MedCenterBN
7.2
Рейтинг

MedCenterBN

В клинике 4 врача
Адреса
ул. Борисенко, 40
c 0:00 до 23:59. Сейчас открыто
Пн.
Вт.
Ср.
Чт.
Пт.
Сб.
Вс.
Информация

Профессиональное лечение наркомании, алкоголизма, игромании. Стационар, выезд на дом, кодирование, реабилитация. Составление индивидуальных программ. Выздоровление без отрыва от работы/учебы. Сопровождение, профилактика срыва. Психологическая помощь для зависимых и их родных.

Врачи работающие в клинике
Берёзкин Лев Николаевич
8.1
Рейтинг
Рейтинг
8.1 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
7
отзывов

Берёзкин Лев Николаевич

Психиатр-нарколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Психиатр-нарколог
Стаж 16 лет / Врач первой категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Прищепа Сергей Викторович
6.9
Рейтинг
Рейтинг
6.9 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
3
отзыва

Прищепа Сергей Викторович

Психиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Психиатр
Стаж 15 лет / Врач высшей категории
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Принимает детей
Доступен вызов на дом
Береговец Павел Павлович
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Береговец Павел Павлович

Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж не указан
Психиатр-нарколог, Главный врач
Стаж не указан
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре
Караман Анастасия Евгеньевна
6.0
Рейтинг
Рейтинг
6.0 из 10
Специальный алгоритм учитывает все оценки и достижения врача.
0
отзывов

Караман Анастасия Евгеньевна

Психолог
Стаж 11 лет
Психолог
Стаж 11 лет
Запись онлайн недоступна
Записаться в регистратуре

