту психологическую потребность, которую пациент удовлетворял наркотиками или алкоголем.
