MedCenterBN

Анонимное лечение наркомании, алкоголизма, игромании.

Срочная профессиональная помощь для людей зависимых от наркотиков и алкоголя.

Лицензия № Л041-01023-25/00591379.

Уникальные авторские методики лечения и психологического восстановления пациентов. Они разработаны в ведущих клиниках Мира. Их применение рекомендовано и Минздравом РФ, хотя на практике, не все медицинские учреждения имеют возможность их применять.

Преимущества:

Индивидуальный подбор лечения и реабилитации;

Команда профессионалов (Врачи, психологи, консультанты) с огромным опытом работы;

Комфортабельные условия, доброжелательная атмосфера и понимание;

Разнообразные терапевтические и информационные курсы как для зависимых, так и для их близких;

Выезд по всему Приморскому краю;

Опыт работы более 8 лет;

Консультации бесплатно.

Все применяемые техники предполагают сознательное участие пациента в излечении. Команда адаптирует и пациента, и членов его семьи к изменившимся условиям жизни — в результате больной проходит тяжелый путь не в одиночестве, а вместе с близкими людьми.

Предложения:

Консультации ( психиатр - нарколог, психиатр, психотерапевт, невролог, психолог )

Психологическая помощь;

Детоксикация;

Вывод из запоя на дому и в стационаре;

Психотерапия;

Лечение психических нарушений;

Лечение последствий после употребления алкоголя и наркотиков;

Кодирование от алкоголизма и наркомании;

Работа с возражениями, мотивация на лечение, реабилитацию;

Индивидуальная работа, консультирование;

Реабилитация стационар и амбулаторно;

Адаптация в социуме;

Сопровождение после лечения;

Профилактика срыва.

Психологическая реабилитация алкозависимых осуществляется по программе «Миннесота», наркозависимых — по программе Daytop. В их основе лежит психологическая техника — один из эффективных способов борьбы с зависимостью. Метод позволяет не просто прервать физиологический механизм, но обнаружить корень заболевания, ту психологическую потребность, которую пациент удовлетворял наркотиками или алкоголем.

Узнать подробную информацию о врачах клиники и записаться на приём можно на портале Врачи Владивостока.